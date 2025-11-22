Isa Pantoja, sobre la posibilidad de reconciliarse con su hermano, Kiko Rivera: “Quiero pensar que ha cambiado, pero no me fío”

Isa Pantoja visita el plató '¡De Viernes!' tras la entrevista de su hermano, Kiko Rivera (Mediaset)

Impactante y desgarrador. Así ha sido el testimonio que Isa Pantoja ha dado en ¡De viernes!, tan solo una semana después de que su hermano, Kiko Rivera, acudiese al mismo plató para hablar de la dinamitada relación familiar que mantiene con ella y con su madre, Isabel Pantoja. La hija de la tonadillera se ha abierto en canal y no ha podido evitar emocionarse al DJ pedirle perdón por el traumatizante momento de la manguera que tuvo lugar en Cantora.

Completamente arrepentido, el intérprete de Mambo asumió sus errores y dejó saber que su “comportamiento fue horrible”. “No me siento orgulloso de eso, pero la situación pudo conmigo. No le quité la ropa, pero sí le di con la manguera. Fue un episodio horrible y nadie hacía nada. Cuando escucho a mi hermana decir: ‘Este no es mi hermano’. Evidentemente, no lo era“, afirmó, poco antes de disculparse por todo lo sucedido. ”Es algo que no me perdonaré jamás en la vida. No creo que se lo mereciera ni que fuese lo correcto. Entendería que jamás me perdonase, pero no puedo dar marcha atrás... No tengo ningún tipo de justificación. Le pido disculpas por no haber podido estar a la altura. Lo siento mucho, no puedo decir otra cosa“.

“No estoy preparada”

La noche de este viernes, 21 de noviembre, la pareja de Asraf Beno ha vuelto a traer al presente aquel duro momento tras escuchar el testimonio de su hermano durante su visita al plató del programa. “Verle así para mi es... si no lo veo no lo creo. Me impresiona mucho verlo tan frágil, tan así en ese aspecto... Sobre ese episodio de la manguera, sí le creo y quiero creérmelo. Quiero pensar que después de tanto tiempo ha cambiado”, ha manifestado la invitada al espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. “Nunca vamos a ser los mismos que éramos. Lo que yo permitía antes, ahora no lo permito. Hay cosas que no puedo pasar por alto... No tengo confianza en él. Me encantaría abrazarle, pero no me fío", ha sentenciado la prima de Anabel Pantoja.

Ha sido entonces cuando los colaboradores del programa le pedieron a Isa Pantoja que enviase un mensaje a su hermano y ella, sin dudarlo, le dedico unas emotivas palabras. “En el fondo le quiero. Siempre le he justificado y sé que ha tenido sus momentos duros. Se ha criado en esa familia, pero yo no soy así y estaba la posibilidad de que él tampoco lo fuese. Aun así, le tengo muy presente en mis fiestas de Navidad“, ha dicho, poco antes de centrarse en el hecho de que Kiko Rivera haya manifestado su intención de acercar posturas.

En este punto, Isa Pantoja ha asegurado que no se siente preparada para reparar el vínculo con su hermano. ”Siempre me he creído que estoy en deuda con ellos, aunque me digáis que no, pero…. ¿Dónde estaría yo si no fuese por ellos? Pero, por una vez me lo voy a creer, necesito ver que es de verdad y necesito mi tiempo. Le quiero y le quiero perdonar, pero no estoy preparada. Por una vez no me siento en deuda", ha zanjado.