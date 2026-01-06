España

Listado de las extracciones especiales de la Lotería del Niño 2026

Conoce todos los detalles sobre estos premios

Guardar
Sorteo de la lotería del
Sorteo de la lotería del Niño de 2025. (Europa Press)

En la Lotería del Niño 2026, además de los premios principales, existen varias extracciones parciales que aumentan las posibilidades de llevarse un premio. Estas se organizan según la cantidad de cifras que coincidan con los números extraídos:

  1. Cinco extracciones de dos cifras. Se realizan al inicio del sorteo. Cada extracción de dos cifras concede 5.000 premios de 400 euros a la serie, lo que equivale a 40 euros por décimo. Este tipo de premio es similar a un reintegro, pero paga el doble, y se otorga a los números cuya última cifra coincida con la de los números extraídos.
  2. Catorce extracciones de tres cifras. A continuación se efectúan 14 extracciones de tres cifras. Cada una reparte 1.400 premios de 1.000 euros a la serie, lo que corresponde a 100 euros por décimo. Estos premios se asignan a todos los números que coincidan en las últimas tres cifras con las extraídas por los niños de San Ildefonso.
  3. Dos extracciones de cuatro cifras. Finalmente se realizan dos extracciones de cuatro cifras. Cada una de estas extracciones otorga 20 premios de 3.500 euros a la serie, equivalentes a 350 euros por décimo. Los agraciados son los números que coincidan en sus cuatro cifras con las extraídas.

Listado de extracciones especiales de la Lotería del Niño

Las extracciones de dos cifras han sido el 27, 54, 37, 44 y 94.

Las extracciones de tres cifras han sido el 367, 643, 156, 325, 511, 058, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248

La extracciones de cuatro cifras han sido 3682 y 1829

Si quieres conocer todos los detalles sobre el sortep, puedes seguir el directo de Infobae.

Temas Relacionados

Lotería del NiñoEspaña LoteríasLotería NacionalLotería y Apuestas del EstadoLotería del Niño 2026España-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las aproximaciones premiadas en la Lotería del Niño 2026

El números anterior y posterior a los principales premios de la lotería también tienen recompensa

Las aproximaciones premiadas en la

El 3, 1 y 0 son los reintegros premiados de la Lotería del Niño 2026

Los décimos que tengan el último número del Gordo o coincidan con las extracciones especiales se llevan 20 euros

El 3, 1 y 0

Lotería del Niño 2026, en directo| Cuándo empieza, números premiados y última hora del sorteo del Día de Reyes

A las 12 horas, dará comienzo la lotería en un martes 6 de enero invernal, a la espera de que se repartan los 770 millones de euros en premios

Lotería del Niño 2026, en

06703, el Gordo de la Lotería del Niño 2026

Conoce los detalles de este premio

06703, el Gordo de la

45875, el segundo premio de la Lotería del Niño 2026

Pontevedra, Barcelona y Madrid entre las ciudades agraciadas con el segundo premio del sorteo

45875, el segundo premio de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aparece un nuevo cuerpo en

Aparece un nuevo cuerpo en la zona donde naufragó el barco en el que viajaba una familia española en Indonesia

La nieve de la borrasca Francis afecta a 56 carreteras en el Día de Reyes: nueve secundarias están cerradas y tres nacionales se encuentran en nivel rojo

Procedente el despido de un representante sindical que utilizó su condición para ir con su familia a la playa y trabajar en un chiringuito

La Policía Nacional explica qué es el ‘egosurfing’ y cómo usarlo correctamente: “Es útil para ser consciente de toda la información que hay sobre ti en Internet”

Loterías quiere gastar 26,6 millones de euros en publicidad para aumentar las ventas de sus juegos en mujeres de entre 35 y 55 años

ECONOMÍA

Dónde ha caído el Gordo

Dónde ha caído el Gordo de la Lotería del Niño 2026: uno de los premios más repartidos de los últimos años

Las aproximaciones premiadas en la Lotería del Niño 2026

El 3, 1 y 0 son los reintegros premiados de la Lotería del Niño 2026

06703, el Gordo de la Lotería del Niño 2026

45875, el segundo premio de la Lotería del Niño 2026

DEPORTES

Las grandes sorpresas y duras

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas