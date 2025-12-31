Espana agencias

Camarero señala que "ojalá" el Gobierno de España remitiera a la jueza de la dana sus whatsapps como ha hecho Feijóo

La vicepresidenta primera Susana Camarero reclama mayor transparencia a los integrantes del Ejecutivo nacional y exige que hagan públicos mensajes y conversaciones relacionados con la gestión de la dana, como ya lo ha hecho el dirigente popular

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha señalado que la ciudadanía aún desconoce el contenido de los mensajes, las llamadas y los contactos que mantuvieron los miembros del Gobierno de España con relación a la gestión de la dana del día 29, que tuvo como consecuencia la muerte de 230 personas. En este contexto, Camarero ha reclamado mayor transparencia a los integrantes del Ejecutivo nacional y ha exigido que hagan públicos sus mensajes y conversaciones, siguiendo el ejemplo del líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. De acuerdo con la información publicada por el medio, la vicepresidenta ha instado a que, al igual que Feijóo, los responsables del Gobierno central remitan a la jueza encargada del caso sus mensajes relacionados con la gestión de la emergencia.

Según consignó el medio, Susana Camarero manifestó a los medios de comunicación este miércoles que “ojalá” los miembros del Gobierno de España enviaran a la jueza que investiga la gestión de la dana sus mensajes de WhatsApp, como ya lo hizo Feijóo. Camarero subrayó que quienes reclaman transparencia deben ser los primeros en actuar con claridad y puso como ejemplo el caso del dirigente del PP, quien, según detalló, ha remitido ya sus mensajes y se ha mostrado dispuesto a colaborar con la Justicia en todas las peticiones que la jueza pueda requerir.

La vicepresidenta respondió a preguntas sobre si Feijóo debería aportar la totalidad de las conversaciones mantenidas con el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la jornada de la dana, e incluso si tendría que comparecer de manera presencial en el juzgado de Catarroja ante la solicitud de las asociaciones de víctimas. Camarero recalcó que el presidente del PP no solo ha enviado los mensajes que se le han pedido, sino que también ha declarado públicamente que facilitará cualquier mensaje que la jueza le solicite y que se encuentra completamente disponible para responder a cualquier cuestión en la declaración que tendrá lugar el día 9 del mes correspondiente.

El medio informó que Camarero hizo hincapié en que sería deseable que otros integrantes del Gobierno hicieran lo mismo en aras de la transparencia. Criticó que aún persista la falta de información sobre los intercambios de mensajes y llamadas que mantuvo la delegada del Gobierno el día de la tragedia, así como las comunicaciones entre los responsables de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), varios ministros y el propio presidente del Gobierno.

Según publicó el medio, la vicepresidenta autonómica sostuvo que tanto los funcionarios que reclaman transparencia, como aquellos cuyos mensajes son relevantes para el esclarecimiento de los hechos, “deberían poner a disposición de la jueza y de la ciudadanía todos los mensajes, llamadas y comunicaciones relacionados con la gestión del día 29”. Camarero insistió en que el presidente del PP ha reiterado su disposición para cooperar con la instrucción judicial y ha reafirmado su compromiso con la remisión de todos los mensajes que le sean requeridos.

En lo relativo a la forma de la declaración de Feijóo, la vicepresidenta recordó que el propio juzgado ha aceptado su comparecencia por medios telemáticos, decisión que según el medio, ha sido destacada por Camarero, quien señaló que esa modalidad se ajusta a lo solicitado por la instrucción. Añadió además que no entrarán a valorar aspectos de fondo vinculados al desarrollo de las pesquisas judiciales, limitándose al respeto a las decisiones adoptadas en el proceso.

La información aportada por el medio subraya la posición de la representante autonómica en cuanto a la necesidad de avanzar hacia una mayor apertura informativa desde las instancias gubernamentales nacionales. Camarero recalcó que, pese a que Feijóo no ostentaba ninguna responsabilidad directa en los hechos de aquel día, ha manifestado que colaborará activamente con la Justicia y atenderá cada una de las solicitudes de la jueza que instruye el caso.

En el marco de las demandas de transparencia por parte de las asociaciones de víctimas y la sociedad civil, Camarero reiteró que la actuación de Feijóo contrasta con la opacidad que atribuye a integrantes del Gobierno de España, lamentando que la información sobre las actuaciones y comunicaciones mantenidas en la jornada de la dana por personal clave en la gestión de la emergencia continúe sin hacerse pública. El medio recogió además que la vicepresidenta pidió que aquellos responsables que insisten habitualmente en la importancia de la transparencia sean también los primeros en aplicar esta exigencia a sus propias actuaciones, especialmente en situaciones de especial gravedad como la analizada por la Justicia.

