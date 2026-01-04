Suplantan la identidad de la princesa Leonor: la Fundación Princesa de Asturias advierte del fraude y “lamenta las posibles molestias”

La princesa Leonor, en imagen de archivo (Europa Press)

Las estafas digitales están en auge y han alcanzado a la princesa Leonor. Es por ello que la Fundación Princesa de Asturias ha emitido una advertencia pública ante el aumento de estos timos que utilizan la imagen de la princesa para engañar a ciudadanos y obtener dinero de manera fraudulenta. Desde su página web oficial, la organización ha alertado sobre la existencia de comunicaciones y perfiles falsos que suplantan su identidad y la de la hija del rey Felipe.

“La Fundación Princesa de Asturias advierte de que no dispone de programas de ayuda económica, subvención de proyectos, sorteos u otros mecanismos de naturaleza monetaria, destinados a ciudadanos particulares”, subraya de forma categórica la fundación en un intento por frenar la propagación de estos mensajes engañosos.

Además, el comunicado aclara que “Su Alteza Real la Princesa de Asturias no solicita, ofrece o gestiona aportaciones económicas bajo circunstancia alguna a través de esta Fundación”. También enfatiza que “cualquier mensaje o perfil que afirme lo contrario carece de legitimidad. La única información veraz es la publicada a través de los canales oficiales de la Fundación Princesa de Asturias y de la Casa de Su Majestad el Rey”.

La organización explica que, tras ser conscientes de la situación, detectaron la proliferación de perfiles falsos en redes sociales que, bajo el pretexto de gestiones económicas, buscan captar fondos de manera ilícita.

Ante esta realidad, la Fundación insta a quienes hayan sido víctimas de estos fraudes a que lo comuniquen a las autoridades judiciales competentes. “Se recomienda a los ciudadanos que puedan verse afectados, que pongan estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes. La Fundación lamenta las posibles molestias y daños generados en su nombre a través de estas prácticas delictivas”, aconsejan al final del texto.

Las estafas digitales que implican el uso de rostros conocidos, como el de la princesa Leonor, van en aumento en el entorno virtual. Los delincuentes suplantan identidades completas para obtener sumas de dinero mediante engaños. Este tipo de delitos está tipificado en la legislación española y puede afectar a cualquier ciudadano.

La princesa Leonor y el rey Felipe (Europa Press)

Ante una situación de este tipo, el primer paso para denunciar es acudir a la Policía Nacional o la Guardia Civil. Si la estafa se produce en el ámbito digital, el Instituto Nacional de Ciberseguridad también es una referencia válida para las víctimas, incluso si no existe una amenaza directa sobre su identidad.

La princesa obtendrá la Medalla de Oro de la Región de Murcia

Por otro lado, no todo son malas noticias en el inicio de año de la princesa Leonor, ya que recibirá la Medalla de Oro de la Región de Murcia. El presidente autonómico, Fernando López Miras, lo anunció con un vídeo en el que destacaba la estrecha relación que se ha forjado entre la heredera al trono y la comunidad murciana tras su paso por la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier.

La Princesa Leonor completa un vuelo en solitario como parte de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia. (Casa de Su Majestad el Rey)

Además, el presidente autonómico insistió en que la estancia de la princesa ha supuesto una experiencia que marca tanto a la región como a la propia Leonor. Según ha subrayado, su presencia “contribuye a que conozca aún mejor la Región de Murcia, lo que somos y representamos, una tierra alegre, hospitalaria, generosa y comprometida”. “Siempre será una de nosotros”, aseguró Miras.