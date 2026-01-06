32615, el tercer premio de la Lotería del Niño 2026

Niña de San Ildefonso cantando el segundo premio de la Lotería del Niño 2026 (RTVE)

El número 32615 es el agraciado con el segundo premio en el Sorteo de la Lotería del Niño 2026 celebrado hoy 6 de enero. En este enlace puedes comprobar fácilmente si tu número ha sido premiado en alguno de los múltiples premios sorteados en la Lotería del Niño 2026 y conocer el importe correspondiente.

Cada décimo que resulta agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad recibe una dotación de 25.000 euros. A diferencia del primer premio y el segundo, este no está sujeto a ninguna retención fiscal de Hacienda, pues no supera el umbral de los 40.000 euros.

Otros premios que reparte la Lotería del Niño 2026

Además de los grandes premios, la Lotería del Niño 2026 reparte numerosos premios secundarios que aumentan las probabilidades de resultar premiado. Entre ellos destacan las extracciones de cuatro, tres y dos cifras.

Por ejemplo, hay 20 premios de 3.500 euros por serie correspondientes a los números de cuatro cifras, mientras que las extracciones de tres cifras entregan 1.400 premios de 1.000 euros cada uno y las de dos cifras reparten 5.000 premios de 400 euros por serie.

También se otorgan premios por aproximaciones, es decir, a los números que quedan inmediatamente antes o después de los grandes premios. Las aproximaciones al Gordo reciben 12.000 euros por serie, mientras que las del segundo premio se llevan 6.100 euros por serie. Esto significa que incluso si tu número no coincide exactamente, puedes ganar por estar muy cerca del premiado.

Otro grupo de premios se basa en la centena y las coincidencias parciales. Por ejemplo, los números que comparten las tres últimas cifras del primer o segundo premio reciben 198 premios de 1.000 euros, y aquellos que coinciden en las dos últimas cifras del primer premio obtienen 999 premios de 1.000 euros.

Finalmente, están los reintegros, que permiten recuperar parte del dinero jugado. Se reparten 9.999 reintegros de 200 euros para billetes cuya última cifra coincida con la del primer premio, y 20.000 reintegros de 200 euros correspondientes a las extracciones especiales de una cifra.