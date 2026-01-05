Qué supermercados abren el 6 de enero, día de Reyes: horario de Mercadona, Carrefour y Lidl

Un trabajador de Mercadona en uno de los supermercados de la cadena. (Europa Press)

Con la llegada del día de Reyes, los regalos y las reuniones familiares son algo muy habitual. Sin embargo, muchas personas también aprovechan esta fecha para ir al supermercado y hacer compras en el último momento.

Si eres una de esas personas que va a POR el Roscón de Reyes en el último momento o te surge algún imprevisto, es fundamental conocer los horarios de los supermercados. Es importante tener presente que el 6 de enero es un día festivo, por lo que muchas cadenas están cerradas y tienen horarios reducidos.

Horarios de los supermercados el Día de Reyes

Una de las grandes potencias en esta materia es Mercadona. La conocida cadena de Juan Roig se ha consolidado como una de las favoritas de los consumidores, recibiendo diariamente a miles de clientes en sus tiendas. No obstante, ha tomado la decisión de no abrir sus puertas al público durante este día.

Aunque las tiendas de Lidl han permanecido abiertas durante el lunes 5 de enero, la situación cambia de cara al martes 6. Durante esta jornada, los establecimientos de la cadena funcionarán con un horario especial, por lo que los clientes deberán tenerlo en cuenta a la hora de planificar sus compras y evitar desplazamientos innecesarios. Es importante que consultes en su web la disponibilidad de la tienda a la que vas a ir, ya que cada establecimiento seguirá sus horarios.

Carrefour es otra de las cadenas que se mantendrá cerrada durante este martes, pero no en su totalidad. A pesar de que ha operado con normalidad durante el domingo 4 y el lunes 5, han decidido respetar el festivo y no abrir varios de sus establecimientos. Sin embargo, puedes consultar en su comprobador si su tienda más cercana está abierta.

Mercadona, Dia, Carrefour, El Corte Inglés... Comparamos las torrijas de los supermercados españoles por su precio, ingredientes y sabor.

El horario habitual de las tiendas de Aldi es de 9:00 a 21:00 horas, aunque algunas sucursales pueden aplicar ligeras variaciones. Sin embargo, con motivo del día de Reyes, la gran mayoría permanecerá cerrada. Aun así, es recomendable visitar su web y buscar la dirección exacta del establecimiento más cercano.

Durante la jornada de Reyes, la cadena de supermercados DIA aplicará un horario reducido en los pocos establecimientos que van a abrir, siendo el horario más habitual de 10:00 a 20:00 horas. Esta medida afecta tanto a las tiendas más grandes como a las más pequeñas, por lo que es recomendable consultar en la web antes de salir de casa.

La recomendación más importante antes de hacer compras el día de Reyes

Ante un panorama en el que la mayoría de los supermercados permanecerán cerrados, con algunas excepciones muy concretas según la ubicación, lo más recomendable es consultar previamente el horario específico.

Las principales cadenas suelen publicar esta información actualizada en sus páginas web corporativas, detallando aperturas y cierres en función de la ciudad y la tienda con una función que se llama comprobador. Revisar estos datos con antelación resulta fundamental para evitar desplazamientos innecesarios y planificar las compras de forma más eficiente.