Kiko Rivera presenta a su nueva pareja y despide 2025 ilusionado: “Hoy camino con el corazón en paz”

Kiko Rivera y su nueva novia (@riverakiko).

Quedan solo unas horas para que acabe el año y desde luego Kiko Rivera lo va a terminar mucho más feliz que como lo empezó. El hijo de Isabel Pantoja, que vio como el 2025 arrasaba con su matrimonio con Inés Rosales vuelve a estar enamorado y, según se puede ver en sus redes sociales, más ilusionado que nunca. El DJ y cantante ha elegido Instagram para anunciar que su situación sentimental ha dado un giro radical. Una publicación cuidadosamente escrita, acompañada de una imagen en actitud cómplice junto a una mujer, ha servido para poner fin a los rumores y cerrar definitivamente su etapa de soltería. El mensaje, más reflexivo que explosivo, habla de crecimiento personal, de errores aprendidos y de una nueva ilusión que llega cuando no se estaba buscando.

Fue a finales de agosto cuando la revista Semana desvelaba que el matrimonio, que llevaba unido desde 2016 y tiene dos hijas en común, había decidido tomar caminos separados. Ambos insistieron desde el primer momento en que se trataba de una ruptura consensuada y sin terceras personas, algo que ayudó a mantener una relación cordial por el bienestar de las menores. Desde entonces, cada uno ha reconstruido su vida sentimental por separado.

En el caso de Irene Rosales, la influencer y colaboradora televisiva rehizo su vida con Guillermo, un empresario sevillano con el que se ha mostrado especialmente feliz en los últimos meses. Viajes, escapadas románticas y declaraciones públicas de amor han confirmado que atraviesa un momento estable y sereno. Lejos de los rumores de tensión, la relación entre Kiko Rivera y la nueva pareja de su exmujer parece marcada por el respeto, hasta el punto de haberse dejado ver juntos en celebraciones familiares, con gestos de cordialidad que han sorprendido a muchos.

Kiko Rivera y su nueva novia (@riverakiko).

Quién es su nuevo amor

Ahora, es Kiko quien ocupa titulares al presentar a su nueva pareja. La confirmación pública llegaba este 30 de diciembre, cuando el artista compartió su primera fotografía oficial junto a ella: “No hay mejor forma de terminar el año y empezar uno nuevo que haber crecido de verdad”. En el texto que acompañaba la imagen, el DJ habló de cerrar el año “caminando con el corazón en paz” y de iniciar el siguiente con ilusión renovada: "Haber aprendido de lo vivido, saber lo que no quiero en mi vida y no volver a tropezar con los mismos errores del pasado“.

“Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico“, compartía el primo de Anabel Pantoja. Y, aunque en un primer momento mantuvo su identidad en el anonimato, los detalles no han tardado en salir a la luz. Se trata de una bailarina profesional, sevillana, con trayectoria televisiva y experiencia en grandes producciones musicales. Tiene su propia escuela de danza y ha participado en distintos proyectos artísticos, incluidos videoclips y programas de televisión, como Got Talent e incluso acompañó a Anabel Pantoja en una actuación en ¡De Viernes!.

Kiko Rivera y su nueva novia (@riverakiko).

Según la información aportada por colaboradores de distintos programas, la relación no es tan reciente como podría parecer. "Se conocen de hace varias semanas. Han pasado la Navidad juntos y conoce a las hijas de Kiko e Irene. Me dicen que está muy feliz”, afirmó Jorge Borrajo, director de la revista Semana, en El tiempo justo. De hecho, la sintonía entre ambos es descrita por su entorno como muy positiva, marcada por la tranquilidad y la complicidad.

El revuelo mediático no se hizo esperar. Comentarios de amigos, compañeros y seguidores inundaron la publicación, felicitándole por esta nueva etapa. Entre ellos, algunos rostros conocidos del panorama musical que celebraron abiertamente su felicidad. Mientras tanto, el propio Borrajo confesó que Irene Rosales estaba al tanto de la relación y que “está muy feliz con que él tenga pareja”.