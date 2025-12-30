Jorge Torre, creador de la baliza V16: “Muchas personas son atropelladas o corren riesgo de serlo mientras ponen los triángulos”

Montaje de Infobae en el que aparece Jorge Torre y la baliza V16

La baliza V16 es, sin duda, uno de los protagonistas de este final de año. A partir del próximo mes, es decir, en dos días, el uso de este dispositivo para señalizar una avería o un accidente va a ser obligatorio, sustituyendo así a los triángulos de seguridad tradicionales.

Esta medida ha sido muy criticada por miles de personas en España, siendo considerada por muchos como algo innecesario. Sin embargo Jorge Torre, creador de la baliza, ha defendido la utilidad de esta en varias ocasiones, siendo la última de ellas en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3.

Uno de los puntos que más ha defendido es su utilidad para prevenir la siniestralidad. “Muchas personas son atropelladas o corren riesgo de serlo mientras ponen los triángulos”, afirmó en el programa. Además asegura que, desde su experiencia trabajando como Guardia Civil, no ha visto a nadie poner bien los triángulos en carretera.

Para prevenir este problema, muchos piensan que con los intermitentes es suficiente, tal y como han puntualizado algunos colaboradores del programa. Ante esta situación Jorge ha sido muy claro. “Prácticamente el 50% de las averías que se producen en la carretera son eléctricas y se producen de noche”, lo que quiere decir que no se puede activar ningún sistema de luces del automóvil.

Para evitar este problema, intentó idear un sistema que emulara a las luces de emergencia. “Yo sencillamente lo que hice fue trasladar la idea de nuestros coches de Policía a un sistema más pequeño y accesible que se pudiera llevar en la guantera”, explica en el programa. Además, señala que la baliza supone también una ventaja para las personas discapacitadas. “Tenemos 250.000 conductores con problemas de discapacidad en España”, afirma Jorge.

Baliza V16: ¿seguridad real o confusión en la carretera?

La baliza V16 ha generado un intenso debate desde que se anunció su obligatoriedad. Aunque fue diseñada para sustituir los triángulos y reducir riesgos, muchos conductores la perciben como un cambio confuso y complicado de implementar correctamente. Adaptarse al nuevo dispositivo requiere conocer su funcionamiento y colocarla de manera adecuada, lo que no siempre es sencillo en situaciones de estrés o emergencia.

La nueva regulación de tráfico exige reemplazar los triángulos de emergencia por un dispositivo luminoso que envía la ubicación a la DGT durante incidentes en carretera

A esto se suma la dificultad de identificar las balizas homologadas. Muchas personas no saben distinguir los modelos aprobados por la normativa de aquellos que no cumplen los estándares de seguridad, algo que muchos conductores han criticado.

Además, en los últimos días se han publicado vídeos en redes sociales que graban el funcionamiento de esta baliza, poniendo en tela de juicio su capacidad lumínica y la calidad de la misma.

Sin embargo, Jorge Torre ha apuntado que es una medida muy acertada. Aun así, persisten dudas sobre su efectividad en situaciones reales, especialmente con condiciones climáticas adversas. La polémica también gira en torno a su obligatoriedad y el coste adicional para los conductores. A pesar de estas críticas, la baliza V16 busca aumentar la seguridad vial y reducir los riesgos en carretera.