España

Así preparan en Italia sus tradicionales lentejas de Nochevieja

Este guiso tradicional se elabora siguiendo una receta muy similar a la que solemos preparar en España, aunque añade un embutido de cerdo llamado cotechino

Guardar
Lentejas con cotechino, un clásico
Lentejas con cotechino, un clásico de la Nochevieja italiana (Adobe Stock)

Despedir el año es, en todo el mundo, un momento lleno de simbolismo, de deseos, supersticiones y costumbres, también gastronómicas. Mientras que los españoles ingerimos doce uvas a toda prisa, los italianos dan cucharadas a un plato lleno hasta los topes de guiso de lentejas.

La razón detrás de esta costumbre se encuentra, dicen, en la forma redonda de las lentejas, similar a la de una pequeña moneda. Así, esta legumbre simbolizaría riqueza y prosperidad económica, valores que los italianos buscan manifestar al disfrutar de estos guisos en la última comida del año.

Es solo una de las teorías que explican la presencia de este contundente plato en las mesas italianas para despedir el año. Otros la asocian a tiempos de la Edad Media, cuando, como consecuencia de una gran cosecha de lentejas, los italianos integraron este plato en su menú navideño. Para otros, la tradición viene de la costumbre de regalar un pequeño talego o bolsita llena de lentejas a los seres queridos, deseándoles así, abundancia y fortuna para el año venidero.

Sea cual sea su auténtica historia de nacimiento, lo cierto es que se trata de una receta llena de simbolismo y también de sabor. Este guiso tradicional se elabora siguiendo una receta muy similar a la que solemos preparar en España; con verduras como la zanahoria, el apio y la cebolla como base y un caldo vegetal que potencia el sabor de la legumbre. La diferencia se halla, en cambio, en la carne utilizada como añadido de estas lentejas. Si en las ollas españolas se introduce chorizo y a veces lacón o jamón, en las italianas se añade cotechino.

Cómo se hacen unas lentejas tradicionales con chorizo, paso a paso.

El cotechino es un embutido cocido tradicional italiano, originario del norte de la península, que se elabora con carne de cerdo, corteza picada y una mezcla de especias; todo ello embutido en una tripa natural y atado a mano. El resultado es un embutido de sabor intenso y aromático, que combina a las mil maravillas con el sabor suave de las lentejas con verduras.

Receta de lentejas italianas de Año Nuevo

La receta combina unas lentejas guisadas con verduras y hierbas aromáticas y el cotechino, que se cuece aparte. El resultado es un plato reconfortante y lleno de matices, ideal para una noche especial. El cotechino se puede sustituir por zampone, otro embutido similar, según la tradición familiar.

Tiempo de preparación

  • Remojo de las lentejas: 2 horas (puede usarse lenteja rápida y omitir este paso)
  • Preparación activa: 20 minutos
  • Cocción de las lentejas: 20-30 minutos
  • Cocción del cotechino: 20 minutos
  • Total aproximado: 1 hora (más el remojo, si corresponde)

Ingredientes

  • 1 cotechino precocido de aproximadamente 500 g
  • 300 g de lentejas secas
  • 1 zanahoria mediana
  • 1 tallo de apio
  • 1 cebolla blanca
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 2 hojas de laurel
  • 1 ramita de romero
  • 500 ml de caldo de verduras
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto

Cómo hacer lentejas italianas de Año Nuevo, paso a paso

  1. Remoja las lentejas en agua fría durante al menos dos horas. Luego, escurre y enjuaga.
  2. Cuece el cotechino siguiendo las instrucciones del paquete: normalmente se sumerge en agua fría y se cocina durante 20 minutos desde que el agua hierve.
  3. Pela y pica finamente la zanahoria, el apio y la cebolla.
  4. Calienta el aceite de oliva en una cazuela. Sofríe la cebolla, el apio y la zanahoria hasta que estén tiernos.
  5. Añade las lentejas escurridas y mezcla bien. Agrega el laurel, el romero, sal y pimienta.
  6. Cubre con el caldo caliente y deja cocer a fuego suave durante 20 a 30 minutos, hasta que las lentejas estén tiernas. Añade más caldo si es necesario.
  7. Saca el cotechino cocido, retira la piel y corta en rodajas de 1 cm de grosor.
  8. Sirve las lentejas calientes en una fuente y coloca encima las rodajas de cotechino.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para cuatro porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 550 kcal
  • Proteína: 32 g
  • Grasas: 28 g
  • Carbohidratos: 38 g
  • Fibra: 10 g
  • Sodio: 1.200 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puede conservarse en la nevera, en recipiente hermético, durante dos o tres días. El plato también admite congelación por hasta tres meses, aunque el cotechino puede perder textura al recalentarse.

Temas Relacionados

Recetas Navidad EspañaCocina ItalianaRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El país de Europa con el precio más bajo de vivienda: creció un 24% entre 2010 y 2024, frente al 56% de la media europea

El último informe de Eurostat confirma una excepción en el mercado inmobiliario europeo

El país de Europa con

El origen de las uvas en Nochevieja: una estrategia de marketing española

La costumbre de comer 12 uvas al ritmo de las campanadas nació en 1909 para dar salida a un excedente agrícola

El origen de las uvas

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada miércoles, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 1 Super

Estas son las cinco averías más caras de reparar en un coche, según un mecánico: “Puede valer hasta 20.000 euros”

El coste de las reparaciones en los vehículos puede alcanzar cifras sorprendentes para los conductores

Estas son las cinco averías

Cristina Pedroche revela nuevas pistas sobre su vestido en las Campanadas: “Es algo que creo que solo voy a poder hacer yo”

La presentadora ha concedido una entrevista a la revista ‘¡Hola!’ para hablar sobre maternidad, su boda con Dabiz Muñoz y su noche más especial del año

Cristina Pedroche revela nuevas pistas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estas son las cinco averías

Estas son las cinco averías más caras de reparar en un coche, según un mecánico: “Puede valer hasta 20.000 euros”

La compra de Hispasat por parte de Indra consolida a la compañía española en el sector de los satélites

Un padre pide la manutención y el reparto de gastos médicos a la madre porque uno de los hijos se muda a su casa: el juez dice que el seguro “es un gasto voluntario”

La semana más intensa de controles de alcohol y drogas de la DGT termina con 500 positivos al día y 233 detenidos

Radiografía de un fin de año marcado por el ‘Me Too’ en la política española: 11 denuncias, 3 acusados y 2 condenas

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Los 3 factores que han encarecido en 7 euros la factura de la luz en 2025

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El precio de la gasolina este 31 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 31 de diciembre

DEPORTES

El FC Barcelona cierra el

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”

El alpinista Simone Moro sufre un robo en Italia cuando se encontraba en el hospital para una revisión tras sufrir un infarto

El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”