La Comisión de Fiestas de Villamanín habilitará un canal para los premiados del Gordo y solicita “paciencia y comprensión”

La organización ha hablado con “distintos profesionales, principalmente en el ámbito jurídico y notarial”

El 'Gordo' de la Lotería
El 'Gordo' de la Lotería de Navidad dejó una lluvia de millones en Villamanín (León) con varias series del número 79.432 vendidas por la comisión de fiestas de la localidad (EFE)

Después de ganar el Gordo de la Lotería de Navidad, Villamanín pasó de felicidad y fiesta a recriminaciones y acusaciones. La comunidad de vecinos del municipio de la montaña leonesa descubrió que la Comisión de Fiestas habría vendido 50 décimos más del número 79.432 de los que le habría comprado a la administración de lotería. Al enterarse, los miembros de la organización detectaron un error en la impresión de las participaciones.

Ahora, en un comunicado, difundido a través de su perfil de Facebook, la Comisión ha informado que mantiene contacto con especialistas del ámbito jurídico y notarial para “analizar las distintas alternativas posibles y asegurar que cualquier paso que se dé se haga con las máximas garantías, seguridad y rigor para todas las personas implicadas”.

El problema radica en las 50 participaciones, de las 450 comercializadas, ya que la organización no contaba con los décimos necesarios para respaldar el premio. Esto representaría una suma de cuatro millones de euros que quedarían al aire. Por lo que se generó un malestar entre quienes adquirieron esos boletos y reclamaron explicaciones ante la posible pérdida económica.

La Comisión de Fiestas de Villamanín habilitará un canal para los premiados del Gordo y solicita “paciencia y comprensión” (Facebook Fiestas Villamanín)

“Se han mantenido conversaciones con distintos profesionales, principalmente en el ámbito jurídico y notarial”

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha reconocido el problema y, junto con el Ayuntamiento, ha emitido un segundo comunicado para actualizar a los vecinos sobre las gestiones en marcha tras el conflicto generado por la venta de participaciones no consignadas del Gordo de la Lotería de Navidad. En el mensaje, la Comisión explica que “se han mantenido conversaciones con distintos profesionales, principalmente en el ámbito jurídico y notarial, con el objetivo de analizar con detalle las distintas alternativas posibles y asegurar que cualquier paso que se dé se haga con las máximas garantías, seguridad y rigor para todas las personas implicadas”.

Una de las prioridades en este momento, según la Comisión, es crear una estructura formal para canalizar los trámites administrativos y bancarios, algo que consideran “imprescindible para poder avanzar con orden y seguridad en las siguientes fases del proceso”. Paralelamente, el grupo está valorando distintas opciones para “habilitar un sistema que permita ordenar y centralizar la información relativa a las participaciones, garantizando en todo momento la confidencialidad y un tratamiento seguro de los datos”. Entre las alternativas se encuentra la puesta en marcha de “una herramienta digital que facilite este proceso de manera clara y accesible”.

El número 79432 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.

La Comisión ha subrayado la complejidad del procedimiento y ha pedido a los vecinos “paciencia y comprensión”, ya que “estas fechas no son las más ágiles para la tramitación de este tipo de gestiones y, en cualquier caso, un proceso de esta naturaleza requiere comprobaciones, coordinación y preparación documental que necesariamente llevan su tiempo”. Además, han anunciado que, una vez habilitados los canales oficiales para el registro de participaciones y la información sobre los siguientes pasos, se comunicará de forma oportuna por vías oficiales.

Debido al volumen de consultas, la Comisión señala que “en este momento no es posible atender consultas individuales”, y anima a los implicados a seguir la información oficial que se irá publicando. El documento finaliza con un agradecimiento por la “paciencia y comprensión que se está mostrando, mientras seguimos trabajando para alcanzar una solución equilibrada, transparente y lo más ágil posible”.

