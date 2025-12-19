España

Luna Palma, médica residente de psiquiatría: “Evitar algo alivia el problema a corto plazo, pero a largo plazo lo mantiene o lo empeora”

La exposición controlada permite que la mente aprenda a tolerar la situación y disminuya la respuesta ansiosa con el tiempo

Guardar
La clave está en la
La clave está en la repetición y en la progresión. (Composición fotográfica/Canva)

La ansiedad es uno de los trastornos psicológicos más comunes, y su manejo requiere un enfoque cuidadoso y basado en evidencia. Una de las estrategias más recomendadas por los profesionales de la salud mental es la exposición gradual a los estímulos que generan miedo o incomodidad, una técnica que, según los expertos, puede ayudar a reducir la intensidad de la ansiedad a largo plazo.

Así lo explicó recientemente Luna Palma, médica residente de psiquiatría, en un video de TikTok que se volvió viral entre personas que sufren ansiedad: “Evitar algo alivia el problema a corto plazo, pero a largo plazo lo mantiene o incluso lo empeora”, afirmó.

Esta idea se sustenta en cómo funciona el cerebro: la evitación hace que este interprete la situación como peligrosa, reforzando el miedo. Por el contrario, la exposición controlada permite que la mente aprenda a tolerar la situación y disminuya la respuesta ansiosa con el tiempo.

Una técnica respaldada por la ciencia

La técnica de exposición gradual no consiste en “esforzarse a toda costa”, aclara la especialista, sino en acompañarse con información y tiempo. “Si te expones poco a poco, el cerebro aprende a tolerarlo”, señaló, subrayando que la paciencia y la constancia son fundamentales para lograr resultados sostenibles.

Esta estrategia, conocida en psicología como terapia de exposición, se aplica de manera sistemática y progresiva para que la persona enfrente sus miedos de manera segura y controlada. Diversos estudios respaldan la efectividad de la exposición gradual en el tratamiento de la ansiedad.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

La Asociación Americana de Psicología (APA) señala que la terapia de exposición es una de las intervenciones más eficaces para los trastornos de ansiedad, incluyendo fobias específicas, trastorno de pánico y ansiedad social.

La clave está en la repetición y en la progresión: comenzar con situaciones menos amenazantes y avanzar gradualmente hacia los escenarios que provocan mayor ansiedad. Se recomienda que estas prácticas se realicen con supervisión profesional, especialmente al inicio, para garantizar que el proceso sea seguro y no genere un incremento de los síntomas.

También se destaca la importancia de informarse sobre la ansiedad y sus mecanismos, ya que comprender cómo funciona la respuesta ansiosa puede facilitar la exposición y reducir la sensación de amenaza.

El aprendizaje por repetición

La experta enfatiza que la exposición gradual permite que el cerebro “aprenda por repetición”, un principio fundamental en neurociencia. Cada enfrentamiento controlado con la situación temida ayuda a desactivar la conexión entre el estímulo y la respuesta de miedo excesiva, fortaleciendo la confianza y la capacidad de afrontar retos cotidianos.

Además, esta técnica tiene un componente psicológico positivo: al ver que se puede tolerar la situación temida sin consecuencias negativas, la persona gana autonomía y reduce la dependencia de estrategias de evitación que, aunque proporcionan alivio temporal, perpetúan el ciclo de ansiedad.

Enfrentar la ansiedad no significa exponerse sin preparación ni empujarse a límites extremos. Se trata de un proceso gradual, informado y acompañado por profesionales, que permite que el cerebro aprenda a manejar la ansiedad de manera efectiva.

Como resume la especialista: “No se trata de esforzarse, sino de acompañarse con información y con tiempo”. Esta filosofía no solo ofrece alivio a corto plazo, sino que contribuye a una mejora duradera y a una mayor calidad de vida para quienes viven con ansiedad.

Temas Relacionados

AnsiedadPsicologíaTikTokNeurocienciaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de

Sanidad avanza hacia un Estatuto Marco al margen de los médicos y con los presupuestos generales del Estado como llave para su firma

Los principales sindicatos celebran avances como la jornada de 35 horas y la jubilación anticipada

Sanidad avanza hacia un Estatuto

Avance del capítulo final de ‘Ena’: Victoria Eugenia rememorará la muerte de Alfonso XIII y se reunirá con el periodista Augusto Assía

El último capítulo de la serie ahondará en la figura de Assía y planteará la posibilidad de restaurar la monarquía

Avance del capítulo final de

Pedro Sánchez carga contra el PP por las elecciones de Extremadura: “Solamente les valen los resultados electorales cuando ganan y, si no, es un pucherazo”

El presidente del Gobierno ha asistido al cierre de campaña del PSOE EN Villanueva de la Serena (Badajoz) y ha criticado la “expansión de bulos” de los populares

Pedro Sánchez carga contra el

Efemérides de hoy: qué se celebra este sábado 20 de diciembre

Hazañas, tragedias, cumpleaños y fallecimientos son los eventos más importantes que pasaron un día como hoy

Efemérides de hoy: qué se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez carga contra el

Pedro Sánchez carga contra el PP por las elecciones de Extremadura: “Solamente les valen los resultados electorales cuando ganan y, si no, es un pucherazo”

La Junta Electoral abre expediente a Pedro Sánchez por el balance de fin de año en La Moncloa en plena campaña electoral de Extremadura

La Audiencia de Madrid avala que el juez Peinado investigue a Begoña Gómez por malversación en el caso de su asesora

Los 100 helicópteros que el Ejército ha comprado a Airbus en el acuerdo más grande de la historia: de aeronaves de ataque ligero a las de emergencia

La Guardia Civil explica todo lo que debes saber de la baliza V16: “Puedes usarla fuera de España”

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Abierta la inscripción para acceder al alquiler asequible de 171 viviendas de CASA 47: así pueden apuntarse los ciudadanos

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 diciembre

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 19 diciembre

Los rituales más curiosos para atraer la suerte en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: de la bolsa de lentejas a las imágenes de Santos

DEPORTES

Laporta acusa al Real Madrid

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”