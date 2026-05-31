Buckingham Palace, entre la espada y la pared: la prensa británica asegura que fueron alertados hace años de la actitud indebida de Andrés

El entonces príncipe Andrés de Gran Bretaña, a la izquierda, y el rey Carlos III de Gran Bretaña, 16 de septiembre de 2025. (Foto AP/Joanna Chan, archivo)

La situación de Andrés Mountbatten-Windsor continúa complicándose. Cuando todavía no se han apagado las repercusiones de la investigación policial abierta en Reino Unido sobre su etapa como representante comercial del país, una nueva revelación ha vuelto a situar el foco sobre la Casa Real británica. Según ha desvelado la BBC, el Palacio de Buckingham habría recibido hace años una serie de correos electrónicos que, presuntamente, contenían información relevante sobre las actividades ilegales del hermano del rey Carlos III durante su etapa institucional.

La información llega en un momento especialmente delicado para el exduque de York, cuya figura lleva años alejada de la vida pública tras los escándalos que han marcado su trayectoria reciente. De acuerdo con la cadena pública británica, la documentación habría sido remitida a la Casa Real en 2020 y contendría mensajes relacionados con operaciones financieras y comunicaciones mantenidas por Andrés cuando ejercía como enviado especial para el comercio y la inversión internacional.

PUBLICIDAD

ARCHIVO - El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (Foto AP/Petr David Josek, Archivo)

Los correos, según la investigación periodística, procederían de la cuenta de Jonathan Rowland, empresario y antiguo colaborador del expríncipe. La BBC sostiene además que dichos mensajes terminaron en manos de Kevin Stanford, expropietario de la firma de moda All Saints, en el marco de una disputa relacionada con inversiones bancarias.

Uno de los aspectos que más interés ha despertado es la existencia de un documento fechado en 2021 que aparentemente acreditaría que el archivo fue remitido al Lord Chamberlain, la máxima autoridad administrativa de la Casa Real británica, apenas unos meses después de que Andrés abandonara oficialmente sus funciones como miembro activo de la familia real.

PUBLICIDAD

Por ahora, Buckingham ha evitado pronunciarse sobre el contenido de estas informaciones. Un portavoz del palacio ha señaladon al diario The Mirror que no realizará comentarios debido a la investigación policial que permanece abierta. Mientras tanto, la Policía de Thames Valley tampoco ha confirmado si dispone de dicha documentación, aunque reconocen: “Estamos al tanto de las acusaciones que circulan públicamente y animamos a cualquier persona con información relevante a que se ponga en contacto con nosotros”.

El príncipe Andrés de Gran Bretaña posa junto al príncipe Guillermo y su esposa Catalina, princesa de Gales, al salir de la Catedral de Westminster tras la misa de réquiem, el día del funeral de Catalina, duquesa de Kent, en Londres, Gran Bretaña, el 16 de septiembre de 2025. (REUTERS/Toby Melville/Foto de archivo).

La revelación ha provocado nuevas críticas y ha reactivado las peticiones para que se lleve a cabo una investigación pública sobre la gestión de Andrés durante los años en los que representó al Reino Unido en materia comercial. Entre las voces más contundentes figura la diputada británica Rachael Maskell, que considera imprescindible un mayor control sobre las estructuras que rodean a la monarquía. También se ha pronunciado Ailsa Anderson, antigua portavoz de la difunta Isabel II, quien describió esta nueva revelación como “otro clavo en el ataúd” para la ya deteriorada reputación del expríncipe.

PUBLICIDAD

Una nueva acusación de abuso sexual

Todo ello se suma a la investigación conocida la semana pasada, cuando trascendió que la Policía de Thames Valley estaba examinando una presunta conducta inapropiada atribuida a Andrés durante una edición de Royal Ascot celebrada en 2002. Aquella línea de investigación se incorporó a una causa mucho más amplia relacionada con su actividad como representante comercial entre 2001 y 2011.

El exduque de York, el príncipe Andrés, enfrenta a la justicia tras ser arrestado. La operación se produce después de la publicación de documentos que lo vinculan con la red de Jeffrey Epstein y sugieren que pudo compartir información sensible del gobierno británico.

Los agentes también analizan posibles delitos vinculados a corrupción, fraude y conductas sexuales inapropiadas. Parte de las pesquisas se han visto impulsadas por la aparición de nueva documentación relacionada con el entorno de Jeffrey Epstein, con quien Andrés mantuvo una conocida relación de amistad durante años.

PUBLICIDAD

Según la prensa británica, los investigadores han llevado a cabo registros en propiedades vinculadas al príncipe y continúan recopilando testimonios de antiguos asesores, funcionarios y personas relacionadas con la Casa Real. Entre ellas figura el exministro Vince Cable, que ya ha confirmado su disposición a colaborar.