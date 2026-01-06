España

En vez de hervir el brócoli, cocínalo con esta sencilla receta asiática que lo hará mucho más sabroso

El cocinero Stephen Beaddie comparte una receta con salsa de soja, ajo y jengibre que hará que todos podamos disfrutar de esta saludable verdura

Receta de bimi con salsa
Receta de bimi con salsa de soja y ajo (Adobe Stock)

El brócoli es un vegetal de la familia de las crucíferas y uno de los alimentos más valorados por aquellos que buscan seguir una dieta saludable, gracias a sus propiedades nutricionales y a sus múltiples beneficios para el organismo. Sin embargo, no todo el mundo disfruta de su sabor o textura, especialmente cuando se cocina hervido o al vapor. No obstante, hay muchas formas de disfrutar del brócoli y de sus variedades de una manera más atractiva, siguiendo recetas que resalten su sabor y textura y que lo conviertan en un bocado delicioso, incluso para los menos fanáticos.

Acudimos a los expertos, los cocineros, para encontrar la divina inspiración. Stephen Beaddie, chef ejecutivo en la cadena inglesa de cocina saludable Seed, comparte vídeos en TikTok para ayudar a cocineros aficionados a elevar los platos más sencillos al siguiente nivel. El brócoli ha sido el protagonista de una de sus últimas publicaciones, en la cual reveló su sencilla receta para mejorar esta verdura al instante y hacer que todo el mundo disfrute de ella.

Empecemos aclarando que el cocinero no utiliza brócoli al uso, sino bimi, una verdura híbrida resultante del cruce entre brócoli y una col china con un tallo mucho más alargado que el del habitual. Sin embargo, el proceso es bastante similar con cualquiera de las dos opciones.

Cómo cocinar calabacín en la freidora de aire: una verdura nutritiva y baja en calorías que queda genial como guarnición.

En lugar de hervir este brócoli, Stephen nos recomienda cambiar la cacerola por una sartén. Al cocinar esta verdura a fuego alto, en contacto directo con el fuego, aparece una capa tostada que añade una dimensión de sabor diferente a nuestro brócoli, haciéndolo mucho más sabroso y dándole, además, una textura más crujiente.

“Si estás buscando formas de mejorar tu brócoli, tienes que ver este vídeo. Se trata de un brócoli de inspiración asiática”, comienza asegurando el cocinero. “He cortado los tallos grandes y gruesos por la mitad, para que se cocinen más rápido, y luego los voy a poner en una sartén muy caliente con un poco de aceite de sésamo”, continúa explicando. El chef asegura que este carbonizado es “donde reside el sabor”.

Una vez queden bien dorados, el chef añade algunas aromáticas, concretamente ajo y jengibre picados. “El jengibre y el ajo son la pareja perfecta”, exclama Beaddie en su vídeo. Para asegurarnos de que el brócoli se cuece correctamente, añadiremos un chorrito de agua a la sartén. Esto creará vapor que ayudará a cocinar el brócoli por completo y hará que quede más tierno en su interior.

Como toque final, añade un chorro de salsa de soja, copos de chile y vinagre de vino blanco para darle un toque ácido. Y ya está listo para emplatar. “Sencillo, delicioso y bonito”, concluye el autor de esta receta.

Receta de bimi al wok con sésamo, ajo y jengibre

Para esta receta, haremos un salteado rápido, que preserva la textura crujiente y el color vibrante del brócoli. El aceite de sésamo, el ajo y el jengibre aportarán aromas intensos, mientras que la salsa de soja y las semillas de sésamo realzan el conjunto con notas umami y un ligero toque tostado.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos

  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 200 g de brócoli o bimi
  • 1 cucharadita de aceite de sésamo
  • 2 dientes de ajo, laminados finos
  • 1 trozo de jengibre (tamaño pulgar), rallado
  • 2-3 chorritos de salsa de soja
  • Unas gotas de agua
  • Una pizca de copos de chile seco
  • 1 cucharadita de semillas de sésamo
  • 1 cucharadita de vinagre de vino blanco

Cómo hacer bimi al wok, paso a paso

  1. Lava y seca el brócoli o bimi. Si los tallos son gruesos, corta longitudinalmente para igualar grosores.
  2. Calienta una sartén grande o wok a fuego alto hasta que humee ligeramente. Añade el aceite de sésamo y el brócoli. Sazona con una pizca de sal.
  3. Deja que el brócoli se dore por un lado, evitando moverlo demasiado para lograr un buen tostado.
  4. Añade el ajo y el jengibre y cocina rápidamente hasta que desprendan aroma, sin dejar que se quemen.
  5. Incorpora la salsa de soja y un poco de agua. Tapa o cubre brevemente para que el brócoli termine de cocinarse con el vapor.
  6. Retira la tapa y mezcla con los copos de chile, las semillas de sésamo y el vinagre de vino blanco.
  7. Sirve inmediatamente para mantener la textura crujiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde dos porciones como acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 50 kcal
  • Proteínas: 3 g
  • Grasas: 3 g
  • Hidratos de carbono: 5 g
  • Fibra: 2 g
  • Sodio: 350 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puedes conservar el brócoli salteado en un recipiente hermético en refrigeración hasta 2 días. Se recomienda consumirlo recién hecho para mantener su textura.

