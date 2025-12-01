Las audiencias de noviembre: Antena 3 consigue su mayor distancia en 30 años sobre Telecinco, que encadena cinco meses de unidígito

Dabiz Muñoz, en 'El Hormiguero' y Ion Aramendi, en 'Gran Hermano. El debate'. (Atresmedia/Mediaset)

Las audiencias televisivas reafirman en noviembre el dominio de Antena 3, la excelente racha de La 1, que mantiene su tendencia al alza con datos récord, y el bache histórico de Telecinco, que vuelve a firmar un nuevo mínimo histórico.

Antena 3 ha revalidado su posición como cadena líder en España con un 13 % de cuota de pantalla, encadenando 16 meses consecutivos en lo más alto. Esta cifra supone la mayor distancia frente a Telecinco en un mes de noviembre en los últimos 30 años. Por su parte, La 1 de TVE ha crecido 2,1 puntos en el último año y registra un 12,3 %, su mejor dato en un mes de noviembre desde 2011. En el tercer puesto, Telecinco firma su quinto mes consecutivo por debajo del doble dígito, conformándose con un 9% en el peor noviembre de su historia.

En el caso de laSexta, la cadena ha alcanzado un 6,3 %, su mejor resultado desde junio, y se ha mantenido como la tercera cadena privada más vista. Cuatro ha firmado un 6 %, su mejor dato mensual en un año.

El chef ha contado en el programa que presenta Pablo Motos en Antena 3 que sus síntomas son "salvajes"

El análisis por franjas horarias muestra que Antena 3 ha dominado la sobremesa (18,1 %) y el prime time (13,9 %), mientras que La 1 ha liderado la mañana (14,9 %) y la tarde (11,6 %), según los datos de Kantar analizados por Barlovento y DOS30′. Telecinco solo logra imponerse en el late night, con un 12,1 %.

Por targets demográficos, Antena 3 ha sido la opción preferida entre las mujeres (15,1 %) y los mayores de 65 años, mientras que La 1 ha liderado entre los hombres (12,2 %) y en los grupos de edad de 13 a 64 años.

En el ámbito territorial, Antena 3 ha dominado en ocho comunidades autónomas, como Andalucía y la Comunidad Valenciana, mientras que La 1 ha sido la más vista en Madrid, Euskadi, Aragón y otras regiones. TV3 ha mantenido el liderazgo en Cataluña con un 14,3% de cuota.

Por grupos, Atresmedia ha liderado el mercado con una cuota de pantalla del 26 %, seguida por Mediaset España con un 23,8 % y RTVE con un 17,8 %. Atresmedia ha sido el único grupo que ha experimentado un crecimiento respecto al mes anterior, consolidando así 31 meses consecutivos en la primera posición. En términos de espectadores únicos, Atresmedia ha alcanzado los 37,1 millones, Mediaset los 37,3 millones y RTVE los 36,4 millones.

Informativos y programas más vistos

Los informativos de Antena 3 han sido los más vistos en España, con una audiencia media de 2.011.000 espectadores y un 19,3 % de cuota. Antena 3 Noticias ha encadenado 71 meses consecutivos de liderazgo, logrando la mayor distancia histórica frente a Informativos Telecinco. La segunda opción informativa ha sido el Telediario de La 1, con 1.440.000 espectadores y un 13,9 % de cuota, que ha registrado su mejor noviembre desde 2017. Los informativos de Telecinco siguen sin remontar sus cifras y se sitúan en la tercera posición, muy lejos de los dos primeros, con 846.000 espectadores y un 8,2 % de cuota.

En cuanto a programas de entretenimiento, Pasapalabra y El Hormiguero en Antena 3 han liderado el ranking mensual, con medias de 2.070.000 y 1.962.000 espectadores, respectivamente. En La 1, La Revuelta ha destacado con 2.706.000 espectadores y un 20,4 % de cuota en su mejor entrega, mientras que Masterchef Celebrity ha sido líder en su franja con la final alcanzando 3.128.000 espectadores únicos.

'Pasapalabra'. (Atresmedia)

En el apartado de series, Sueños de libertad en Antena 3 ha sido la serie diaria más vista, con 1.330.000 espectadores y un 14,3 % de cuota, logrando su mejor mes desde el estreno. En La 1, la serie histórica Ena. La reina Victoria Eugenia ha promediado un 17 % de cuota y 1.331.000 espectadores en su estreno, que fue el mejor de los últimos 12 años para una serie histórica en la cadena pública.

El evento más visto del mes ha sido el partido de clasificación para el Mundial de fútbol entre España y Turquía, emitido en La 1, que congregó a 3.968.000 espectadores y alcanzó un 29,4 % de cuota de pantalla el pasado 18 de noviembre.