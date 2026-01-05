Última hora del temporal de nieve y lluvias por la borrasca ‘Francis’: la Aemet pone en alerta naranja a varias comarcas de Asturias y Cataluña por nieve y viento

Carretera cortada en la provincia española de Cádiz la noche del domingo a causa de la borrasca Francis./ EFE - A. Carrasco Ragel

Tras un fin de semana marcado por la borrasca ‘Francis’ con el descenso de las temperaturas y las fuertes precipitaciones en áreas localizadas del país, como Málaga y Cádiz, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el nivel máximo de alerta en naranja, únicamente, en Asturias y Cataluña. En el día de hoy, se esperan nevadas en el valle cántabro de Villaverde, con una acumulación de nieve de hasta 5 cm en 24 horas; así como rachas de viento de 60 a 75 km/h, con olas de entre 3 y 4 metros de altura, en el Ampurdà catalán.

En el resto del país, la alerta activada por la Aemet es amarilla por viento, temperaturas mínimas y nieve en cotas bajas. Las rachas de viento de entre 50 y 60 km/h afectarán al litoral gallego y occidental asturiano en distintos horarios, aunque en ambos casos está previsto que finalice la alerta a las 23:59 horas. También están previstas ráfagas de viento de la misma intensidad en el litoral alicantino, la costa de Cartagena y de Almería. Se esperan lluvias de baja intensidad en la costa de Málaga.

Por otro lado, la alerta amarilla por temperaturas mínimas afectará al centro y norte peninsular. Los registros más bajos están previstos para Parameras de Molina, en la provincia de Guadalajara, con - 8 ºC. Por su parte, se esperan mínimas de -6 ºC en Sanabria, la cordillera cantábrica de León, Palencia, el sur de Cantabria, la cordillera cántabra de Burgos y el norte de Burgos, La Rioja, Soria, el pirineo navarro, Huesca, la Vall d’Aran, el sistema central de Ávila y Segovia, la serranía de Guadalajara y la serranía de Cuenca. También se alcanzarán - 6ºC en las zonas pirenaicas de Lleida, Girona y el prepirineo barcelonés. Las temperaturas serán menores en Ourense y Navarra, con -4 ºC; y Gipuzkoa, donde se llegará a -1 ºC.

La nieve mantiene la alerta activada en la cordillera cantábrica de León, con una acumulación de 5 cm en 24 horas. Lo mismo se espera en Lugo, aunque en este caso la alerta se mantendrá el martes, igual que en el suroccidental asturiano. La situación se reproducirá de igual manera en los Picos de Europa, Liébana y el sur de Cantabria. Las máximas se darán en el sistema central de Segovia y Soria, con 10 cm en 24 horas.

La Aemet también prevé que se acumule nieve hasta 5 cm en Palencia, la cordillera cántabra y el norte de Burgos, Zaragoza, serranía de Guadalajara, Albarracín y Jiloca, Parameras de Molina y la serranía de Cuenca. Hasta 4 cm en Segovia y la Mancha conquense; hasta 3 cm en el noroeste de Murcia, Guadix, Baza, Valle del Almanzora y los Vélez; y 2 cm en el prelitroal de Barcelona, depresión central de Lleida, Tarragona, sur de Huesca, el sur de Zaragoza, la meseta de Ávila, interior sur de Castellón, Alcarria conquense, La Mancha toledana, interior norte/ sur de Valencia e interior de Alicante.