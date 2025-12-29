España

Shakira, fichaje sorpresa de RTVE para cerrar el cartel de ‘La casa de la música’ en Nochevieja

La artista colombiana también formará parte del especial musical que la cadena pública emitirá el próximo 31 de diciembre antes de las Campanadas

Shakira, en una fotografía de
Shakira, en una fotografía de archivo. (REUTERS/Agustin Marcarian)

RTVE ha revelado este lunes el nombre de la artista que completa el cartel de La Casa de la Música, el especial musical que la cadena pública emitirá la próxima Nochevieja. Shakira, toda una estrella internacional, es el gran fichaje secreto del formato y se suma a la lista de cantantes que despedirán el año desde lugares emblemáticos de la geografía española.

“Volver a TVE es reencontrarme con una parte de mi historia y de mi carrera”, ha expresado la cantante colombiana tras revelarse su nombre en el programa Directo al grano.

De esta manera, la intérprete de Soltera se sumará a La Oreja de Van Gogh, Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia y Ana Torroja para este especial con el que TVE celebrará sus 70 años.

Así será ‘La casa de la música’

El regreso de Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh marcará la noche del 31 de diciembre, cuando RTVE celebre el 70º aniversario de Televisión Española con un especial previo a las Campanadas.

El evento arrancará desde el Palacio Miramar de San Sebastián, donde la banda presentará en exclusiva su nuevo sencillo en su primera actuación desde que se anunciara la vuelta de Amaia Montero como vocalista principal tras casi 18 años de ausencia.

Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh.

El especial reunirá a figuras destacadas del panorama musical ibérico y latinoamericano, buscando atraer a todos los públicos y rendir homenaje a las raíces y la innovación en la música. El programa contará con actuaciones desde enclaves singulares de Madrid, Granada y Pedraza, adaptando cada show a la personalidad del artista y al espacio elegido. Destaca la presencia de Nicki Nicole, quien ofrecerá una interpretación íntima en un entorno especial, tras consolidarse como una de las voces más representativas de la música latina. Lola Índigo, reconocida por haber alcanzado un récord al ser la primera artista española en realizar una gira internacional por estadios, participará con una actuación desde la Alhambra de Granada que fusionará lo tradicional con lo moderno, rindiendo tributo al flamenco.

La programación incluye también a Amaia, quien, tras su victoria en Operación Triunfo hace ocho años, regresa a La 1 para ofrecer una performance visual inspirada en el folk, donde lo ritual y lo contemporáneo se entrelazarán en una puesta en escena diseñada para este evento. La artista navarra promete sorprender a la audiencia desde un enclave único, justo un año después de su recordada participación en La Revuelta. Por su parte, Ana Torroja, histórica vocalista de Mecano, interpretará un tema emblemático en una versión exclusiva y cálida, celebrando el legado de un grupo que ha vendido 25 millones de discos a nivel internacional.

En paralelo, el icónico Pirulí de Torrespaña se convertirá en el escenario central para conmemorar las siete décadas de Televisión Española, apostando por una fusión de tradición y modernidad. Desde allí actuará también Rosario Flores, acompañada por su hijo, Pedro Antonio Lazaga, y Antonio y Josemi Carmona de Ketama.

El especial, que antecede a las Campanadas, busca incluir a públicos diversos, desde seguidores de la música popular hasta quienes apuestan por propuestas contemporáneas y emergentes. RTVE destaca que la propuesta pretende “abrir las puertas de la Casa de la Música para celebrar juntos la entrada al 2026”, ofreciendo “momentos únicos que todos esperábamos”.

