Así preparan en Italia sus tradicionales lentejas de Nochevieja

Lentejas con cotechino, un clásico de la Nochevieja italiana (Adobe Stock)

Despedir el año es, en todo el mundo, un momento lleno de simbolismo, de deseos, supersticiones y costumbres, también gastronómicas. Mientras que los españoles ingerimos doce uvas a toda prisa, los italianos dan cucharadas a un plato lleno hasta los topes de guiso de lentejas.

La razón detrás de esta costumbre se encuentra, dicen, en la forma redonda de las lentejas, similar a la de una pequeña moneda. Así, esta legumbre simbolizaría riqueza y prosperidad económica, valores que los italianos buscan manifestar al disfrutar de estos guisos en la última comida del año.

Es solo una de las teorías que explican la presencia de este contundente plato en las mesas italianas para despedir el año. Otros la asocian a tiempos de la Edad Media, cuando, como consecuencia de una gran cosecha de lentejas, los italianos integraron este plato en su menú navideño. Para otros, la tradición viene de la costumbre de regalar un pequeño talego o bolsita llena de lentejas a los seres queridos, deseándoles así, abundancia y fortuna para el año venidero.

Sea cual sea su auténtica historia de nacimiento, lo cierto es que se trata de una receta llena de simbolismo y también de sabor. Este guiso tradicional se elabora siguiendo una receta muy similar a la que solemos preparar en España; con verduras como la zanahoria, el apio y la cebolla como base y un caldo vegetal que potencia el sabor de la legumbre. La diferencia se halla, en cambio, en la carne utilizada como añadido de estas lentejas. Si en las ollas españolas se introduce chorizo y a veces lacón o jamón, en las italianas se añade cotechino.

Cómo se hacen unas lentejas tradicionales con chorizo, paso a paso.

El cotechino es un embutido cocido tradicional italiano, originario del norte de la península, que se elabora con carne de cerdo, corteza picada y una mezcla de especias; todo ello embutido en una tripa natural y atado a mano. El resultado es un embutido de sabor intenso y aromático, que combina a las mil maravillas con el sabor suave de las lentejas con verduras.

Receta de lentejas italianas de Año Nuevo

La receta combina unas lentejas guisadas con verduras y hierbas aromáticas y el cotechino, que se cuece aparte. El resultado es un plato reconfortante y lleno de matices, ideal para una noche especial. El cotechino se puede sustituir por zampone, otro embutido similar, según la tradición familiar.

Tiempo de preparación

Remojo de las lentejas: 2 horas (puede usarse lenteja rápida y omitir este paso)

Preparación activa: 20 minutos

Cocción de las lentejas: 20-30 minutos

Cocción del cotechino: 20 minutos

Total aproximado: 1 hora (más el remojo, si corresponde)

Ingredientes

1 cotechino precocido de aproximadamente 500 g

300 g de lentejas secas

1 zanahoria mediana

1 tallo de apio

1 cebolla blanca

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 hojas de laurel

1 ramita de romero

500 ml de caldo de verduras

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Cómo hacer lentejas italianas de Año Nuevo, paso a paso

Remoja las lentejas en agua fría durante al menos dos horas. Luego, escurre y enjuaga. Cuece el cotechino siguiendo las instrucciones del paquete: normalmente se sumerge en agua fría y se cocina durante 20 minutos desde que el agua hierve. Pela y pica finamente la zanahoria, el apio y la cebolla. Calienta el aceite de oliva en una cazuela. Sofríe la cebolla, el apio y la zanahoria hasta que estén tiernos. Añade las lentejas escurridas y mezcla bien. Agrega el laurel, el romero, sal y pimienta. Cubre con el caldo caliente y deja cocer a fuego suave durante 20 a 30 minutos, hasta que las lentejas estén tiernas. Añade más caldo si es necesario. Saca el cotechino cocido, retira la piel y corta en rodajas de 1 cm de grosor. Sirve las lentejas calientes en una fuente y coloca encima las rodajas de cotechino.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para cuatro porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: 550 kcal

Proteína: 32 g

Grasas: 28 g

Carbohidratos: 38 g

Fibra: 10 g

Sodio: 1.200 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puede conservarse en la nevera, en recipiente hermético, durante dos o tres días. El plato también admite congelación por hasta tres meses, aunque el cotechino puede perder textura al recalentarse.