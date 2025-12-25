Dónde comprar Lotería del Niño 2026

Sorteo de la lotería del Niño de 2025. (Europa Press)

El tradicional sorteo de la Lotería del Niño de 2026, que repartirá 770 millones de euros en premios, tendrá lugar el 6 de enero a partir de las 12:00 horas. Todos aquellos que quieran participar han de saber que los décimos están a la venta tanto de forma tradicional como online. En cualquiera de los dos casos, la recomendación fundamental es comprarlos en canales oficiales para evitar fraudes.

La forma más directa y sencilla de hacerse con un décimo del sorteo del Niño es en alguna de las más de 10.000 administraciones y puntos de venta autorizados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), repartidos por todo el país. En ellos, se puede elegir entre distintos números, o bien elegir terminaciones.

Comprar lotería del Niño online

Una alternativa segura para quienes prefieran adquirirlos sin salir de casa, bien por comodidad, bien para hacerlo en una administración predilecta en otro punto del país, bien porque el número deseado se encuentre en otra localidad, la solución es hacerlo en puntos de venta online. Pero en internet, como en físico, hay que hacerlo en las plataformas oficiales y autorizadas por Selae.

La principal de ellas es la propia web de Selae. Se trata del canal más seguro para comprar décimos online, al no haber intermediarios. Igualmente, buen número de administraciones tienen web donde también venden lotería y la envían a casa. En uno y otro caso, recibes un resguardo digital que supone una garantía de autenticidad y ante hipotéticas futuras reclamaciones.

Hasta cuándo se puede comprar lotería del Niño

Otra de las ventajas es que no hay que hacer colas, en vista de la alta demanda de lotería en los dos grandes sorteos de la Navidad, especialmente los últimos días. De hecho, para el del Niño, la venta online está disponible hasta las 10:00 horas del mismo 6 de enero, apenas dos horas antes de que los cinco bombos con diez bolas cada uno empiecen a girar. Las administraciones físicas no abren ese día.

Conviene subrayar que la compra a particulares o reventa es ilegal, además de suponer un riesgo, ya que puede tratarse de décimos falsos. Asimismo, conviene evitar sitios web no oficiales o dudosos, en los que no se vea correspondencia directa con un establecimiento físico o con Selae. El portal debe estar autorizado por el organismo.

Colas en la administración de lotería de Doña Manolita. (EFE/Borja Sánchez Trillo)

Recuerda también que los décimos cuestan 20 euros, y que es ilegal cualquier cifra superior a menos que se trate de gastos de envío en caso de una compra online. Es común que bares u otros pequeños negocios cobren un suplemento al venderte un número. Esto es ilegal, ya que están beneficiándose de un sorteo del que ellos no son parte, y además, en negro.

Extracciones y premios de El Niño

Los premios del sorteo de la Lotería del Niño se distribuyen así:

Habrá tres extracciones de cinco cifras de las que saldrán los tres premios principales. El primero está dotado con 2.000.000 euros por serie o 200.000 por décimo; el segundo, con 750.000 euros por serie o 75.000 por décimo; el tercero, con 250.000 euros por serie o 25.000 por décimo.

Habrá dos extracciones de cuatro cifras de las que saldrán 20 premios de 3.500 euros por serie o 250 por décimo.

Habrá 14 extracciones de tres cifras de las que saldrán 1.400 premios de 1.000 euros por serie o 100 por décimo.

Habrá cinco extracciones de dos cifras de las que saldrán 5.000 premios de 400 euros por serie o 40 por décimo.

Además, serán premiados con 12.000 euros por serie o 1.200 por décimo las dos aproximaciones a los números anterior y posterior al primer premio.

Serán premiados también, con 6.100 euros por serie y 610 por décimo, las dos aproximaciones a los números anterior y posterior al segundo premio.

Premios de 1.000 euros a la serie para cada uno de los 99 números restantes de la centena del primer premio, otros 99 para los de la centena del segundo y otros 99 para los de la centena del tercer premio.

Premios de otros 1.000 euros para las series cuyas tres últimas cifras coincidan con las del primer y segundo premio.

Premios de 1.000 euros para las series cuyas dos últimas cifras coincidan con las del primer premio.

Premios de 200 euros a la serie, 20 por décimo, cuando la última cifra sea la misma que la del primer premio.

Reintegros para todos aquellos décimos que terminen por alguna de las dos cifras que se extraerán a tal fin.