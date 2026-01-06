España

32615, el tercer premio de la Lotería del Niño 2026

Conoce los detalles del sorteo

Guardar
Niña de San Ildefonso cantando
Niña de San Ildefonso cantando el segundo premio de la Lotería del Niño 2026 (RTVE)

El número 32615 es el agraciado con el segundo premio en el Sorteo de la Lotería del Niño 2026 celebrado hoy 6 de enero. En este enlace puedes comprobar fácilmente si tu número ha sido premiado en alguno de los múltiples premios sorteados en la Lotería del Niño 2026 y conocer el importe correspondiente.

Cada décimo que resulta agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad recibe una dotación de 25.000 euros. A diferencia del primer premio y el segundo, este no está sujeto a ninguna retención fiscal de Hacienda, pues no supera el umbral de los 40.000 euros.

3 de 321 Scrips para la Lotería del Niño Resumir este correo Jessica Flores Burgos Archivos adjuntos 5 ene 2026, 10:40 (hace 22 horas) para Aaron, Antonio, Noelia, Marta ¡Hola! Os paso los códigos para la Lotería del Niño: - Niño-completo: comprobador y números premiados. - Niño-buscador: comprobador - Niño-listado: lista de los números premiados. Niño-mapa: mapa de dónde ha tocado. ¡Gracias! -- infobae Jessica Flores Responsable SEO y Audiencias en Infobae España Teléfono: +34 653 973 891 Dirección: Gran Vía, 59; 3º Centro Email: jfloresb@infobae.com 4 archivos adjuntos • Analizados por Gmail

Otros premios que reparte la Lotería del Niño 2026

Además de los grandes premios, la Lotería del Niño 2026 reparte numerosos premios secundarios que aumentan las probabilidades de resultar premiado. Entre ellos destacan las extracciones de cuatro, tres y dos cifras.

Por ejemplo, hay 20 premios de 3.500 euros por serie correspondientes a los números de cuatro cifras, mientras que las extracciones de tres cifras entregan 1.400 premios de 1.000 euros cada uno y las de dos cifras reparten 5.000 premios de 400 euros por serie.

Este es el dinero que se queda Hacienda de los décimos de la Lotería del Niño.

También se otorgan premios por aproximaciones, es decir, a los números que quedan inmediatamente antes o después de los grandes premios. Las aproximaciones al Gordo reciben 12.000 euros por serie, mientras que las del segundo premio se llevan 6.100 euros por serie. Esto significa que incluso si tu número no coincide exactamente, puedes ganar por estar muy cerca del premiado.

Otro grupo de premios se basa en la centena y las coincidencias parciales. Por ejemplo, los números que comparten las tres últimas cifras del primer o segundo premio reciben 198 premios de 1.000 euros, y aquellos que coinciden en las dos últimas cifras del primer premio obtienen 999 premios de 1.000 euros.

Finalmente, están los reintegros, que permiten recuperar parte del dinero jugado. Se reparten 9.999 reintegros de 200 euros para billetes cuya última cifra coincida con la del primer premio, y 20.000 reintegros de 200 euros correspondientes a las extracciones especiales de una cifra.

Temas Relacionados

Lotería del NiñoLotería del Niño 2026Comprobar Loteria Del Nino 2026España LoteríasEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dónde ha caído el segundo premio de la Lotería del Niño 2026: el 45875 se reparte por distintas localidades de España

Esta categoría reparte 75.000 euros por décimo jugado

Dónde ha caído el segundo

Lotería del Niño 2026, en directo | Cuándo empieza, números premiados y última hora del sorteo del Día de Reyes

A las 12 horas, dará comienzo la lotería en un martes 6 de enero invernal, a la espera de que se repartan los 770 millones de euros en premios

Lotería del Niño 2026, en

Dónde ha caído el tercer premio de la Lotería del Niño 2026: tan solo se ha vendido en dos provincias

Conoce todos los detalles de este premio

Dónde ha caído el tercer

Dónde ha caído el Gordo de la Lotería del Niño 2026: uno de los premios más repartidos de los últimos años

Conoce todos los detalles del premio más importante del sorteo

Dónde ha caído el Gordo

Nuevos detalles sobre el estado de salud de Sara Carbonero: su pronóstico tras ser intervenida de urgencia

‘¡Hola!’ saca a la luz nuevos datos sobre la evolución de la periodista, quien se encuentra ingresada en el hospital de Lanzarote

Nuevos detalles sobre el estado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las aproximaciones premiadas en la

Las aproximaciones premiadas en la Lotería del Niño 2026

Aparece un nuevo cuerpo en la zona donde naufragó el barco en el que viajaba una familia española en Indonesia

La nieve de la borrasca Francis afecta a 56 carreteras en el Día de Reyes: nueve secundarias están cerradas y tres nacionales se encuentran en nivel rojo

Procedente el despido de un representante sindical que utilizó su condición para ir con su familia a la playa y trabajar en un chiringuito

La Policía Nacional explica qué es el ‘egosurfing’ y cómo usarlo correctamente: “Es útil para ser consciente de toda la información que hay sobre ti en Internet”

ECONOMÍA

Dónde ha caído el Gordo

Dónde ha caído el Gordo de la Lotería del Niño 2026: uno de los premios más repartidos de los últimos años

Las aproximaciones premiadas en la Lotería del Niño 2026

El 3, 1 y 0 son los reintegros premiados de la Lotería del Niño 2026

06703, el Gordo de la Lotería del Niño 2026

45875, el segundo premio de la Lotería del Niño 2026

DEPORTES

Las grandes sorpresas y duras

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas