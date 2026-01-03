La Unión Europea pide “moderación” y respetar el derecho internacional en Venezuela mientras recuerda que Maduro carece de “legitimidad”

Kaja Kallas (REUTERS/Omar Havana)

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, ha confirmado que se ha comunicado con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y con el embajador de la Unión Europea (UE) en Caracas para analizar la situación en Venezuela. “La UE sigue de cerca lo que ocurre en el país”, ha asegurado Kallas. Ha recordado que la UE considera que el dictador Nicolás Maduro carece de legitimidad y ha defendido la necesidad de una transición pacífica, siempre respetando el derecho internacional. “Pedimos moderación”, ha sentenciado.

Kallas recalcó que la prioridad de la Unión Europea es garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos que residen en Venezuela. La delegación europea en Caracas mantiene abiertos y activos los canales de comunicación tanto con las autoridades venezolanas como con las distintas embajadas de los Estados miembros de la UE. Además, se ha reforzado la coordinación con organizaciones internacionales y con los representantes de la comunidad europea en el país, con el objetivo de monitorear de cerca la situación y poder responder de manera rápida.

En este marco, la UE ha puesto a disposición de sus nacionales información sobre protocolos de seguridad y vías de contacto en caso de emergencia, al tiempo que evalúa permanentemente los riesgos y adapta las medidas de protección consular según la evolución de los acontecimientos. La Unión Europea insiste en la necesidad de una salida dialogada y negociada entre las partes en conflicto para superar la crisis.

Ataque a Venezuela y captura de Maduro

En estos momentos, Venezuela enfrenta una grave situación de tensión política y militar. Durante la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026, Caracas fue sacudida por fuertes explosiones y sobrevuelos de aeronaves. Estos incidentes estarían relacionados con un ataque aéreo de EEUU sobre instalaciones militares clave como la base aérea La Carlota y Fuerte Tiuna. Estados Unidos habría logrado la captura de Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados fuera de Venezuela.

Videos en redes sociales mostraron columnas de humo en diferentes sectores de la capital, mientras las autoridades aún no dan parte de heridos, pero han declarado el estado de conmoción exterior a nivel nacional para “proteger los derechos de la población y pasar de inmediato a la lucha armada”. El régimen de Nicolás Maduro calificó los hechos como una “gravísima agresión militar” de Estados Unidos, denunciando ante la comunidad internacional y llamando a la movilización popular.

Desde EE.UU, la administración Trump ha intensificado la presión, realizando bloqueos de embarcaciones relacionadas con el narcotráfico y sanciones, además de desplegar una flota en el Caribe. Estas acciones han elevado la alerta y generaron reacciones internacionales, como la condena del presidente de Colombia o el presidente español, Pedro Sánchez pidiendo la desescalada.

La embajada estadounidense en Caracas recomendó a sus ciudadanos salir del país por el alto riesgo de violencia, detenciones arbitrarias y el colapso de servicios básicos. El ambiente sigue siendo tenso e incertidumbre, con un país dividido y ante posibles acciones bélicas que podrían escalar las hostilidades en todo el país.