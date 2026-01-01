España

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Guardar
El primer premio del sorteo
El primer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño 2025. (EFE/J.Casares)

La Lotería del Niño es uno de los sorteos más especiales que existen en España, formando parte de la tradición y marcando el inicio del año para mucha gente. Miles de personas compran sus décimos esperando tener más suerte que en la Lotería de Navidad y ganar un gran premio.

Aunque tener el número ganador no va a convertirte en millonario, hay numerosos premios que pueden ayudarte económicamente. Entre todos ellos, el que más dinero reparte es el primer premio, entregando un total de 2 millones de euros a cada serie.

Esto quiere decir que, cada décimo que sea premiado, se llevará un total de 200.000 euros. Sin embargo, esta no será la cantidad percibida, ya que Hacienda aplica un impuesto del 20 % sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros. En el caso de un décimo del primer premio del Niño 2026, los 200.000 euros se ven reducidos en 32.000 euros por la retención fiscal, por lo que el premio neto que se recibiría sería de 168.000 euros.

El otro gran premio que también está sujeto a retención es el segundo premio, que reparte 75.000 euros por décimo. Al igual que con el primer premio, Hacienda solo aplica el impuesto sobre la parte que supere los 40.000 euros exentos.

En este caso, la cantidad sujeta a tributación sería 35.000 euros. Por lo tanto, el décimo premiado con el segundo premio del Niño 2026 recibiría neto 68.000 euros después de descontar el impuesto correspondiente.

Todos los demás premios, como el tercer premio, las aproximaciones, las terminaciones parciales o los reintegros, no superan el límite exento de 40.000 euros y, por lo tanto, se cobran íntegros, sin retención fiscal.

Recomendaciones para jugar de manera responsable

Participar en la Lotería del Niño puede ser emocionante y ofrecer la posibilidad de obtener un buen premio, pero es importante recordar que se trata de un juego de azar. La ilusión de ganar no debe sustituir la planificación financiera ni generar problemas económicos.

Por eso, jugar de manera responsable implica establecer un presupuesto destinado exclusivamente a la compra de décimos, sin comprometer gastos esenciales. Es recomendable considerar la compra de lotería como un entretenimiento puntual y no como una inversión o una fuente de ingresos garantizada.

Este es el dinero que se queda Hacienda de los décimos de la Lotería del Niño.

A pesar de que los premios principales, como el primer y segundo premio, pueden ser muy atractivos, la probabilidad de ganar sigue siendo baja, por lo que mantener expectativas realistas ayuda a evitar frustraciones.

Asimismo, es aconsejable evitar endeudarse o gastar más de lo previsto con la esperanza de aumentar las posibilidades de ganar. El juego responsable también implica conocer los límites personales y saber poner fin cuando es necesario.

Finalmente, compartir la experiencia con familiares o amigos puede convertirlo en algo más entretenido y seguro. Siguiendo estas pautas, se puede disfrutar de la Lotería del Niño de forma segura y consciente, manteniendo siempre el control sobre el gasto y una expectativa realista de los premios.

Temas Relacionados

Lotería del Niño 2026Comprobar Loteria Del Nino 2026España LoteríasEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 1 de enero

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Tipo de cambio: precio del

El calendario judicial de 2026: el primer juicio por el caso Koldo, el final a la vista de la causa contra Begoña Gómez o los primeros pasos del caso Montoro

Este nuevo año no parece que vaya a distar mucho del anterior en lo que se refiere a la importancia del mundo de los tribunales en la actualidad del país

El calendario judicial de 2026:

Cómo quedará el sueldo de los funcionarios en 2026: subidas salariales ya en marcha y una revisión ligada a la inflación

La aprobación del incremento del 2,5% en 2025 y del 1,5% fijo para 2026, con revisión ligada al IPC, beneficiará a 3,5 millones de empleados públicos y busca recuperar poder adquisitivo tras años de ajustes

Cómo quedará el sueldo de

Transporte más barato, protección energética y ventajas fiscales: las medidas que aliviarán el bolsillo de los hogares españoles en 2026

Un paquete de prórrogas y novedades busca contener el coste de vida en un contexto de desaceleración económica y presión sobre las familias

Transporte más barato, protección energética

Estas son las novedades de la DGT que entrarán en vigor en 2026: la baliza V-16, un catálogo de señales actualizado y una normativa renovada

La DGT culminará en 2026 un proceso de reformas que afecta a la señalización, la gestión de incidencias en carretera y las normas que rigen la circulación

Estas son las novedades de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El calendario judicial de 2026:

El calendario judicial de 2026: el primer juicio por el caso Koldo, el final a la vista de la causa contra Begoña Gómez o los primeros pasos del caso Montoro

El ciudadano “muy curioso” que ha descubierto cómo el hospital Gregorio Marañón compró a la misma empresa americana 4,6 millones en marcapasos en 281 contratos a dedo

Estas son las novedades de la DGT que entrarán en vigor en 2026: la baliza V-16, un catálogo de señales actualizado y una normativa renovada

Estas son las balizas V-16 que podrás usar en 2026: marcas y modelos homologados

El Gobierno gobernará a golpe de decreto mientras trata de hacer las paces con Junts: “Busca titulares para salir de una situación crítica”

ECONOMÍA

Tipo de cambio: precio del

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 1 de enero

Cómo quedará el sueldo de los funcionarios en 2026: subidas salariales ya en marcha y una revisión ligada a la inflación

Transporte más barato, protección energética y ventajas fiscales: las medidas que aliviarán el bolsillo de los hogares españoles en 2026

Arranca un 2026 que va a salir caro: qué sube, qué se mantiene y qué baja en el consumo diario

Resultados del Super Once del Sorteo 5

DEPORTES

Las veces en que el

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”

Un excompañero de Fernando Alonso habla sobre las expectativas del asturiano para 2026: “Piensa que puede ser campeón del mundo”

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco