El Gobierno de España afirma que todo el personal de la Embajada en Venezuela está a salvo

El Gobierno de España ha confirmado este sábado un “ataque aéreo” en Caracas y ha afirmado que todo el personal de la Embajada española en la capital de Venezuela está fuera de peligro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó atacar objetivos militares dentro de Venezuela como parte de una intensificación de la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, según informó la cadena de televisión estadounidense CBS News citando fuentes de la administración estadounidense.

Según esas fuentes, la Casa Blanca se planteó realizar los ataques aéreos contra objetivos venezolanos, incluidos militares, el día de Navidad, pero finalmente decidieron dar prioridad a los ataques aéreos en Nigeria contra supuestos campamentos del Estados Islámico (EI). Tras esos ataques, el equipo de Trump consideró nuevas ventanas de oportunidad para atacar objetivos estratégicos del régimen de Nicolás Maduro, pero se vieron obligados a nuevos retrasos porque el tiempo no era el favorable para los ataques. Fuentes militares indicaron que el Pentágono esperaba tener las condiciones meteorológicas más favorables para el éxito de esta operación, que desde hace día contaba con el visto bueno de Trump.

Desde España, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ya se comunicó con el embajador de España en Venezuela y reiteró que toda la plantilla permanece a salvo, de acuerdo con fuentes del Ejecutivo español.

Las autoridades españolas han iniciado la recopilación de información sobre las explosiones registradas en Caracas a primera hora del sábado. Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro ha denunciado una “gravísima agresión militar” estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ha ordenado “el despligeue del comando para la defensa integral de la nación”.

Este hecho constituye “una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”, añadió el régimen de Maduro, al alertar que esta “agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”.

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada (AFP)

Petro denuncia un ataque “con misiles” en Venezuela

Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro ha denunciado este sábado un ataque “con misiles” contra Caracas, después de que sonaran fuertes explosiones en la capital venezolana que el régimen de Nicolás Maduro calificó como una “agresión” de Estados Unidos.

“Alerta todo el mundo han atacado a Venezuela”, escribió el mandatario colombiano, cercano a Maduro, en la red X. El presidente izquierdista solicitó una reunión “de inmediato” de la OEA y la ONU para “establecer la legalidad internacional de la agresión” contra el país vecino.

La Fuerza Aérea de EEUU ha emitido un aviso oficial este sábado que prohíbe a todas las aeronaves circular por el espacio aéreo de Venezuela. En el documento, la autoridad aeronáutica estadounidense no especifica qué fuerzas militares estarían involucradas en las operaciones que motivaron la restricción.

*Con información de EFE