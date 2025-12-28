Agencias

Familiares ruegan "mantener vigente el esfuerzo hasta encontrar" a Fernando Martín y sus tres hijos

La búsqueda de los cuatro turistas españoles sigue sin descanso en aguas de Indonesia mientras las tareas de rescate se intensifican y las familias mantienen la fe en localizar con vida al entrenador y los menores desaparecidos

Guardar

Miembros de las familias de los cuatro ciudadanos valencianos desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia se han desplazado hacia ese país para sumarse a las tareas de búsqueda y brindar apoyo en la zona, al tiempo que solicitan que las labores no cesen hasta dar con el paradero de Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B, y los tres menores que le acompañaban. Según lo informó la agencia Europa Press, las familias manifestaron públicamente su petición a través de un comunicado difundido el domingo, jornada en la que se reanudaron las operaciones de localización por tercera vez desde el inicio de la emergencia.

El operativo de búsqueda se mantiene activo tras el hundimiento sufrido el viernes por la embarcación KM Putri Sakinah cerca de la isla de Padar, en el archipiélago de Indonesia. Las familias agradecieron el respaldo recibido por parte de las autoridades locales, el cuerpo diplomático español y la sociedad, y subrayaron que la implicación de las fuerzas de seguridad indonesias ha sido “total” desde el primer aviso. De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, la zona afectada permanece bajo condiciones adversas debido a las fuertes corrientes y al mal tiempo, lo que dificulta la actuación de los equipos de rescate.

En el comunicado hecho público este domingo, las familias pidieron expresamente que los esfuerzos desplegados para encontrar a los desaparecidos “se mantengan vigentes hasta encontrarlos”. “Rogamos que continúen sus esfuerzos en la búsqueda de nuestros familiares. Nuestra confianza está puesta en que sigan trabajando hasta dar con ellos”, expresaron, según recogió Europa Press. Destacaron el respaldo de la sociedad española y las “incontables muestras de cariño” recibidas desde distintos ámbitos durante estos días.

Los desaparecidos, Fernando Martín y sus tres hijos menores, formaban parte del grupo que viajaba en la embarcación turística que se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en el área de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Según detalló Europa Press citando a las autoridades locales, hasta el momento solo se han recuperado restos materiales de la nave, mientras que siete personas han podido ser rescatadas con vida. Entre ellas figuran la madre y la hermana menor de los niños desaparecidos, junto a otros tripulantes indonesios, incluido el capitán y un guía.

El dispositivo de búsqueda, coordinado por la agencia local de búsqueda y rescate, se concentra en un radio de hasta 5,25 millas náuticas a partir del lugar donde se reportó el hundimiento del KM Putri Sakinah, según consignó Europa Press. El área operativa se ha ampliado frente a la costa de la isla de Padar con la esperanza de localizar rastros de los desaparecidos pese a las difíciles condiciones meteorológicas.

En el texto difundido, las familias también dejaron constancia de su agradecimiento hacia los medios de comunicación por el “interés y respeto” mostrado durante la cobertura del suceso, reiterando que cualquier información oficial nueva será comunicada tan pronto como sea posible.

Europa Press informó que la embarcación de madera en la que viajaban los valencianos se hundió a última hora del viernes mientras atravesaba las aguas en dirección a la isla de Padar. El mal tiempo ha sido identificado como uno de los factores principales que contribuyeron al accidente y a las dificultades actuales para avanzar en las labores de búsqueda. Las tripulaciones de rescate han intensificado su rastreo tanto por superficie como por mar, intentando sortear tanto las corrientes como la limitada visibilidad en la zona.

La repercusión de este incidente ha generado expresiones de apoyo tanto de particulares como de instituciones en España. El equipo de trabajo del cuerpo diplomático español se ha mantenido en comunicación con las familias, coordinando acciones de seguimiento y asistencia sobre el terreno. La permanencia de las operaciones de búsqueda también ha movilizado a familiares directos que viajaron a Indonesia para estar cerca y colaborar en lo que las circunstancias permitan.

Las autoridades locales han declarado que mantendrán el despliegue de personal y recursos mientras subsista la esperanza de localizar a los desaparecidos, y comunicaron que cualquier avance relevante será notificado de inmediato a las partes implicadas. Europa Press indicó que, hasta este domingo, no se cuenta con novedades sobre la ubicación específica de los cuatro españoles extraviados, y que la prioridad se centra en continuar la exploración ampliada en la zona marítima próxima a la isla de Padar.

Temas Relacionados

DesapariciónFernando MartínValencia Femenino BIndonesiaPadarBúsquedaNaufragioAutoridades indonesiasLabuan BajoKM Putri SakinahEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Hacienda recauda 7.364 millones de euros más hasta noviembre por subidas de impuestos introducidas este año

Las modificaciones fiscales implementadas este año han dejado un saldo notablemente superior al registrado en ejercicios anteriores, impulsando la entrada de recursos tributarios al Estado, según el último informe de la Intervención General de la Administración del Estado

Hacienda recauda 7.364 millones de

Emergencias emite un aviso especial de alerta hidrológica por aumento del caudal en el río Segura

Las autoridades piden extremar la vigilancia en áreas próximas al cauce, mientras se mantienen operativos especiales y reuniones de coordinación ante lluvias intensas que podrían provocar inundaciones graves en distintas zonas de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia

Emergencias emite un aviso especial

Clàudia Pons: "El bronce del Mundial nos inspira a seguir creciendo día a día"

Después de hacer historia logrando el tercer lugar en el primer Mundial femenino de fútbol sala, el equipo español se prepara para afrontar la próxima fase clasificatoria europea, renovando ambición y compromiso bajo la dirección de Clàudia Pons

Clàudia Pons: "El bronce del

Macron ensalza el legado de Brigitte Bardot, a quien describe como "una leyenda de este siglo"

El mandatario francés expresa dolor por la muerte de la famosa artista, destacando su influencia en el cine, su defensa de los animales y el impacto en la cultura nacional mientras El Elíseo resalta su papel en la memoria colectiva

Macron ensalza el legado de

Sabadell reparte 370 millones de euros este lunes entre sus accionistas

La entidad financiera inicia la entrega de su segunda remuneración anticipada tras una junta marcada por la OPA de BBVA, parte de un ambicioso programa que prevé distribuir 6.300 millones en efectivo y recompra de títulos hasta 2027

Sabadell reparte 370 millones de