Bizcocho de roscón de Reyes, una receta facilísima con todo el sabor y aroma del clásico de la Epifanía

Llega la noche más especial del año, la del 5 de enero, una fecha llena de ilusión, magia, regalos y, cómo no, un buen trozo de roscón de Reyes. Esta receta navideña, un brioche circular coronado con fruta escarchada y salpicado de pequeñas figuras, es la protagonista indiscutible de esta jornada, normalmente servido junto a una buena taza de chocolate caliente y compartido con nuestros seres queridos.

Es cierto que hay quienes se atreven a prepararlo en casa desde cero, aunque lo más común es acercarse a una panadería de confianza o al supermercado más cercano para ahorrar en tiempo y esfuerzo. Y también, por qué no decirlo, para evitar el posible desastre con un postre que, sin duda, se puede calificar como complicado. Para quienes se animen a cocinar en estas fechas pero aún se consideren aficionados en el universo repostero, preparar un bizcocho con sabor a roscón de Reyes puede ser una magnífica alternativa.

Este bizcocho a base de mantequilla, leche, huevos y harina nos recuerda al clásico roscón navideño, aunque con una elaboración muchísimo más sencilla y rápida. Nos olvidamos de los largos tiempos de fermentación y del trabajo de amasado, pero conseguimos un sabor similar que queda de maravilla acompañado de un chocolate a la taza o de un buen vaso de leche caliente.

Su similitud es gracias al uso de ciertos ingredientes clave, esos que nos conectan directamente con el dulce típico de la Epifanía. El primero es la ralladura de cítricos, más concretamente de naranja, imprescindible en cualquier roscón que se precie. El segundo, otra clave: el agua de azahar, un aromatizante tradicional que se extrae de la flor del naranjo y que cambia por completo el sabor con solo unas gotitas. El último ingrediente, completamente opcional, es la fruta escarchada, un elemento que no es del gusto de todos pero que, indudablemente, da al bizcocho el toque estético del roscón más clásico.

Receta de bizcocho con sabor a roscón de Reyes

Este bizcocho reproduce los aromas clásicos del roscón de Reyes en una masa ligera y aireada, aunque muy fácil de hacer. La técnica principal consiste en batir la mantequilla y el azúcar hasta lograr una textura cremosa, incorporar los huevos y perfumar la mezcla con ralladuras cítricas y agua de azahar. La fruta confitada es opcional, pero aporta el toque visual y gustativo que lo acerca aún más al original.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 35-40 minutos

Enfriado: 15 minutos

Tiempo total aproximado: 1 hora 10 minutos

Ingredientes

125 g de mantequilla sin sal (a temperatura ambiente)

150 g de azúcar glas

1 cucharadita de miel

3 huevos

70 ml de leche

Ralladura de medio limón

Ralladura de media naranja

1 cucharada de agua de azahar

250 g de harina de repostería

1 sobre (16 g) de levadura en polvo

Fruta confitada en trozos (opcional)

Cómo hacer bizcocho con sabor a roscón de Reyes, paso a paso

Precalienta el horno a 200℃. Bate la mantequilla con el azúcar glas y la miel hasta obtener una mezcla cremosa y blanquecina. Este paso es clave para lograr una textura esponjosa. Añade los huevos uno a uno, batiendo bien tras cada incorporación para que la mezcla quede homogénea. Incorpora la leche, el agua de azahar y las ralladuras de limón y naranja. Mezcla hasta integrar. Tamiza la harina junto con la levadura, añadiéndolas poco a poco a la mezcla anterior y mezcla suavemente. Engrasa y enharina un molde para bizcocho. Si usas fruta confitada, enharina ligeramente los trozos. Esto evitará que la fruta se hunda durante el horneado. Vierte la masa en el molde y distribúyela de forma uniforme. Baja la temperatura del horno a 180℃ e introduce el molde. Hornea durante 35-40 minutos. No abras el horno en los primeros 30 minutos para evitar que el bizcocho baje. Comprueba la cocción insertando un palillo en el centro: debe salir limpio. Deja enfriar el bizcocho en el molde unos minutos, desmolda y coloca sobre una rejilla hasta que se enfríe completamente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Este bizcocho rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: 290 kcal

Grasas: 13 g

Carbohidratos: 37 g

Azúcares: 21 g

Proteínas: 5 g

Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El bizcocho se conserva en recipiente hermético a temperatura ambiente durante dos o tres días. En refrigeración, puede mantenerse hasta cinco días. También puede congelarse, bien envuelto, hasta un mes.