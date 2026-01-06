Listado de las extracciones especiales de la Lotería del Niño 2026

En la Lotería del Niño 2026, además de los premios principales, existen varias extracciones parciales que aumentan las posibilidades de llevarse un premio. Estas se organizan según la cantidad de cifras que coincidan con los números extraídos:
- Cinco extracciones de dos cifras. Se realizan al inicio del sorteo. Cada extracción de dos cifras concede 5.000 premios de 400 euros a la serie, lo que equivale a 40 euros por décimo. Este tipo de premio es similar a un reintegro, pero paga el doble, y se otorga a los números cuya última cifra coincida con la de los números extraídos.
- Catorce extracciones de tres cifras. A continuación se efectúan 14 extracciones de tres cifras. Cada una reparte 1.400 premios de 1.000 euros a la serie, lo que corresponde a 100 euros por décimo. Estos premios se asignan a todos los números que coincidan en las últimas tres cifras con las extraídas por los niños de San Ildefonso.
- Dos extracciones de cuatro cifras. Finalmente se realizan dos extracciones de cuatro cifras. Cada una de estas extracciones otorga 20 premios de 3.500 euros a la serie, equivalentes a 350 euros por décimo. Los agraciados son los números que coincidan en sus cuatro cifras con las extraídas.
Listado de extracciones especiales de la Lotería del Niño
Las extracciones de dos cifras han sido el 27, 54, 37, 44 y 94.
Las extracciones de tres cifras han sido el 367, 643, 156, 325, 511, 058, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248
La extracciones de cuatro cifras han sido 3682 y 1829
Si quieres conocer todos los detalles sobre el sortep, puedes seguir el directo de Infobae.
