Avance de ‘La Promesa’ del jueves 28 de mayo: Santos destapa su gran secreto y el duque de Carril regresa dispuesto a recuperar a Vera

La Promesa: El reencuentro de Vera y el duque de Carril. (RTVE)

La semana en La Promesa ha estado marcada por revelaciones explosivas, amenazas y conflictos familiares que han alterado por completo la estabilidad del palacio de los Luján. Después de que la verdadera identidad de Vera saliera finalmente a la luz, la joven ha pasado de ser una doncella más a convertirse en el centro de todas las miradas. Sin embargo, lejos de encontrar tranquilidad, su nueva posición ha provocado todavía más tensión dentro de la casa.

Mientras Alonso y Manuel intentan protegerla de las amenazas del duque de Carril, el ambiente en palacio se vuelve cada vez más irrespirable. A esto se suma la delicada situación emocional de Pía, incapaz de seguir soportando el peso de un secreto que podría cambiarlo todo: la implicación de Leocadia en la muerte de Jana. La ama de llaves está completamente al límite y cada día parece más cerca de derrumbarse definitivamente.

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'La Promesa': Ricardo, para tranquilidad de Santos, no permitirá que la verdad salga a la luz. (TVE)

Por si fuera poco, los conflictos sentimentales tampoco dejan de crecer. Martina y Jacobo atraviesan una profunda crisis, Adriano comienza a sentirse utilizado y Leocadia se convierte en víctima del chantaje de Lorenzo después de que este descubriera su beso con Cristóbal. Todo ello desembocará en un jueves cargado de tensión, confesiones inesperadas y nuevas amenazas que podrían hacer estallar definitivamente el equilibrio en La Promesa.

La guerra entre Lorenzo y Leocadia se vuelve más peligrosa

Uno de los grandes focos del capítulo del jueves será el enfrentamiento cada vez más tóxico entre Lorenzo y Leocadia. Después de haber presenciado el beso entre ella y Cristóbal, el capitán decide utilizar la situación en su beneficio y amenaza directamente a Leocadia con destapar lo ocurrido si no accede a actuar contra Curro y don Lisandro.

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'La Promesa': Leocadia se ofrece a ayudar con la boda. (TVE)

La señora de Figueroa intentará negar lo sucedido, mientras Cristóbal también rechaza cualquier implicación sentimental cuando Lorenzo le pregunta directamente. Sin embargo, el capitán está convencido de lo que vio y utilizará esta información como arma de presión. La tensión entre ambos alcanzará uno de sus momentos más delicados y dejará claro que la convivencia en palacio está completamente rota.

Santos confiesa la verdad sobre la muerte de su madre

Pero sin duda uno de los momentos más impactantes del episodio llegará con la inesperada confesión de Santos. Después de días soportando la presión de Petra y el peso de la culpa, el joven decide sincerarse de una vez por todas.

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Santos revela que fue él quien provocó accidentalmente la muerte de su madre y no Ricardo, como todos habían creído hasta ahora. La confesión dejará completamente descolocada a Petra, que tendrá que decidir si denunciarlo o guardar silencio. Finalmente, ella asegura creer su versión y acepta que todo ocurrió de manera accidental.

'La Promesa': Santos confiesa a Petra su gran secreto. (RTVE)

Esta revelación supone un giro enorme para el personaje de Santos, que por primera vez parece liberarse parcialmente del tormento que llevaba arrastrando desde hace tiempo.

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Vera planta cara a su padre

Mientras tanto, el conflicto con el duque de Carril vuelve a intensificarse. El aristócrata regresa a La Promesa decidido a recuperar a Vera cueste lo que cueste. Sin embargo, esta vez la joven ya no está dispuesta a esconderse ni a obedecer.

Vera termina enfrentándose tanto a Lorenzo como a Leocadia sin dejarse intimidar, demostrando que ya no piensa aceptar más humillaciones. Alonso vuelve a posicionarse de su lado y se enfrenta nuevamente al duque para impedir que obligue a su hija a marcharse contra su voluntad.

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La situación será especialmente delicada porque el comportamiento del duque empieza a volverse cada vez más imprevisible y peligroso.

En paralelo, Samuel continúa investigando la relación entre Carlo y Estefanía y finalmente descubre que ambos fueron pareja. Cuando comparte la información con María Fernández, la reacción de ella será completamente inesperada: termina desmayándose por el impacto de la noticia.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Además, Estefanía continúa presionando a Carlo para conseguir dinero cuanto antes, aumentando todavía más la sensación de que algo grave está a punto de ocurrir.

El capítulo del viernes promete llevar toda esta tensión al límite. El duque de Carril regresará dispuesto a llevarse a Vera por la fuerza y acabará colándose armado en el palacio. Julieta intentará detenerlo y el enfrentamiento terminará con dos disparos estremeciendo La Promesa, dejando en el aire quién podría haber resultado herido.

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