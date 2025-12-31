El lado más personal de Estopa: de sus familias con sus novias de toda la vida a sus negocios millonarios y propiedades en Madrid y Barcelona

Los Estopa durante el encuentro con los galardonados de los Premios Ondas, en el Palacete Albéniz, a 14 de noviembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). (Lorena Sopêna / Europa Press).

Estopa despedirá 2025 desde el balcón de RTVE. Los hermanos David y José Muñoz han sido los elegidos para dar las tradicionales Campanadas junto a Chenoa, un encargo simbólico que resume mejor que ningún otro el momento que atraviesa el dúo catalán: el de una carrera consolidada, popular y transversal, capaz de conectar con varias generaciones. El anuncio coincide, además, con un momento de plenitud profesional. El pasado año el dúo celebró sus 25 años en la música y lo hicieron con la publicación de una biografía firmada por el periodista y crítico musical Jordi Bianciotto, que repasa su trayectoria con mirada analítica y afectuosa.

Y es que, desde que irrumpieron a finales de los noventa, Estopa ha construido un camino propio en el panorama musical español. Lo han hecho sin artificios, aferrados a una identidad muy reconocible y con una relación directa con el público que se ha mantenido intacta con el paso del tiempo. Su propuesta, anclada en la rumba catalana, pero abierta a múltiples influencias, les permitió pasar de ser dos hermanos del extrarradio de Barcelona a convertirse en uno de los fenómenos musicales más duraderos del país.

Los Muñoz crecieron en el barrio de San Ildefonso, en Cornellà de Llobregat, un entorno obrero donde la música formaba parte de la vida cotidiana. Sus padres regentaban un bar que funcionó durante años como punto de encuentro vecinal y escenario improvisado para artistas populares. Allí, entre cafés y conversaciones, David y José se empaparon de los sonidos que después marcarían su estilo: Peret, Los Chichos, Los Chunguitos y toda una tradición musical que sonaba sin complejos ni pretensiones.

Fotografía promocional del primer disco de Estopa, en 1999

Esa infancia ligada a la familia y al barrio sigue siendo una referencia constante en su discurso. Los hermanos nunca han ocultado el papel fundamental de sus padres en su desarrollo personal y profesional. De hecho, su padre, Pablo Muñoz, continúa siendo una figura clave en su estructura empresarial, gestionando los negocios del grupo desde hace años y manteniendo una organización discreta y familiar.

Antes de dedicarse por completo a la música, David y José encadenaron trabajos como tantos jóvenes de su generación. El último de ellos fue en una fábrica vinculada a Seat, donde coincidieron con compañeros que, sin saberlo, acabarían influyendo incluso en el nombre del grupo. De aquel entorno industrial surgió “Estopa”, una expresión habitual en el taller que terminó dando identidad a un proyecto musical que empezaba a tomar forma entre turnos y canciones escritas a escondidas.

Sus primeras actuaciones llegaron a mediados de los noventa, primero como teloneros y después en pequeños bares del área metropolitana de Barcelona. Uno de esos locales, el conocido “bar sin nombre” de Viladecans, quedó inmortalizado en una de sus canciones más emblemáticas, La raja de tu falda, compuesta precisamente en esa etapa de incertidumbre y sueños por cumplir.

David y José Muñoz se encargarán, junto a Chenoa, de dar las Campanadas de la cadena pública tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril. (RTVE)

Su lado más familiar

El salto definitivo llegó en 1999 con la publicación de su primer disco, impulsado en gran parte por la insistencia de Mari Paz, pareja de David desde la adolescencia. Fue ella quien movió maquetas, llamó a discográficas y creyó en el proyecto cuando todavía parecía una aventura improbable. Ese apoyo fue decisivo para que los hermanos firmaran su primer contrato y comenzaran una carrera que ya suma un cuarto de siglo.

Mari Paz y David llevan prácticamente toda la vida juntos, aunque no son partidarios de compartir muchos detalles privados de su relación. Pero en sus memorias llegaron a revelar alguna anécdota de sus comienzos, con solo 16 años: “Al principio, el papá no me dejaba, pero cuando me comenzó a dar permiso, cada 15 días iba yo a Madrid y cada 15 días venía ella a Barcelona”. A día de hoy, llevan años casados y viviendo muy felices junto a su hijo David, de 17 años.

En el caso del hermano pequeño, Jose, está casado con Paloma. La historia de amor de ellos dos empezó de una forma muy similar a la de David, “como un ligue de pueblo que fue a más”. La relación comenzó a finales de los 90. Según cuenta Jose, “Vivía en Badajoz capital e iba los veranos a Zarza-Capilla, que era el pueblo de sus padres”. Desde entonces han estado siempre juntos y ambos se convirtieron en padres en 2012, de un niño llamado Pablo.

José y David Muñoz, 'Estopa', haciéndose un selfie con los Reyes al recibir la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. (EUROPA PRESS).

Sus negocios y propiedades

Bajo la tutela de su padre, David y José Muñoz han gestionado sus finanzas de manera independiente, sin compartir sociedades ni propiedades. Durante años, cada uno estuvo al frente de su propia empresa: David dirigió Las Dos Zarzas y José hizo lo propio con Mumuca, dos sociedades creadas en 2006 y centradas en la actividad artística. Ambas estructuras empresariales cesaron su actividad a finales de 2022.

En la actualidad, la gestión económica de Estopa se canaliza a través de Mandinga S.L., una sociedad administrada íntegramente por su padre y vinculada tanto a la creación musical como al alquiler de su estudio de grabación en Sant Feliu de Llobregat. Esta empresa alcanzó notoriedad pública durante el proceso judicial por fraude fiscal de Shakira, ya que la artista utilizó dichas instalaciones, lo que llevó a los hermanos Muñoz a declarar como testigos. Según el Registro Mercantil, Mandinga S.L. cuenta con un activo cercano a los cinco millones de euros, aunque tras un buen ejercicio en 2022, los resultados de 2023 reflejaron un notable retroceso.

Estopa, en el especial de Nochebuena de La 1. (RTVE)

Los hermanos Muñoz, nacidos en Cornellá, un barrio obrero de Cataluña, lograron prosperar gracias a su talento musical. Aunque abandonaron la zona, su conexión con sus raíces continúa. David se mudó a Esplugues, cerca de donde crecieron, y vive en una urbanización con casas pareadas, algunas con piscina, junto a su esposa Maripaz. Su vivienda, aunque modesta en comparación con mansiones de otros famosos, cuenta con 220 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y un pequeño jardín. Además, David y su esposa poseen varias propiedades inmobiliarias en Cataluña y Madrid, entre ellas una casa en Cubelles, un piso próximo a Madrid Río, una vivienda en Sant Just Desvern y una casa de veraneo en Calafell.

La unión personal y musical de los hermanos se traslada también a las inversiones inmobiliarias. Y es que José también tiene un piso en la misma urbanización cercana a Madrid Río, así como propiedades en Sant Just Desvern, Sant Feliu y Barcelona y una vivienda en Calafell, donde frecuentemente coincide con su hermano. La estrecha relación entre ambos no solo se refleja en lo profesional, sino también en su tiempo libre, ya que acostumbran pasar largas temporadas en familia en el Baix Penedès.