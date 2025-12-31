España

El entretenimiento de Antena 3, sin rivales en 2025 y con ‘El hormiguero’ al frente pese al crecimiento de La 1: los programas más vistos

Los formatos de la cadena de Atresmedia vuelven a acaparar las primeras posiciones del ránking de audiencias

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'.
Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Antena 3 ya cuenta las horas para cerrar 2025 con su cuarto liderazgo anual consecutivo, superando la mejor racha histórica de la cadena. Pese a que el año ha sido convulso en lo que a audiencias televisivas se refiere, con el hundimiento de Telecinco y el crecimiento de La 1, la cadena de Atresmedia ha logrado mantener su dominio con el entretenimiento como uno de sus pilares.

Con un 12,8% de cuota, Antena 3 crece dos décimas con respecto a 2024 y ni se inmuta ante las batallas que se suceden tras de sí. De hecho, logra colocar seis de sus formatos entre los 10 programas más vistos de la televisión este año, acaparando los cuatro primeros puestos del ránking.

En lo más alto vuelve a situarse El Hormiguero, que firma su undécimo año consecutivo como el programa más visto de la televisión. El espacio de Pablo Motos sobrevivió en 2024 al ‘fenómeno Broncano’ en TVE y ahora amplía la ventaja sobre La Revuelta y el resto de rivales.

Los programas más vistos

El Hormiguero, capitaneado por Pablo Motos, se mantiene como el programa más visto de la televisión española por undécimo año consecutivo, alcanzando una media del 15,2 % de cuota de pantalla y más de 1,9 millones de espectadores. Este espacio diario supera los 4,3 millones de espectadores únicos, aventajando en más de cinco puntos a la oferta de Telecinco. Además, la diferencia respecto a La Revuelta de David Broncano, emitido en La 1, ronda los tres puntos de share.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

El concurso Pasapalabra, presentado por Roberto Leal, también ha cerrado su sexta temporada consecutiva como líder absoluto en su franja, con un 19,7 % de cuota y 1,8 millones de espectadores de media. El formato ha mejorado dos puntos respecto a la edición anterior y domina casi el 70 % de los “Minutos de Oro” en sus jornadas de emisión. Cada tarde, reúne a 3,4 millones de espectadores únicos, consolidando su posición en el podio de la televisión nacional.

El tercer lugar destacado lo ocupa Tu cara me suena, con Manel Fuentes al frente, que encadena doce años de liderazgo ininterrumpido y ha logrado su mejor registro de las últimas siete ediciones: 21,7 % de share y más de 1,7 millones de seguidores. Este talent ha ampliado su ventaja sobre la competencia a más de diez puntos.

Dentro del grupo de formatos líderes de Antena 3, La Ruleta de la Suerte, conducido por Jorge Fernández y Laura Moure, ha alcanzado su mejor dato en dieciséis años con un 22,3 % de cuota y cerca de 1,6 millones de espectadores de media. El programa supera los 3,1 millones de espectadores únicos y mantiene 68 meses consecutivos en primera posición, logrando diferencias históricas frente a sus rivales. Además, sus reposiciones en fin de semana y la versión nocturna La Ruleta de la Suerte Noche han obtenido máximos históricos de audiencia.

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. (Atresmedia)
Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

A este bloque de éxito se suma El Desafío, presentado por Roberto Leal, que se consolida entre los diez programas más vistos con una media del 15 % de share y más de 1,4 millones de espectadores. Esta quinta edición ha incrementado su audiencia en un punto respecto a 2024 y ha alcanzado 3,7 millones de espectadores únicos por emisión.

La 1 se dispara y Telecinco se hunde

Mientras Antena 3 mantiene su dominio televisivo, La 1 de TVE ha firmado en 2025 su mejor dato en trece años, alcanzando un 11 % de cuota de pantalla. El canal público ha impulsado su franja matinal con propuestas como La hora de La 1 y Mañaneros 360, y ha logrado éxitos en prime time con programas como The Floor, Hasta el fin del mundo, Futuro Imperfecto o Late Xou. La cadena de RTVE ha destacado además en ficción y en la emisión de eventos deportivos, copando 28 de las 30 emisiones más vistas del año gracias al fútbol.

En contraste, Telecinco ha afrontado el año más complicado de su historia, cayendo hasta un 9,4 % de cuota, cuatro décimas menos que en 2024 que la llevan empeorar su mínimo histórico por cuarto año consecutivo. La cadena ha mantenido cierta fuerza en el daytime y su prime time ha evitado un mayor hundimiento gracias a la fuerza de Supervivientes y La isla de las tentaciones, sus reality estrella, pero otros lanzamientos como Gran Hermano 20 o Next Level Chef han quedado por debajo de las expectativas.

