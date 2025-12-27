Drama en Villamanín con el Gordo de la Lotería de Navidad y el error de 4 millones de euros: “Si amáis al pueblo tenéis que entregar vuestro dinero”

79.432, 'Gordo' del Sorteo de Navidad 2025, bendice León tras los incendios de este verano y repite en Madrid (Europa Press)

La alegría que supuso conseguir el ‘Gordo’ de la Lotería de Navidad en el pequeño pueblo leonés de Villamanín se ha convertido en los últimos días en un enfrentamiento entre los encargados de comprar el décimo premiado -los jóvenes a cargo de la Comisión de Fiestas- y algunos de los habitantes que adquirieron participaciones, que acusan a sus vecinos de ser poco transparentes y hacerles perder miles de euros.

El 79.432, el número de la discordia, fue elegido por Álvaro, un joven miembros de la Comisión de Fiestas de Villamanín, el cual fue ovacionado el 22 de diciembre ante las cámaras que se acercaron a la localidad a grabar cómo los vecinos, vestidos con complementos de cotillón y botellas de champán, celebraban el primer premio de la lotería.

El conflicto surgió cuando la comisión se percató de un error en la impresión de las participaciones, ya que los jóvenes distribuyeron 50 participaciones, de las 450 que vendieron, sin tener asignados los diez décimos premiados correspondientes, lo que supone un total de cuatro millones de euros. Tras salir este detalle a la luz, la Comisión de Fiestas, junto con el Ayuntamiento, decidieron convocar a los vecinos, el viernes 26 de diciembre, a una reunión para encontrar una solución justa para todos los premiados.

Renunciar a su parte del premio o acudir a los juzgados

El lugar elegido para celebrar la reunión fue el Hogar del Pensionista de Villamanín, donde acudió un centenar de personas que, durante cuatro horas en las que afloraron reclamaciones y comentarios cruzados, decidieron cómo resolver el conflicto. Las propuestas eran dos. La primera, que los 3,6 millones de euros faltantes -descontando los 400.000 euros que se usarían para las fiestas municipales de 2026- se entregasen entre todos los premiados, lo que supondría unos 5.000 euros por persona. La otra opción, resolver la disputa en los juzgados.

“Si amáis al pueblo como decís que lo amáis lo primero que tenéis que hacer es poner vuestro dinero”, recriminó uno de los vecinos a la Comisión de Fiestas, según recogió el medio local Leonoticias. Además, el afectado llegó a pedir que fuesen los familiares de los jóvenes quienes completasen el dinero faltante entregando sus participaciones. Así, los integrantes del grupo de la comisión decidieron renunciar a su premio, sumando en total dos millones de euros, con la condición de que no fuesen denunciados.

Durante la reunión, marcada por los gritos de los presentes, se produjeron también varias crisis de ansiedad y vómitos entre los jóvenes que integran la comisión. “Si hemos ganado el premio ha sido gracias a ellos. Son chavales que han cometido un error sin ninguna mala intención. Más no pueden hacer”, aseguraba a EFE uno de los vecinos de la pequeña localidad de menos de 100 habitantes, que se encuentra dividida entre el apoyo y la reclamación a los jóvenes.

Aunque los jóvenes renuncien a su premio, seguirían faltando dos millones de euros, por lo que los vecinos deberían renunciar a cobrar esta cantidad. Ante esta posibilidad, fueron varios los que se opusieron durante la reunión. “Yo tengo una participación y no voy a perder 5.000 euros” o “nos veremos en el juzgado, porque habéis cometido un delito”, amenazaron algunos de los habitantes.

La disputa del pueblo traspasa sus fronteras

La decisión final fue una mezcla de ambas propuestas, aunque marcada por el temor de las denuncias. El que quiera cobrar, pierde el 10% de la participación (80.000 euros) -que se vendió con un precio de cinco euros-. Si el 22 de marzo no hay denuncias hacia los miembros de la comisión, ellos entregarán sus decimos y papeletas para repartir entre los ganadores. Este acuerdo fue aceptado por la gran mayoría, pero algunos vecinos dijeron no fiarse de la comisión, por lo que no descartaron presentar una denuncia si no cobran la totalidad del premio, lo que despertó también la indignación en redes conforme se iban conociendo los detalles de la reunión.

“Vergonzoso lo ocurrido en Villamanín. Todos saben que fue un error, pero están justificando su avaricia diciendo que ha sido una estafa”, dijo Esther Sánchez, usuaria de X y miembro de una comisión de fiestas que asegura que “ninguna se arriesga a estafar 200 euros cuando cada año se gastan decenas de miles en unas fiestas”.

“Unos chavales que quieren levantar su pueblo siendo comisión de fiestas por amor al pueblo y los vecinos deciden dejarles sin dinero y sin ganas de nada por cuatro duros”, lamentó otro usuario, en una indignación que se comparte en redes sociales, con un factor muy repetido: sin la compra de los décimos por parte de los jóvenes de la comisión, nadie habría ganado nada.