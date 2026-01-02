España

María, veterinaria: “Si tu perro tiene problemas articulares, el frío y la humedad de esta época pueden agravar el dolor”

El uso de alfombras y el cuidado de las uñas ayuda los canes a evitar resbalones y lesiones en el hogar

La artritis y la artrosis
La artritis y la artrosis son enfermedades que influyen significativamente en su bienestar y en la calidad de vida (@mariavetican // Montaje Infobae)

El frío es perjudicial en la salud de los humanos y también en la de los perros en temas de problemas en la articulación. El principal motivo es que las bajas temperaturas aumentan la rigidez y el dolor, especialmente en casos de artritis, que es una inflamación puntual, o de artrosis, que es el desgaste crónico del cartílago.

Para combatirlo, es fundamental evitar el sedentarismo y realizar paseos controlados, ya que el ejercicio suave ayuda a mantener las articulaciones activas y mejora el bienestar general del perro. Mantener la movilidad durante el invierno es clave, pues alivia el dolor y garantiza un envejecimiento más saludable.

Así lo ha explicado en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok la veterinaria María VetiCan, (@mariavetican). En la red social de vídeos cortos cuenta con más de 600.000 seguidores y ofrece tips veterinarios para su audiencia.

Al perro hay mantenerlo en ambientes cálidos para evitar problemas de articulación

“Si tu perro tiene problemas articulares, el frío y la humedad de esta época pueden agravar el dolor”, explica la veterinaria. Agrega además que se puede notar en diferentes movimientos inusuales, como que se mueve menos, un mayor cojeo, se lame excesivamente las articulaciones, le cuesta levantarse y subirse y bajarse de los sitios. Concluye en que se “debería de mantener al perro en un ambiente cálido en casa” y cuando salga y, solo si lo necesita, ponerle un abrigo que le proteja de las bajas temperaturas.

También menciona cómo y dónde tiene que descansar cuando arrecian las temperaturas: “Procura que sea en superficies poco agresivas para sus articulaciones, es decir, evita que esté mucho tiempo tumbado en suelo duro”. Una solución que propones es “poner varias camitas por casa para que pueda estar contigo, pero de una forma cómoda”.

Además, recomienda poner alfombras sobre el parqué para intentar evitar que se resbale en casa y así dañarse las uñas. Agrega que también se deben “suplementar con contraprotectores y dar antiinflamatorios naturales como el omega 3, la golden paste o el CBD, que también es un analgésico”.

La artritis y la artrosis son enfermedades en perros causadas por la vejez

La artritis y la artrosis son enfermedades que sufren los perros que influyen significativamente en su bienestar y en la calidad de vida y que se suelen confundir. La gran diferencia entre las dos es que la artritis consiste en una inflamación de las articulaciones que puede ser puntual o crónica, mientras que la artrosis es una enfermedad degenerativa y crónica que implica el desgaste progresivo del cartílago articular.

Nuevas investigaciones muestran que el reencuentro involucra procesos biológicos, emocionales y de aprendizaje, similares a los lazos entre bebés y padres, según expertos en comportamiento animal citados por Popular Science

La gran diferencia entre ambas radica en que la artritis es una inflamación articular que puede ser reversible si se trata a tiempo, mientras que la artrosis es un proceso degenerativo crónico e irreversible en el que el cartílago se desgasta de forma progresiva debido a la edad o al uso intenso. El frío es un factor crítico para estas patologías, ya que las bajas temperaturas aumentan la rigidez de los tejidos y la sensibilidad al dolor, agravando los síntomas de estas comorbilidades físicas que limitan la movilidad.

