Las primeras imágenes de las explosiones en Caracas

Durante la madrugada de este sábado se reportaron varias detonaciones y explosiones en Caracas, acompañadas por el sobrevuelo de aviones, en un contexto de máxima tensión entre Venezuela y Estados Unidos.

Hasta el momento no se han difundido detalles oficiales sobre el origen o el alcance de los incidentes, que ocurren tras las recientes advertencias de la administración de Donald Trump y el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron explosiones en diferentes puntos de la capital venezolana. Usuarios reportaron detonaciones en Fuerte Tiuna —el principal complejo militar del país, al oeste de la ciudad— y en la base aérea de La Carlota.

En varios videos se escucha a residentes afirmar: “Fuerte Tiuna está explotando”, mientras graban desde sus ventanas, y numerosos aviones sobrevuelan la ciudad.

Testigos en el lugar de los hechos relataron las sensaciones al escuchar y sentir el bombardeo: “Estaba dormida y me despierta mi novia y me dice que están bombardeando. No veo las explosiones, pero escucho los aviones”, contó a AFP Francis Peña, comunicadora de 29 años que vive en Caracas.

“Escuché explosiones desde las dos de la mañana. Hay pausas y vuelven. Ahora mismo sigo escuchando”, agregó una pensionada de 67 años y relató: “Las ventanas retumbaron, me escondí en un cuarto sin ventanas”, cuenta la mujer que vive en un barrio aledaño a Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Caracas.

También cercano a Fuerte Tiuna, Emmanuel Parabavis, 29 años de edad, residente de El Valle, detalló que los bombardeos “estaban sonando como una ametralladora, como en defensa contra los bombarderos”. “Se escuchan muchas detonaciones y disparos, nos imaginamos (...) contra los aviones que están sobrevolando por aquí”.

Noticia en desarrollo...