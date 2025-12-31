Tarta salada de pesto en forma de estrella, un entrante de última hora para sorprender esta Nochevieja

Tarta salada de pesto (Adobe Stock)

Quedan solo unas horas para una de las cenas más esperadas del año, la que le pone fin para celebrar la llegada de uno nuevo. Y, ¿aún no has pensado qué vas a servir como entrante a tus invitados? En fechas como las Navidades, cuando el ajetreo culinario parece llevarnos por delante, los platos rápidos y sencillos que podamos preparar a última hora se convierten en nuestros mejores aliados.

En esta categoría entra la receta que hoy presentamos: una tarta salada a base de hojaldre, rellena de pesto y queso. Una elaboración que cautiva a primera vista gracias a una divertida forma de estrella, pero que también conquistará a los comensales gracias a su intenso sabor a albahaca y queso y a su textura ligera y crujiente.

Prepararla no puede ser más sencillo, especialmente si optamos por utilizar pesto de bote. En caso contrario, el plato no se complica en exceso; simplemente habrá que preparar una salsa sencilla mezclando y triturando albahaca fresca, piñones, aceite de oliva y queso parmesano.

Además, se trata de una receta muy versátil, que podremos variar añadiendo ingredientes extra como tomate seco, aceitunas, jamón serrano u otros quesos. Una receta sencilla que te permitirá solucionar los entrantes en tus cenas especiales en no más de 45 minutos.

Receta de tarta salada de pesto en forma de estrella

Esta receta utiliza láminas de hojaldre y un relleno generoso de pesto y queso. Una vez tengamos nuestra masa rellena, cortaremos y enrollaremos los segmentos del hojaldre para formar una estrella, logrando un resultado dorado, crujiente y muy vistoso en la presentación final.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Montaje y formado: 10 minutos

Horneado: 20-25 minutos

Tiempo total: 45 minutos

Ingredientes

2 láminas de hojaldre redondas

3-4 cucharadas de pesto

100 g de queso rallado (mozzarella, gouda, parmesano o mezcla)

1 huevo (para pincelar)

Sal y pimienta (opcional)

Semillas de sésamo o amapola para decorar (opcional)

Cómo hacer tarta salada de pesto, paso a paso

Precalienta el horno a 200 °C. Extiende una lámina de hojaldre sobre papel de horno y reparte el pesto uniformemente, dejando un borde de 1 cm sin cubrir. Espolvorea el queso rallado sobre el pesto. Coloca la segunda lámina de hojaldre encima y presiona los bordes para sellar. Coloca un vaso en el centro de la tarta para marcar el círculo central (no cortes esa zona). Realiza cortes desde el borde del vaso hasta el extremo exterior, dividiendo la tarta en 16 segmentos. Retira el vaso. Gira cada segmento dos veces sobre sí mismo, alternando el sentido de los giros para formar las puntas de la estrella. Pincela toda la superficie con huevo batido y, si deseas, espolvorea semillas de sésamo o amapola. Hornea durante 20-25 minutos, hasta que el hojaldre esté dorado y crujiente. Deja templar unos minutos antes de servir para facilitar la manipulación y que los sabores se asienten.

Consejo crucial: Manipula el hojaldre frío para que conserve su forma y evitar que se deforme durante el horneado. Consejo crucial: Sella bien los bordes antes de cortar y girar para que el relleno no se escape durante la cocción.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta tarta rinde entre ocho y 12 porciones, dependiendo del tamaño de los segmentos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: aproximadamente 260 kcal

Proteínas: 6 g

Grasas: 17 g

Carbohidratos: 20 g

Fibra: 1 g

Azúcares: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puedes conservar la tarta en un recipiente hermético en el frigorífico durante 2-3 días. Para recuperar su textura crujiente, calienta brevemente en horno antes de servir.