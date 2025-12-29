España

Casa Real publica el álbum de la princesa Leonor y la infanta Sofía en 2025: escenas privadas y varias fotos inéditas

La institución ha revelado una serie de imágenes para resumir el año de las hijas de los reyes Felipe y Letizia, marcado por la formación militar de la heredera y el inicio de los estudios universitarios de su hermana

La infanta Sofía y la
La infanta Sofía y la princesa Leonor, en la visita al Pueblo Ejemplar 2025. (Casa Real/Instagram)

Una Navidad más, la princesa Leonor y la infanta Sofía se han convertido en protagonistas del recopilatorio anual que Casa Real comparte en redes sociales. Como ya hiciera el año pasado, la institución ha publicado el balance en imágenes del 2025 de las hijas de los reyes, una serie de instantáneas entre las que se han revelado varias fotografías inéditas.

El álbum difundido recoge tanto instantes oficiales como escenas personales y de ocio, con el objetivo de reforzar la percepción de cercanía y transparencia de la monarquía ante la ciudadanía.

La recopilación muestra la evolución y protagonismo creciente de las hijas de los reyes, destacando su formación y presencia pública en escenarios tan diversos como Lisboa, Valdesoto (Asturias), Salvador de Bahía, Marín (Pontevedra), Mallorca, Gales y Oviedo.

El año clave para Sofía

Entre las instantáneas de 2025, la infanta Sofía destaca por una serie de imágenes que plasman la importancia de este 2025 para ella, un año marcado por su transición personal y académica, así como su papel institucional.

La primera imagen publicada muestra a Sofía en Lisboa durante su primera semana residiendo en la capital lusa, donde Sofía ha iniciado estudios superiores en Relaciones Internacionales, Política y Economía en el Forward College, consolidando así su proyección internacional.

La infanta Sofía, junto a
La infanta Sofía, junto a Serena Williams y Eduardo Mendoza en la cena privada posterior a los Premios Princesa de Asturias 2025. (Casa Real/Instagram)

Un momento de especial complicidad quedó registrado en Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, donde Sofía aparece de copiloto junto a su hermana Leonor en un Seat 600 clásico. Esta escena inédita subraya la sintonía entre las hermanas, integrándose en la identidad y tradiciones locales.

La graduación de Sofía en el UWC Atlantic College de Gales, acontecida en mayo, supone otro de los grandes hitos. La ceremonia contó con la presencia de Felipe VI y la reina Letizia, que viajaron a Reino Unido para acompañar a su hija. Leonor, debido a su crucero de instrucción a bordo del Juan Sebastián de Elcano, participó a distancia mediante videollamada.

Una imagen especialmente destacada es la de la cena con la tenista Serena Williams y el escritor Eduardo Mendoza tras el concierto de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo. La fotografía, inusual por el carácter privado de este acto, muestra a Sofía desenvolviéndose con naturalidad en ambientes internacionales y culturales variados.

En el plano institucional, destaca el encuentro de Sofía con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en el Palacio de Belém. Sofía fue invitada personalmente y ha protagonizado así su primera reunión en solitario con un mandatario extranjero.

El álbum se completa con imágenes de Sofía compartiendo momentos familiares y de ocio, como sus paseos con la reina Letizia y Leonor en Mallorca o gestos de afecto con sus padres, además de su asistencia a la entrega de la Gran Cruz del Mérito Naval a Leonor en Marín. También figuran fotografías de Sofía en eventos deportivos, incluyendo la final de la Eurocopa femenina en Basilea junto al príncipe Guillermo de Inglaterra y la princesa Charlotte, y actos vinculados a los Premios Princesa de Girona.

El álbum de Leonor

En el balance visual de 2025, la princesa Leonor —heredera al trono— protagoniza numerosas fotos que reflejan tanto su intensa formación militar como su forma de interactuar en contextos formales e informales.

Entre las instantáneas más llamativas se halla la de Leonor tocando los bongos junto a un grupo musical en Salvador de Bahía —la primera parada del crucero de instrucción del Juan Sebastián de Elcano. Esta fotografía transmite la espontaneidad y disposición de la heredera a integrarse en experiencias culturales diversas.

La princesa Leonor, durante su
La princesa Leonor, durante su travesía a bordo del Juan Sebastián Elcano. (Casa Real/Instagram)

Otra imagen central muestra a Leonor en plena competición de esgrima durante el Campeonato Interacademias de Marín (Pontevedra) en octubre. La princesa aparece con la máscara y el florete, atestiguando su compromiso y destreza deportiva.

El recorrido por Valdesoto incluye otra perspectiva de la escena inédita en la que Leonor conduce el Seat 600 con Sofía de copiloto, reflejando naturalidad y cercanía con la gente.

La Casa Real ha difundido un vídeo en el que la heredera al trono pilota un avión Pilatus PC-21 (E.27). (Casa Real)

Entre las imágenes institucionales más relevantes aparecen el primer vuelo en solitario de Leonor a bordo de un avión militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, su presencia en la final de la Eurocopa femenina en Basilea —donde posó con el príncipe Guillermo de Inglaterra y la princesa Charlotte— y su visita a Navarra como Princesa de Viana en septiembre.

El álbum incluye recuerdos del verano en Mallorca en compañía de la familia real, actos públicos con la reina Sofía, y escenas entrañables como el reencuentro y abrazo con la reina Letizia en Panamá tras un viaje sorpresa.

