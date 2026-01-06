España

Cómo hacer paté de atún casero, la receta ideal para preparar bocadillos o picotear en el aperitivo

Barato, fácil de preparar y con un sabor buenísimo, este paté es la forma perfecta de aprovechar las latas de atún que tenemos en la despensa

Paté de atún casero
Paté de atún casero (Adobe Stock)

El atún en lata es un básico en muchas de nuestras despensas, una forma excelente de introducir pescado azul en nuestra dieta y beneficiarnos así de propiedades tan beneficiosas como el Omega-3. Barato, duradero y accesible, el atún en conserva es además un producto de lo más versátil, que puede incluirse en recetas de todo tipo. Hoy, utilizaremos este pescado enlatado para preparar un sencillo y rico paté casero, una receta muy fácil que podemos tener lista en poco más de 10 minutos.

Una vez listo, solo tendremos que dejarlo enfriar en la nevera, para que así coja la consistencia y temperatura perfectas para servirlo en nuestra mesa. Para presentarlo, este paté queda de maravilla con unos crackers, unos panecillos tostados, unos picos de pan o incluso unas crudités de verduras como la zanahoria o el apio. Además, podemos utilizarlo como relleno para bocadillos y sándwiches, incluso en tostadas de pan integral con unas rodajas de tomate para una cena ligera, rápida y diferente.

Receta de paté de atún casero

La receta de paté de atún casero destaca por su facilidad y rapidez. El secreto está en combinar atún en lata, mayonesa y un toque ácido, logrando una crema suave y homogénea. Añadir queso crema potencia la untuosidad, y el ajo, la cebolla o el perejil aportan matices frescos. Tendremos nuestro paté casero listo en pocos minutos, ideal para improvisar un picoteo, para preparar un bocadillo o para una cena sencilla.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

  • Preparación activa: 10 minutos
  • Reposo en nevera (opcional): 30 minutos

Ingredientes

  • 2 latas de atún en agua o aceite (bien escurridas)
  • 3 cucharadas de mayonesa
  • 1 cucharada de queso crema (opcional)
  • 1 cucharadita de mostaza (opcional)
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • 2 cucharadas de cebolla finamente picada
  • 1 diente de ajo pequeño, picado (opcional)
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • (Opcional) Perejil o cebollino finamente picado para decorar

Cómo hacer paté de atún casero, paso a paso

  1. Coloca el atún escurrido en un bol y desmenúzalo con un tenedor.
  2. Añade la mayonesa, el queso crema y el jugo de limón. Si usas mostaza, intégrala en este paso.
  3. Incorpora la cebolla y el ajo. Mezcla bien hasta obtener una pasta homogénea.
  4. Agrega sal y pimienta. Remueve para distribuir los condimentos.
  5. Prueba la mezcla y ajusta el punto de sal o acidez si es necesario.
  6. Para una textura más fina, puedes triturar la mezcla con una batidora de mano.
  7. Coloca el paté en un recipiente y decora con perejil o cebollino picado.
  8. Si tienes tiempo, deja reposar el paté en la nevera durante 30 minutos para que los sabores se integren mejor.
  9. Sirve frío, acompañado de pan tostado, galletas saladas o bastones de verduras.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente para cuatro porciones generosas, ideales como aperitivo o parte de una picada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías aproximadas: 120 kcal
  • Proteínas: 10 g
  • Grasas: 8 g
  • Hidratos de carbono: 2 g
  • Sodio: 250 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El paté de atún casero se conserva hasta tres días en la nevera, guardado en un recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que puede alterar la textura

