Sánchez se solidariza con Dinamarca y Groelandia y pide respeto a su "soberanía e integridad territorial"

El mensaje de solidaridad hacia Dinamarca y Groenlandia, junto con el llamado a respetar la soberanía global, ha cobrado relevancia tras la designación del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia, una decisión considerada como un reflejo del interés estratégico de Washington sobre este territorio. Según publicó Europa Press, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió sobre la prioridad de salvaguardar la autonomía y la integridad territorial, subrayando la importancia de estos principios no solo para la Unión Europea, sino también para la comunidad internacional.

De acuerdo con lo difundido por Europa Press, Sánchez utilizó un mensaje en la red social X para reiterar que el respeto a la soberanía es fundamental para la estabilidad europea y la paz global. En ese contexto, el mandatario expresó: “Respetar la soberanía e integridad territorial es central para la UE y para todas las naciones del mundo. La seguridad en el Ártico es una prioridad en la que buscamos trabajar con aliados y socios”. Este mensaje se interpretó como una reacción a la reciente iniciativa estadounidense relacionada con Groenlandia, territorio autónomo bajo la administración de Dinamarca.

El medio Europa Press detalló que el anuncio por parte de la administración estadounidense, encabezada por Donald Trump, se gestó bajo el argumento de que Groenlandia ocupa un papel estratégico en cuestiones de seguridad. Trump afirmó, según recogió Europa Press, que Jeff Landry “comprende lo esencial que es Groenlandia para la seguridad nacional y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país en materia de seguridad y supervivencia”.

La postura expresada por Sánchez incluye el envío de un mensaje de “plena solidaridad” tanto hacia Dinamarca como hacia el pueblo danés, en señal de respaldo ante lo que se percibe como una injerencia en su jurisdicción territorial sobre Groenlandia. Según Europa Press, el gobierno danés también manifestó su rechazo a la designación, instando al respeto por las fronteras que definen y garantizan la soberanía danesa.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, la preocupación de Dinamarca se fundamenta en las históricas aspiraciones estadounidenses respecto a Groenlandia, territorio que cuenta con un estatus autónomo, pero cuya defensa y relaciones exteriores siguen bajo competencia danesa. Groenlandia, por su ubicación en el Ártico, se ha convertido en un punto geoestratégico, particularmente para Estados Unidos, que en varias ocasiones ha mostrado interés en ampliar su presencia e influencia en la región.

El pronunciamiento de Sánchez, consignado por Europa Press, pretende consolidar una posición común en el seno de la Unión Europea sobre la necesidad de respetar la integridad territorial y la autonomía de los territorios en el marco de los equilibrios internacionales. El titular del Gobierno español enfatizó, a través de sus declaraciones en X, que la protección de las fronteras extranjeras resulta esencial frente a posibles desafíos a la estabilidad y seguridad en el continente.

Además, siempre según Europa Press, la reacción de las autoridades danesas ante la decisión de Washington incluyó el reclamo de un respeto inequívoco por sus fronteras, reflejando la sensibilidad existente en torno al estatus de Groenlandia y las implicancias de cualquier movimiento exterior que pueda percibirse como una presión sobre su autonomía. Sánchez coincidió con ese planteamiento y extendió su respaldo al país nórdico en el contexto de una Europa que, según comunicó, debe mostrar unidad a la hora de defender los principios básicos del derecho internacional.