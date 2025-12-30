España

Jorge Torre, creador de la baliza V16: “Muchas personas son atropelladas o corren riesgo de serlo mientras ponen los triángulos”

Jorge ha defendido la utilidad del despositivo en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3

Guardar
Montaje de Infobae en el
Montaje de Infobae en el que aparece Jorge Torre y la baliza V16

La baliza V16 es, sin duda, uno de los protagonistas de este final de año. A partir del próximo mes, es decir, en dos días, el uso de este dispositivo para señalizar una avería o un accidente va a ser obligatorio, sustituyendo así a los triángulos de seguridad tradicionales.

Esta medida ha sido muy criticada por miles de personas en España, siendo considerada por muchos como algo innecesario. Sin embargo Jorge Torre, creador de la baliza, ha defendido la utilidad de esta en varias ocasiones, siendo la última de ellas en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3.

Uno de los puntos que más ha defendido es su utilidad para prevenir la siniestralidad. “Muchas personas son atropelladas o corren riesgo de serlo mientras ponen los triángulos”, afirmó en el programa. Además asegura que, desde su experiencia trabajando como Guardia Civil, no ha visto a nadie poner bien los triángulos en carretera.

Para prevenir este problema, muchos piensan que con los intermitentes es suficiente, tal y como han puntualizado algunos colaboradores del programa. Ante esta situación Jorge ha sido muy claro. “Prácticamente el 50% de las averías que se producen en la carretera son eléctricas y se producen de noche”, lo que quiere decir que no se puede activar ningún sistema de luces del automóvil.

Para evitar este problema, intentó idear un sistema que emulara a las luces de emergencia. “Yo sencillamente lo que hice fue trasladar la idea de nuestros coches de Policía a un sistema más pequeño y accesible que se pudiera llevar en la guantera”, explica en el programa. Además, señala que la baliza supone también una ventaja para las personas discapacitadas. “Tenemos 250.000 conductores con problemas de discapacidad en España”, afirma Jorge.

Baliza V16: ¿seguridad real o confusión en la carretera?

La baliza V16 ha generado un intenso debate desde que se anunció su obligatoriedad. Aunque fue diseñada para sustituir los triángulos y reducir riesgos, muchos conductores la perciben como un cambio confuso y complicado de implementar correctamente. Adaptarse al nuevo dispositivo requiere conocer su funcionamiento y colocarla de manera adecuada, lo que no siempre es sencillo en situaciones de estrés o emergencia.

La nueva regulación de tráfico exige reemplazar los triángulos de emergencia por un dispositivo luminoso que envía la ubicación a la DGT durante incidentes en carretera

A esto se suma la dificultad de identificar las balizas homologadas. Muchas personas no saben distinguir los modelos aprobados por la normativa de aquellos que no cumplen los estándares de seguridad, algo que muchos conductores han criticado.

Además, en los últimos días se han publicado vídeos en redes sociales que graban el funcionamiento de esta baliza, poniendo en tela de juicio su capacidad lumínica y la calidad de la misma.

Sin embargo, Jorge Torre ha apuntado que es una medida muy acertada. Aun así, persisten dudas sobre su efectividad en situaciones reales, especialmente con condiciones climáticas adversas. La polémica también gira en torno a su obligatoriedad y el coste adicional para los conductores. A pesar de estas críticas, la baliza V16 busca aumentar la seguridad vial y reducir los riesgos en carretera.

Temas Relacionados

Baliza V16DGTMotorCoches EspañaTráfico EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Santoral del 31 de diciembre: quién fue San Silvestre I, el primer Papa en la Roma cristiana

Bajo su pontificado, se construyeron emblemáticos templos como la Basílica de San Pedro y la de San Pablo Extramuros

Santoral del 31 de diciembre:

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación

Una nieta intenta recaudar 170.000 para que su abuelo de 86 años pueda jubilarse: tuvo que volver a trabajar para pagar las facturas de su mujer enferma

El anciano no trabaja porque quiere, sino porque está obligado para pagar las deudas

Una nieta intenta recaudar 170.000

‘Lilo & Stitch’ se mantiene entre las 25 películas más populares de Google España hoy

La versión renovada del clásico familiar conquista a quienes buscan historias sobre vínculos inquebrantables

‘Lilo & Stitch’ se mantiene

Una mujer escapa de un psiquiátrico y es atropellada por un Volvo: cumplía condena por matar a una familia con su propio coche

La mujer alemana permanece inconsciente en la unidad de cuidados intensivos

Una mujer escapa de un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marcos, doctor, sobre los perros:

Marcos, doctor, sobre los perros: “Si tienes un cachorro y te muerde, pega un grito agudo y haz un poco de drama”

Una factura de hotel a nombre de la exsuegra de Ábalos, menús infantiles o una mariscada de casi 200 euros para uno, entre los gastos en efectivo del PSOE

Mueren dos españoles en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

El nuevo sistema de entrenamiento de combate del Ejército con aviones turcos y gestionado por Airbus

El PP cita a Ábalos en el Senado el 8 de enero: “No es un actor secundario, es el hombre para todo de Sánchez”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Transportes aprueba que se suban los peajes de las autopistas en 2026: hasta un 4,7% y nuevas medidas de apoyo a usuarios habituales

Adiós a las ayudas para calderas de gas: qué indica la normativa europea y cuáles son las alternativas que sí se pueden financiar

A partir de 2026 tendrás que trabajar 2 meses más para poder jubilarte: esta será la nueva edad de pensión

Estos son los ganadores del sorteo 4 de Super Once del 30 diciembre

DEPORTES

Sancionan a un policía por

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”

El alpinista Simone Moro sufre un robo en Italia cuando se encontraba en el hospital para una revisión tras sufrir un infarto

El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”

El curioso entrenamiento de Alcaraz para practicar el saque con su nuevo entrenador Samu López