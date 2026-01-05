Última hora del temporal de nieve y lluvias por la borrasca ‘Francis’: la Aemet pone en alerta naranja a varias comarcas de Asturias y Cataluña por nieve y viento

Tras un fin de semana marcado por la borrasca ‘Francis’ con el descenso de las temperaturas y las fuertes precipitaciones en áreas localizadas del país, como Málaga y Cádiz, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el nivel máximo de alerta en naranja, únicamente, en Asturias y Cataluña. En el día de hoy, se esperan nevadas en el valle cántabro de Villaverde, con una acumulación de nieve de hasta 5 cm en 24 horas; así como rachas de viento de 60 a 75 km/h, con olas de entre 3 y 4 metros de altura, en el Ampurdà catalán.
En el resto del país, la alerta activada por la Aemet es amarilla por viento, temperaturas mínimas y nieve en cotas bajas. Las rachas de viento de entre 50 y 60 km/h afectarán al litoral gallego y occidental asturiano en distintos horarios, aunque en ambos casos está previsto que finalice la alerta a las 23:59 horas. También están previstas ráfagas de viento de la misma intensidad en el litoral alicantino, la costa de Cartagena y de Almería. Se esperan lluvias de baja intensidad en la costa de Málaga.
Por otro lado, la alerta amarilla por temperaturas mínimas afectará al centro y norte peninsular. Los registros más bajos están previstos para Parameras de Molina, en la provincia de Guadalajara, con - 8 ºC. Por su parte, se esperan mínimas de -6 ºC en Sanabria, la cordillera cantábrica de León, Palencia, el sur de Cantabria, la cordillera cántabra de Burgos y el norte de Burgos, La Rioja, Soria, el pirineo navarro, Huesca, la Vall d’Aran, el sistema central de Ávila y Segovia, la serranía de Guadalajara y la serranía de Cuenca. También se alcanzarán - 6ºC en las zonas pirenaicas de Lleida, Girona y el prepirineo barcelonés. Las temperaturas serán menores en Ourense y Navarra, con -4 ºC; y Gipuzkoa, donde se llegará a -1 ºC.
La nieve mantiene la alerta activada en la cordillera cantábrica de León, con una acumulación de 5 cm en 24 horas. Lo mismo se espera en Lugo, aunque en este caso la alerta se mantendrá el martes, igual que en el suroccidental asturiano. La situación se reproducirá de igual manera en los Picos de Europa, Liébana y el sur de Cantabria. Las máximas se darán en el sistema central de Segovia y Soria, con 10 cm en 24 horas.
La Aemet también prevé que se acumule nieve hasta 5 cm en Palencia, la cordillera cántabra y el norte de Burgos, Zaragoza, serranía de Guadalajara, Albarracín y Jiloca, Parameras de Molina y la serranía de Cuenca. Hasta 4 cm en Segovia y la Mancha conquense; hasta 3 cm en el noroeste de Murcia, Guadix, Baza, Valle del Almanzora y los Vélez; y 2 cm en el prelitroal de Barcelona, depresión central de Lleida, Tarragona, sur de Huesca, el sur de Zaragoza, la meseta de Ávila, interior sur de Castellón, Alcarria conquense, La Mancha toledana, interior norte/ sur de Valencia e interior de Alicante.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado del corte de 13 carreteras, la mayoría de ellas en Andalucía, por la lluvia y las inundaciones que está provocando la borrasca Francis. Son las siguientes:
En Cádiz son: CA-3101 Macharnudo Alto, CA-3102 Jerez de la Frontera, CA-3113 El Portal, CA-3400 Rincones, CA-4107 Torrecera, CA-8200 San Pablo de Buceite CA-9208 y CA-9209 Algeciras.
En Málaga, las carreteras afectadas son A-7057 Estación, MA-3304 Alhaurín el Grande, MA-5401 Casarabonela y MA-5403 Ardales.
En Mallorca está cortada la Ma-3300 Sineu.
El temporal de nieve afecta a 27 carreteras en el inicio de la mañana de este lunes. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que, en la red principal, la que presenta mayores complicaciones es la A-4 a la altura de la localidad madrileña de Pinto, que se encuentra en nivel amarillo en ambos sentidos, con restricciones temporal de velocidad a 60 kilómetros por hora y restricción a vehículos pesados.
El resto de carreteras de la red principal afectadas son la AP-2 en La Almolda (Zaragoza) y Candasnos (Huesca), la A-2 en Ariza (Zaragoza) y Fraga (Huesca), la A-23 Paniza (Zaragoza), la A-50 San Pedro del Arroyo (Ávila), la M-45 en Vallecas (Madrid) y la M-50 en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), todas en nivel verde con prohibición de adelantar vehículos pesados.
La DGT ha cerrado al tráfico por intransitables la AL-5405, en Escullar (Almería); la A-4025 y la A-395, en Sierra Nevada (Granada); la NA-2011, en Pikatua, y la NA-2012, en Irati, ambas de Navarra; y la DSA-191, en Candelario (Salamanca).
En nivel rojo, que implica uso obligatorio de cadenas, restricción de autobuses y vehículos pesados y restricción temporal de velocidad a 30 km/h se encuentran, en Almería, la AL-3102, a la altura de Velefique; la AL-4404, en Aulago; y la AL-5407, en Bacares. En Asturias está en nivel rojo la AS-348, en Centelanes; y en Salamanca la SA-203, en Peña de Francia. Con restricciones temporal de velocidad a 60 km/h y restricción a vehículos pesados, se encuentra en nivel amarillo la N-234 en Calamocha (Teruel).
Transitables con precaución y con prohibición de adelantar vehículos pesados están con nivel verde, en Zaragoza, la N-211, en Playas de Chacón; la N-234, en Daroca; y la N-330, en Mainar.En Ávila están con nivel verde la N-110, en Puerta de Tornavacas y la N-502, en Menga; en Salamanca la N-501, en Cantaracillo; y en Castellín la N-232, en Segona del Riu.
Una ola de frío llega este lunes a gran parte de la Península Ibérica y Baleares, con un descenso acusado de las temperaturas, nevadas en cotas bajas en el norte y centro, y precipitaciones intensas en el sureste, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las previsiones indican que la llegada de aire ártico impulsará las nevadas hasta los 300/500 metros en el interior oriental y los 1.100/1.300 metros en las Béticas orientales. Además, podrían producirse heladas fuertes en montañas del norte, la meseta Norte, zonas del sur de Galicia y del norte de Navarra, Aragón y Cataluña, mientras que en el resto del interior peninsular serán generalizadas.
La borrasca Francis provocará cielos cubiertos en buena parte del país, principalmente en el centro y cuadrante sureste peninsular, así como en Ceuta, Melilla y Baleares, donde las lluvias podrían ser fuertes, persistentes y localmente tormentosas, sobre todo en el área de Alborán y en el litoral de Murcia. Mientras que en la segunda mitad del día, se prevén precipitaciones en Galicia, el Cantábrico y el alto Ebro, en forma de nieve a partir de 400/600 metros, sin descartar copos en cotas aún más bajas. La posibilidad de precipitaciones en el nordeste peninsular es baja, pero, de producirse, serían en forma de nieve a cualquier cota.
El viento será de poniente en el Estrecho y en Alborán, con predominio de componente norte en el resto del territorio. Se esperan rachas fuertes o muy fuertes en los archipiélagos, Ampurdán, litorales gallegos y del sureste, y en zonas del interior, el viento soplará flojo o moderado.