La película de Netflix sobre la historia real de la expedición a Groenlandia que impidió a Estados Unidos hacerse con el control de la isla

Nikolaj Coster-Waldau (‘Juego de Tronos’) y Joe Cole (‘Peaky Blinders’) protagonizan esta historia basada en la historia de supervivencia de dos exploradores abandonados a su suerte en el polo ártico

Imágenes de 'Perdidos en el Ártico'.
Imágenes de 'Perdidos en el Ártico'. (Netflix)

Terra nullius. Este concepto, traducido como tierra de nadie, fue el concepto legal que llevó a los exploradores de todas las potencias coloniales a reclamar los territorios sin un “dueño” oficial. A veces con asentamientos nativos, otras completamente desérticos, estos lugares fueron el motivo de choques entre las principales potencias del mundo, lo que dio lugar a misiones y exploraciones realmente peligrosas que hoy forman parte de la historia.

Este concepto también estuvo muy presente en el proceso que llevó a Groenlandia a formar parte de Dinamarca. En el siglo XIX y a principios del XX, este territorio fue codiciado por Reino Unido, Noruega y, sobre todo, Estados Unidos. Sin embargo, un descubrimiento clave permitió a Dinamarca reafirmar su soberanía: el hecho de que Groenlandia era una única isla y no varias, como se llegó a defender, lo que conllevó que nadie pudiera aplicar la idea del terra nullius allí.

Sobre este hallazgo histórico trata la película Perdidos en el Ártico, una coproducción de Islandia, Dinamarca y Estados Unidos donde se revive la expedición danesa realizada por Ejnar Mikkelsen para demostrar que Groenlandia no estaba dividida en dos trozos de tierra. Una misión muy peligrosa, casi suicida, en la que a través de kilómetros y kilómetros de hielo debía encontrar los cuerpos y los diarios de exploración de la misión Danmark, una expedición previa.

Tráiler de 'Perdidos en el Ártico'. (Netflix)

Un actor de ‘Juego de Tronos’ y otro de ‘Peaky Blinders’

Dirigida por el cineasta danés Peter Flinth (responsable de las películas de Arn: El Caballero Templario), esta película disponible actualmente en Netflix adapta el libro Dos contra el hielo, escrito por el propio Mikkelsen, donde se narra toda la expedición, incluyendo el viaje casi suicida que realizó este explorador con un solo miembro de su tripulación, el mecánico Iver Iversen, atravesando kilómetros y kilómetros a pie para dar con los restos del Danmark y encontrarse, a su regreso, con que el resto de miembros del barco se habían marchado sin ellos.

En el reparto, destaca la presencia de Nikolaj Coster-Waldau, conocido en todo el mundo por su papel de Jaime Lannister en la serie de Juego de Tronos. El intérprete, que figura también como guionista de la película, encarna al capitán Ejnar Mikkelsen, mientras que el papel de Iversen recae en otro actor de sobras conocido: Joe Cole, al que hemos visto encarnar a John Shelby en la serie de Peaky Blinders.

Imágenes de 'Perdidos en el Ártico'.
Imágenes de 'Perdidos en el Ártico'. (Netflix)

Algunas licencias dramáticas

Pese a que los hechos que cuenta Perdidos en el Ártico son reales, hay que decir que algunos elementos de la película son licencias que sus responsables se tomaron de cara a hacer más entretenida la película. Un ejemplo de ello es que los diarios que permiten descubrir que Groenlandia era una única isla no fueron descubiertos por Mikkelsen, sino que fue un superviviente de la tripulación del Danmark el que lo hizo.

Otro elemento diferente en la historia de Perdidos en el Ártico son las muertes de algunos de los perros que acompañan a Mikkelsen e Iversen. Un elemento que aporta mayor dramatismo e intensidad al relato de la producción, pero que en los diarios no se detalla con tanta crudeza.

