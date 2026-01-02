España

Luna Palma, médica residente de psiquiatría: “Estas Navidades intenta que el objetivo no sea controlar la comida, sino proteger tu salud mental”

La especialista advierte que los comentarios sobre el cuerpo y la comida durante las fiestas pueden aumentar la ansiedad en quienes tienen trastornos alimentarios

Guardar
La doctora Luna Palma (TikTok
La doctora Luna Palma (TikTok / @dra.luna.palma)

Durante las celebraciones navideñas, el ambiente suele asociarse con reuniones familiares, abundancia de comida y momentos de disfrute colectivo. Sin embargo, para quienes viven con trastornos de la conducta alimentaria, este periodo puede convertirse en una etapa de tensión y malestar emocional.

La presión por compartir la mesa, escuchar comentarios sobre el cuerpo o la cantidad de alimento consumido, y la expectativa de mostrar alegría o gratitud en contextos sociales, intensifican el desafío para quienes se enfrentan a estas condiciones.

En este escenario, la voz de Luna Palma, médica residente en psiquiatría y creadora de contenido en TikTok bajo el usuario @dra.luna.palma, cobra relevancia. A través de sus publicaciones, Palma busca brindar herramientas y acompañamiento a quienes atraviesan dificultades alimentarias, especialmente en fechas sensibles como la Navidad.

Su enfoque se apoya en la validación de los sentimientos de ansiedad o incomodidad que pueden surgir frente a la comida y el entorno social, y en recordar que la experiencia de cada persona es legítima, incluso si no encaja con la imagen idealizada de las fiestas.

Autoestima y aceptación social

Palma enfatiza la importancia de separar el valor personal de la conducta alimentaria. Al afirmar que “tu valor no cambia por lo que comes”, la especialista invita a rechazar la creencia de que la comida determina la autoestima o la aceptación social.

Explica que el cuerpo no debe justificarse ante otros, desarmando la costumbre de dar explicaciones por el aspecto físico o las decisiones alimentarias. Además, al señalar que “cuidarte no es rendirte”, pone en primer plano la necesidad de priorizar el bienestar emocional, aunque eso implique poner límites o evitar situaciones que resulten dañinas.

La autoestima, ¿se construye a
La autoestima, ¿se construye a través de la mirada del otro? (Shuttersotck)

La doctora destaca también el rol de las redes sociales como espacio de apoyo y visibilidad. Alentar a compartir su mensaje responde al deseo de que quienes se sienten solos encuentren contención y comprensión en la comunidad digital.

Según Luna Palma, reconocer el malestar y pedir ayuda no es señal de debilidad, sino un acto de coraje ante una situación compleja. Su propuesta busca, en definitiva, que estas fiestas no sean un motivo de sufrimiento, sino una oportunidad para cuidar la salud mental y acercarse a quienes realmente pueden acompañar el proceso.

Presión social y familiar

La presión social y familiar durante estas fechas puede adoptar múltiples formas. Comentarios acerca del aspecto físico, sugerencias sobre cuánto comer o comparaciones con otros miembros de la familia suelen aparecer en las conversaciones.

Estos estímulos resultan especialmente difíciles para quienes luchan con un TCA, ya que pueden reforzar pensamientos autocríticos y aumentar la ansiedad. Por eso hay que procurar que el entorno familiar y social mantenga una actitud respetuosa y evite juicios sobre los hábitos alimentarios ajenos.

Además, otro aspecto importante es redefinir el cuidado personal. No se trata únicamente de lo que se come o se deja de comer, sino de cómo se afrontan los desafíos emocionales que surgen en el contexto festivo.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

La sugerencia de priorizar la salud mental implica permitirse descansar, buscar espacios seguros y recurrir a acompañamiento profesional si resulta necesario. Cada persona transita las fiestas de una manera distinta y todas las experiencias son válidas.

Por último, el llamado a compartir su mensaje cumple una doble función: sensibilizar a quienes no atraviesan estos problemas y brindar a quienes sí los viven la certeza de que no están solos. La psiquiatra apuesta a que la información y el acompañamiento puedan reducir el estigma y fomentar una red de apoyo real y efectiva, tanto en el ámbito digital como en el cotidiano.

Temas Relacionados

TCAPsicologíaCerebroNavidadComidaRedes SocialesAutoestimaAceptaciónTikTokVirales EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

Feijóo envía a la jueza de Catarroja sus WhatsApps con Mazón el día de la DANA: “Lidera informativamente como hiciste con el incendio”

Su declaración está prevista para el 9 de enero, aunque testificará de manera telemática

Feijóo envía a la jueza

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Sorteo 3 de la Triplex

La princesa Leonor obtendrá la Medalla de Oro de Murcia tras su paso por la Academia del Aire: “Siempre será una de nosotros”

El propio presidente autonómico, Fernando López Miras, ha anunciado la concesión del obsequio a través de las redes sociales

La princesa Leonor obtendrá la

La ley de vivienda y urbanismo entra en vigor en Cataluña para regular el alquiler, limitar su precio y frenar la especulación

Reglamenta el arrendamiento de temporada y de habitaciones y crea un registro de grandes tenedores para garantizar el acceso a viviendas asequibles

La ley de vivienda y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo envía a la jueza

Feijóo envía a la jueza de Catarroja sus WhatsApps con Mazón el día de la DANA: “Lidera informativamente como hiciste con el incendio”

El alcalde de Almussafes, expulsado del PSOE por acoso sexual y laboral, replica al partido que presentará pruebas contra las denuncias en su contra

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La ley de vivienda y urbanismo entra en vigor en Cataluña para regular el alquiler, limitar su precio y frenar la especulación

La presidenta del BCE, Lagarde, cobra 726.000 € al año, el triple que Powell, su homólogo de la Fed al que Trump quiere defenestrar

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 2 enero

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”