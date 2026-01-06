45875, el segundo premio de la Lotería del Niño 2026

Segundo premio de la Lotería del Niño de 2026 (RTVE)

El número 45875 es el agraciado con el segundo premio en el Sorteo de la Lotería del Niño 2026 celebrado hoy 6 de enero. El número ha tocado en zonas como Pontevedra, Barcelona, Madrid y Almería, obteniendo la segunda mayor cantidad de dinero posible en el sorteo.

En este enlace puedes comprobar fácilmente si tu número ha sido premiado en alguno de los múltiples premios sorteados en la Lotería del Niño 2026 y conocer el importe correspondiente.

Cuánto dinero se gana en el segundo premio de la Lotería del Niño y cuánto se lleva Hacienda

El segundo premio de la Lotería del Niño 2026 también está sujeto a la retención fiscal, aunque su cuantía es menor que la del Gordo. Cada décimo premiado con el segundo premio reparte 75.000 euros. Al superar el límite exento de 40.000 euros, Hacienda aplica un impuesto del 20 % sobre la cantidad que excede ese umbral.

Este es el dinero que se queda Hacienda de los décimos de la Lotería del Niño.

En este caso, la cantidad sujeta a tributación es de 35.000 euros, ya que los primeros 40.000 euros están exentos. Aplicando la retención del 20 %, el importe que se queda Hacienda asciende a 7.000 euros, por lo que el ganador recibe finalmente 68.000 euros netos por décimo.