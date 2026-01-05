España

Comprar un piso para alquilar sale a cuenta: los caseros se embolsan 15.206 euros brutos anuales de media

La rentabilidad obtenida por el arrendamiento de una vivienda alcanza ya el 7%. Tarragona, Sevilla y Jaén son las “mejores capitales” para invertir en el sector inmobiliario

Guardar
Piso en alquiler. (Europa Press)
Piso en alquiler. (Europa Press)

La evolución del mercado inmobiliario español seguirá siendo este año un tema candente para inquilinos y arrendadores debido al precio disparado de las rentas, que tras tocar máximos históricos sigue al alza hasta superar los 14 euros de media el metro cuadrado. Ello hace que la rentabilidad media del alquiler obtenida por los caseros aumente mes a mes y alcanzara el 6,98% en noviembre de 2025, según la última estadística publicada por la plataforma pisos.com.

Ese 6,98% es el rédito anual que el propietario de una vivienda consigue al ponerla en alquiler tras su adquisición. Con datos de noviembre, teniendo en cuenta que el precio medio de compra de una casa tipo de 90 metros cuadrados en España fue de 217.800 euros (2.420 euros/m2) y que la renta media mensual fue de 1.267 euros, el casero obtuvo un total de 15.206 euros brutos anuales. Esto supone un incremento de 108 centésimas respecto al mismo periodo de 2024 (5,90%) y un aumento de siete centésimas con relación al pasado mes de octubre del 2025 (6,91%).

En este escenario, Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, considera que el mercado del alquiler en España “se encuentra en una situación crítica, marcada por una grave falta de oferta y una creciente incertidumbre para los propietarios, lo que ha transformado el alquiler en una opción residencial forzada y permanente para gran parte de la población, especialmente los jóvenes, convirtiendo el acceso a una vivienda digna en uno de los principales problemas sociales del país”.

Los altos precios del alquiler empujan a la compra precipitada de vivienda (para quien pueda): “No hay opción porque no hay oferta”

Tarragona, la capital más rentable para los caseros, y San Sebastián, la que menos

Entre las capitales de provincia, Tarragona es la más rentable para alquilar, con una rentabilidad media de 8,14%. Este dato refleja el buen momento que atraviesa el mercado de alquiler en la ciudad catalana, con una demanda en aumento. Sevilla y Jaén le siguen en el ranking con retornos del 7,64% y 7,42%, respectivamente. Ávila (7,32%), Huesca (7,16%), y Castellón de la Plana (7,03%) también ofrecen rendimientos atractivos para los inversores que han apostado por el arrendamiento.

La parte baja del ranking la ocupa Donostia–San Sebastián, con una rentabilidad del 3,84%, lo que muestra la dificultad de los inversores para generar rendimientos en una ciudad con los precios de alquiler relativamente altos en comparación con otros mercados más accesibles, pero con el coste de la vivienda disparado.

San Sebastián es la capital con la vivienda en venta más cara del país, donde se pagan 6.411 euros el metro cuadrado de una casa de segunda mano, según datos de idealista. También se encuentran en la parte inferior de la clasificación por rentabilidad: Palma, con unos retornos del 4,37%; Cádiz, con el 4,59%; y A Coruña, con un 4,66%.

En cuanto a las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, la rentabilidad se sitúa por debajo de la media del país, el 5,6% en la capital y el 7,01% en la Ciudad Condal. No obstante, estos datos muestran, a juicio de Font, que la inversión en ambas capitales “mantiene una senda claramente ascendente. La rentabilidad continúa ganando terreno en ambas capitales, lo que refleja el dinamismo de dos mercados maduros que siguen ofreciendo oportunidades atractivas para los inversores, pese al contexto de incertidumbre general del sector”.

Dos personas observan inmuebles en
Dos personas observan inmuebles en alquiler y en venta en un escaparate de una inmobiliaria ubicada en Palma de Mallorca. (Matias Chiofalo/Europa Press)

El reto de la escasez de vivienda asequible

A pesar de los resultados positivos en cuanto a rentabilidad para los propietarios, Ferran Font reconoce que la falta de oferta, tanto en el mercado de compraventa como en el de alquiler, ha provocado una fuerte presión sobre los precios. El alquiler ha dejado de ser una opción accesible para muchas familias y jóvenes que se ven obligados a pagar precios elevados por viviendas de calidad inferior o a vivir en malas condiciones.

La escasez de vivienda se suma a una demanda insatisfecha que ha acumulado un déficit de 625.000 casas entre 2021 y 2025. Solo en los últimos 12 meses el déficit se ha situado en 134.000. Y es que “las viviendas terminadas entre 2021 y 2025 tan sólo habrán servido para el 45% de los hogares”, señalan los autores del Observatorio Inmobiliario de BBVA Research.

Estos datos hacen que el futuro del mercado inmobiliario español sigua siendo incierto, especialmente en lo que respecta a la oferta de viviendas asequibles. Mientras los inversores continúan apostando por el alquiler como fuente de ingresos, los inquilinos deben enfrentarse a la realidad de un mercado cada vez más caro y competitivo. La falta de políticas eficaces para abordar esta escasez de viviendas y para garantizar el acceso a ella a precios razonables plantea, a juicio de los expertos, serios desafíos para el futuro.

Temas Relacionados

AlquileresAlquileres EspañaViviendaVivienda EspañaMercado InmobiliarioEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

El rey Juan Carlos cumple 88 años en Abu Dabi: lejos de la reina Sofía y el rey Felipe, pero acompañado de las infantas y sus nietos

El emérito estará junto a varios amigos y todos sus nietos, a excepción de la princesa Leonor y la infanta Sofía

El rey Juan Carlos cumple

Guía de la Lotería del Niño 2026: todo lo que tienes que saber acerca del sorteo

Conoce cómo se desarrolla, cuántos premios se reparten y otros detalles

Guía de la Lotería del

Ábalos comparece en el Senado sin confirmar si hablará mientras el PP afirma: “Tiene la llave de la caja fuerte de todos los secretos”

El exministro ha sido citado para el próximo 8 de enero, pero podría acogerse a su derecho de no declarar

Ábalos comparece en el Senado

El obrador artesano que hace el mejor roscón de Madrid: “Somos un equipo pequeño, pero hacemos casi 400 al día”

Paloma Silvestrin es el nombre propio detrás del roscón artesano de Doble Uve, el mejor de Madrid según un jurado de profesionales. La pastelera cuenta en ‘Infobae’ todos los secretos de un roscón que se puede comer en cualquier mes del año

El obrador artesano que hace
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos comparece en el Senado

Ábalos comparece en el Senado sin confirmar si hablará mientras el PP afirma: “Tiene la llave de la caja fuerte de todos los secretos”

La Comunidad de Madrid busca una empresa que le ayude a planificar los 4,5 millones de vacunas que pone cada año porque no puede con tanta “carga de trabajo”

Interior canaliza cientos de millones de euros a través de la empresa pública SIEPSE, lo que encarece el precio y “dificulta” el control del dinero público

Miles de venezolanos en España salen a las calles a celebrar la detención de Nicolás Maduro: “Abre la puerta al fin de la represión”

La Guardia Civil explica cinco cosas que debes saber de la baliza V16: “Te localiza pero no te rastrea”

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Guía de la Lotería del Niño 2026: todo lo que tienes que saber acerca del sorteo

Aproximaciones, centenas y reintegros: qué son y cuánto dinero se gana en la Lotería del Niño 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 4 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Isabel Rivero, tercera española en

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado

Sale a la luz la cifra que habría ofrecido Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’