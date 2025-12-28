España

Cómo hacer fruta escarchada casera para decorar el Roscón de Reyes

La fruta escarchada es un elemento decorativo fundamental en este tradicional dulce navideño, aunque puede sustituirse por otras alternativas

Cómo hacer fruta escarchada para
Cómo hacer fruta escarchada para el roscón de Reyes (Adobe Stock)

Lanzarse a preparar un roscón de Reyes desde cero es toda una aventura, aunque una que merece mucho la pena. Este esponjoso bizcocho, con aromas a cítricos y azahar, es un imprescindible llegadas las fechas navideñas, especialmente, por supuesto, en la noche y el día de Reyes. Es uno de esos regalos que vienen en forma de receta, un rosco dulce que se puede rellenar a nuestro antojo y que, por qué no decirlo, sabe mejor cuando se prepara en casa.

Uno de los elementos fundamentales de la receta es la fruta confitada, trozos de naranjas, de cerezas o melón que coronan el roscón y lo decoran con sus colores. Para prepararlas, estas frutas se cortan en tiras, rodajas o trozos, se cocinan en almíbar y después se secan, logrando una textura translúcida y brillante, con una superficie cristalizada que recuerda a una capa de nieve helada.

Como estas frutas no son plato de buen gusto para todos, aprovechamos para recordar que este clásico postre navideño puede decorarse de muchas maneras. Si las frutas escarchadas no son santo de tu devoción, puedes optar por alternativas como las almendras laminadas, azúcar glass o azúcar perlado, por ejemplo. Eso sí, no cabe duda de que la decoración más tradicional y vistosa para un Roscón de Reyes siempre serán estas dulces frutas caramelizadas, un elemento que también podemos preparar en casa siguiendo este paso a paso.

Receta de fruta escarchada para roscón

Para preparar fruta escarchada, coceremos lentamente las frutas elegidas en almíbar para después secarlas y cristalizarlas, consiguiendo ese acabado vidrioso y ligeramente crujiente que tanto las caracteriza. El resultado es una fruta dulce, perfumada y colorida, ideal para la decoración del roscón o de otros dulces festivos.

Roscón de Reyes relleno de
Roscón de Reyes relleno de nata. (AdobeStock)

Tiempo de preparación

  • Preparación de frutas y almíbar: 30 minutos
  • Cocción en almíbar por fases: 2 horas (puede variar según el tamaño de los trozos)
  • Secado y escarchado: entre 24 y 36 horas (depende de la humedad y temperatura ambiente)

Tiempo total aproximado: 26-38 horas

Ingredientes

  • 2 naranjas (o 1 naranja y 1 limón)
  • 200 g de calabaza, melón verde o sandía (sin piel)
  • 150 g de cerezas en almíbar (o guindas)
  • 500 g de azúcar blanca
  • 250 ml de agua
  • Azúcar extra para escarchar (aproximadamente 100 g)

Cómo hacer fruta escarchada para roscón, paso a paso

  1. Lava bien las frutas y retira la piel de naranja y/o limón, cortándola en tiras gruesas. Si usas calabaza o melón, córtalos en rodajas de no más de un centímetro de grosor.
  2. Pon a hervir agua en una olla. Escalda las frutas durante 1-2 minutos para suavizarlas y retirar el amargor.
  3. Escurre y reserva la fruta. En otra olla, añade el agua y el azúcar para preparar un almíbar. Hierve hasta que el azúcar se disuelva completamente.
  4. Incorpora la fruta cortada al almíbar y cuece a fuego lento durante 1 hora, removiendo de vez en cuando. La fruta debe quedar semitransparente.
  5. Apaga el fuego y deja reposar la fruta dentro del almíbar 12 horas (ideal dejarlo toda la noche).
  6. Escurre nuevamente la fruta y colócala sobre una rejilla, dejando que escurra el exceso de almíbar durante varias horas.
  7. Espolvorea generosamente con azúcar blanco mientras la fruta todavía está algo húmeda para que cristalice bien.
  8. Deja secar la fruta a temperatura ambiente durante al menos 12-24 horas, sin cubrir, hasta que la capa de azúcar forme una costra dura y brillante.
  9. Utiliza la fruta escarchada para decorar el roscón o consérvala en recipiente hermético para futuros postres.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta genera suficiente fruta escarchada para decorar de dos a cuatro roscones medianos (de unos 500-700 g cada uno), dependiendo de la cantidad que se desee poner por unidad.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 75-95 kcal por cada 20 g de fruta escarchada
  • Hidratos de carbono: 20 g
  • Azúcares: 19-20 g
  • Grasas: <0,1 g
  • Proteínas: 0,3 g
  • Fibra: 0,4 g
  • Sodio: 0 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La fruta escarchada casera se puede conservar hasta un mes en un recipiente hermético, alejada de la humedad y la luz directa. Si el ambiente es muy húmedo, conviene añadir algo más de azúcar y conservar en el frigorífico.

