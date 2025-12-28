Familiares ruegan "mantener vigente el esfuerzo hasta encontrar" a Fernando Martín y sus tres hijos

Miembros de las familias de los cuatro ciudadanos valencianos desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia se han desplazado hacia ese país para sumarse a las tareas de búsqueda y brindar apoyo en la zona, al tiempo que solicitan que las labores no cesen hasta dar con el paradero de Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B, y los tres menores que le acompañaban. Según lo informó la agencia Europa Press, las familias manifestaron públicamente su petición a través de un comunicado difundido el domingo, jornada en la que se reanudaron las operaciones de localización por tercera vez desde el inicio de la emergencia.

El operativo de búsqueda se mantiene activo tras el hundimiento sufrido el viernes por la embarcación KM Putri Sakinah cerca de la isla de Padar, en el archipiélago de Indonesia. Las familias agradecieron el respaldo recibido por parte de las autoridades locales, el cuerpo diplomático español y la sociedad, y subrayaron que la implicación de las fuerzas de seguridad indonesias ha sido “total” desde el primer aviso. De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, la zona afectada permanece bajo condiciones adversas debido a las fuertes corrientes y al mal tiempo, lo que dificulta la actuación de los equipos de rescate.

En el comunicado hecho público este domingo, las familias pidieron expresamente que los esfuerzos desplegados para encontrar a los desaparecidos “se mantengan vigentes hasta encontrarlos”. “Rogamos que continúen sus esfuerzos en la búsqueda de nuestros familiares. Nuestra confianza está puesta en que sigan trabajando hasta dar con ellos”, expresaron, según recogió Europa Press. Destacaron el respaldo de la sociedad española y las “incontables muestras de cariño” recibidas desde distintos ámbitos durante estos días.

Los desaparecidos, Fernando Martín y sus tres hijos menores, formaban parte del grupo que viajaba en la embarcación turística que se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en el área de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Según detalló Europa Press citando a las autoridades locales, hasta el momento solo se han recuperado restos materiales de la nave, mientras que siete personas han podido ser rescatadas con vida. Entre ellas figuran la madre y la hermana menor de los niños desaparecidos, junto a otros tripulantes indonesios, incluido el capitán y un guía.

El dispositivo de búsqueda, coordinado por la agencia local de búsqueda y rescate, se concentra en un radio de hasta 5,25 millas náuticas a partir del lugar donde se reportó el hundimiento del KM Putri Sakinah, según consignó Europa Press. El área operativa se ha ampliado frente a la costa de la isla de Padar con la esperanza de localizar rastros de los desaparecidos pese a las difíciles condiciones meteorológicas.

En el texto difundido, las familias también dejaron constancia de su agradecimiento hacia los medios de comunicación por el “interés y respeto” mostrado durante la cobertura del suceso, reiterando que cualquier información oficial nueva será comunicada tan pronto como sea posible.

Europa Press informó que la embarcación de madera en la que viajaban los valencianos se hundió a última hora del viernes mientras atravesaba las aguas en dirección a la isla de Padar. El mal tiempo ha sido identificado como uno de los factores principales que contribuyeron al accidente y a las dificultades actuales para avanzar en las labores de búsqueda. Las tripulaciones de rescate han intensificado su rastreo tanto por superficie como por mar, intentando sortear tanto las corrientes como la limitada visibilidad en la zona.

La repercusión de este incidente ha generado expresiones de apoyo tanto de particulares como de instituciones en España. El equipo de trabajo del cuerpo diplomático español se ha mantenido en comunicación con las familias, coordinando acciones de seguimiento y asistencia sobre el terreno. La permanencia de las operaciones de búsqueda también ha movilizado a familiares directos que viajaron a Indonesia para estar cerca y colaborar en lo que las circunstancias permitan.

Las autoridades locales han declarado que mantendrán el despliegue de personal y recursos mientras subsista la esperanza de localizar a los desaparecidos, y comunicaron que cualquier avance relevante será notificado de inmediato a las partes implicadas. Europa Press indicó que, hasta este domingo, no se cuenta con novedades sobre la ubicación específica de los cuatro españoles extraviados, y que la prioridad se centra en continuar la exploración ampliada en la zona marítima próxima a la isla de Padar.