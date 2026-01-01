Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El primer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño 2025. (EFE/J.Casares)

La Lotería del Niño es uno de los sorteos más especiales que existen en España, formando parte de la tradición y marcando el inicio del año para mucha gente. Miles de personas compran sus décimos esperando tener más suerte que en la Lotería de Navidad y ganar un gran premio.

Aunque tener el número ganador no va a convertirte en millonario, hay numerosos premios que pueden ayudarte económicamente. Entre todos ellos, el que más dinero reparte es el primer premio, entregando un total de 2 millones de euros a cada serie.

Esto quiere decir que, cada décimo que sea premiado, se llevará un total de 200.000 euros. Sin embargo, esta no será la cantidad percibida, ya que Hacienda aplica un impuesto del 20 % sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros. En el caso de un décimo del primer premio del Niño 2026, los 200.000 euros se ven reducidos en 32.000 euros por la retención fiscal, por lo que el premio neto que se recibiría sería de 168.000 euros.

El otro gran premio que también está sujeto a retención es el segundo premio, que reparte 75.000 euros por décimo. Al igual que con el primer premio, Hacienda solo aplica el impuesto sobre la parte que supere los 40.000 euros exentos.

En este caso, la cantidad sujeta a tributación sería 35.000 euros. Por lo tanto, el décimo premiado con el segundo premio del Niño 2026 recibiría neto 68.000 euros después de descontar el impuesto correspondiente.

Todos los demás premios, como el tercer premio, las aproximaciones, las terminaciones parciales o los reintegros, no superan el límite exento de 40.000 euros y, por lo tanto, se cobran íntegros, sin retención fiscal.

Recomendaciones para jugar de manera responsable

Participar en la Lotería del Niño puede ser emocionante y ofrecer la posibilidad de obtener un buen premio, pero es importante recordar que se trata de un juego de azar. La ilusión de ganar no debe sustituir la planificación financiera ni generar problemas económicos.

Por eso, jugar de manera responsable implica establecer un presupuesto destinado exclusivamente a la compra de décimos, sin comprometer gastos esenciales. Es recomendable considerar la compra de lotería como un entretenimiento puntual y no como una inversión o una fuente de ingresos garantizada.

A pesar de que los premios principales, como el primer y segundo premio, pueden ser muy atractivos, la probabilidad de ganar sigue siendo baja, por lo que mantener expectativas realistas ayuda a evitar frustraciones.

Asimismo, es aconsejable evitar endeudarse o gastar más de lo previsto con la esperanza de aumentar las posibilidades de ganar. El juego responsable también implica conocer los límites personales y saber poner fin cuando es necesario.

Finalmente, compartir la experiencia con familiares o amigos puede convertirlo en algo más entretenido y seguro. Siguiendo estas pautas, se puede disfrutar de la Lotería del Niño de forma segura y consciente, manteniendo siempre el control sobre el gasto y una expectativa realista de los premios.