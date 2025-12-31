España

Kiko Rivera presenta a su nueva pareja y despide 2025 ilusionado: “Hoy camino con el corazón en paz”

El hijo de Isabel Pantoja ha presentado a su nueva novia, una joven sevillana, a través de las redes sociales

Guardar
Kiko Rivera y su nueva
Kiko Rivera y su nueva novia (@riverakiko).

Quedan solo unas horas para que acabe el año y desde luego Kiko Rivera lo va a terminar mucho más feliz que como lo empezó. El hijo de Isabel Pantoja, que vio como el 2025 arrasaba con su matrimonio con Inés Rosales vuelve a estar enamorado y, según se puede ver en sus redes sociales, más ilusionado que nunca. El DJ y cantante ha elegido Instagram para anunciar que su situación sentimental ha dado un giro radical. Una publicación cuidadosamente escrita, acompañada de una imagen en actitud cómplice junto a una mujer, ha servido para poner fin a los rumores y cerrar definitivamente su etapa de soltería. El mensaje, más reflexivo que explosivo, habla de crecimiento personal, de errores aprendidos y de una nueva ilusión que llega cuando no se estaba buscando.

Fue a finales de agosto cuando la revista Semana desvelaba que el matrimonio, que llevaba unido desde 2016 y tiene dos hijas en común, había decidido tomar caminos separados. Ambos insistieron desde el primer momento en que se trataba de una ruptura consensuada y sin terceras personas, algo que ayudó a mantener una relación cordial por el bienestar de las menores. Desde entonces, cada uno ha reconstruido su vida sentimental por separado.

En el caso de Irene Rosales, la influencer y colaboradora televisiva rehizo su vida con Guillermo, un empresario sevillano con el que se ha mostrado especialmente feliz en los últimos meses. Viajes, escapadas románticas y declaraciones públicas de amor han confirmado que atraviesa un momento estable y sereno. Lejos de los rumores de tensión, la relación entre Kiko Rivera y la nueva pareja de su exmujer parece marcada por el respeto, hasta el punto de haberse dejado ver juntos en celebraciones familiares, con gestos de cordialidad que han sorprendido a muchos.

Kiko Rivera y su nueva
Kiko Rivera y su nueva novia (@riverakiko).

Quién es su nuevo amor

Ahora, es Kiko quien ocupa titulares al presentar a su nueva pareja. La confirmación pública llegaba este 30 de diciembre, cuando el artista compartió su primera fotografía oficial junto a ella: “No hay mejor forma de terminar el año y empezar uno nuevo que haber crecido de verdad”. En el texto que acompañaba la imagen, el DJ habló de cerrar el año “caminando con el corazón en paz” y de iniciar el siguiente con ilusión renovada: "Haber aprendido de lo vivido, saber lo que no quiero en mi vida y no volver a tropezar con los mismos errores del pasado“.

“Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico“, compartía el primo de Anabel Pantoja. Y, aunque en un primer momento mantuvo su identidad en el anonimato, los detalles no han tardado en salir a la luz. Se trata de una bailarina profesional, sevillana, con trayectoria televisiva y experiencia en grandes producciones musicales. Tiene su propia escuela de danza y ha participado en distintos proyectos artísticos, incluidos videoclips y programas de televisión, como Got Talent e incluso acompañó a Anabel Pantoja en una actuación en ¡De Viernes!.

Kiko Rivera y su nueva
Kiko Rivera y su nueva novia (@riverakiko).

Según la información aportada por colaboradores de distintos programas, la relación no es tan reciente como podría parecer. "Se conocen de hace varias semanas. Han pasado la Navidad juntos y conoce a las hijas de Kiko e Irene. Me dicen que está muy feliz”, afirmó Jorge Borrajo, director de la revista Semana, en El tiempo justo. De hecho, la sintonía entre ambos es descrita por su entorno como muy positiva, marcada por la tranquilidad y la complicidad.

El revuelo mediático no se hizo esperar. Comentarios de amigos, compañeros y seguidores inundaron la publicación, felicitándole por esta nueva etapa. Entre ellos, algunos rostros conocidos del panorama musical que celebraron abiertamente su felicidad. Mientras tanto, el propio Borrajo confesó que Irene Rosales estaba al tanto de la relación y que “está muy feliz con que él tenga pareja”.

Temas Relacionados

Kiko RiveraParejas de FamososFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Aemet prevé frío, lluvia y nieve para la entrada de 2026: estas son las regiones en las que nevará a final de semana

La borrasca Francis y la entrada de una masa de aire frío continental marcarán los primeros días del próximo año

La Aemet prevé frío, lluvia

El ruido de los petardos en Nochevieja se convierte en una amenaza para las mascotas: “Sienten que van a morir, no saben cuándo va a parar”

Los expertos recomiendan vigilar señales como temblores, salivación o intentos de huida en los animales, pues son comportamientos que indican un sufrimiento real

El ruido de los petardos

La compra de Hispasat por parte de Indra consolida a la compañía española en el sector de los satélites

El cierre de la compraventa se formalizó tras la aprobación del Consejo de Ministros del 16 de diciembre

La compra de Hispasat por

“¿Desde cuándo tenemos que ser perfectos?" El psicólogo Juan Rescalvo reflexiona sobre los riesgos del monopolio del “autocuidado”

El experto sostiene que privilegiar una sola dimensión, como los hábitos de salud o la apariencia, no garantiza una vida plena, y aconseja distribuir atención en amor, familia, desarrollo personal y relaciones sociales

“¿Desde cuándo tenemos que ser

Un padre pide la manutención y el reparto de gastos médicos a la madre porque uno de los hijos se muda a su casa: el juez dice que el seguro “es un gasto voluntario”

El tribunal determina que es la madre quien debe asumir la pensión desde el momento en que el hijo dejó de residir con ella

Un padre pide la manutención
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La compra de Hispasat por

La compra de Hispasat por parte de Indra consolida a la compañía española en el sector de los satélites

Un padre pide la manutención y el reparto de gastos médicos a la madre porque uno de los hijos se muda a su casa: el juez dice que el seguro “es un gasto voluntario”

La semana más intensa de controles de alcohol y drogas de la DGT termina con 500 positivos al día y 233 detenidos

Radiografía de un fin de año marcado por el ‘Me Too’ en la política española: 11 denuncias, 3 acusados y 2 condenas

España 2025 en 25 imágenes

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina este 31 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 31 de diciembre

Cuántos euros me dan por un dólar este 31 de diciembre

Los precios de los huevos, la carne y el café siguen al alza: los alimentos que más se han encarecido en el último año

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

El FC Barcelona cierra el

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”

El alpinista Simone Moro sufre un robo en Italia cuando se encontraba en el hospital para una revisión tras sufrir un infarto

El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”