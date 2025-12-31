España

Tarta salada de pesto en forma de estrella, un entrante de última hora para sorprender esta Nochevieja

Esta tarta de hojaldre con pesto y queso rallado es una receta fácil y rápida, que no requiere de antelación ni ingredientes complicados

Guardar
Tarta salada de pesto (Adobe
Tarta salada de pesto (Adobe Stock)

Quedan solo unas horas para una de las cenas más esperadas del año, la que le pone fin para celebrar la llegada de uno nuevo. Y, ¿aún no has pensado qué vas a servir como entrante a tus invitados? En fechas como las Navidades, cuando el ajetreo culinario parece llevarnos por delante, los platos rápidos y sencillos que podamos preparar a última hora se convierten en nuestros mejores aliados.

En esta categoría entra la receta que hoy presentamos: una tarta salada a base de hojaldre, rellena de pesto y queso. Una elaboración que cautiva a primera vista gracias a una divertida forma de estrella, pero que también conquistará a los comensales gracias a su intenso sabor a albahaca y queso y a su textura ligera y crujiente.

Prepararla no puede ser más sencillo, especialmente si optamos por utilizar pesto de bote. En caso contrario, el plato no se complica en exceso; simplemente habrá que preparar una salsa sencilla mezclando y triturando albahaca fresca, piñones, aceite de oliva y queso parmesano.

Además, se trata de una receta muy versátil, que podremos variar añadiendo ingredientes extra como tomate seco, aceitunas, jamón serrano u otros quesos. Una receta sencilla que te permitirá solucionar los entrantes en tus cenas especiales en no más de 45 minutos.

Receta de tarta salada de pesto en forma de estrella

Esta receta utiliza láminas de hojaldre y un relleno generoso de pesto y queso. Una vez tengamos nuestra masa rellena, cortaremos y enrollaremos los segmentos del hojaldre para formar una estrella, logrando un resultado dorado, crujiente y muy vistoso en la presentación final.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Montaje y formado: 10 minutos
  • Horneado: 20-25 minutos

Tiempo total: 45 minutos

Ingredientes

  • 2 láminas de hojaldre redondas
  • 3-4 cucharadas de pesto
  • 100 g de queso rallado (mozzarella, gouda, parmesano o mezcla)
  • 1 huevo (para pincelar)
  • Sal y pimienta (opcional)
  • Semillas de sésamo o amapola para decorar (opcional)

Cómo hacer tarta salada de pesto, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200 °C.
  2. Extiende una lámina de hojaldre sobre papel de horno y reparte el pesto uniformemente, dejando un borde de 1 cm sin cubrir.
  3. Espolvorea el queso rallado sobre el pesto.
  4. Coloca la segunda lámina de hojaldre encima y presiona los bordes para sellar.
  5. Coloca un vaso en el centro de la tarta para marcar el círculo central (no cortes esa zona).
  6. Realiza cortes desde el borde del vaso hasta el extremo exterior, dividiendo la tarta en 16 segmentos.
  7. Retira el vaso. Gira cada segmento dos veces sobre sí mismo, alternando el sentido de los giros para formar las puntas de la estrella.
  8. Pincela toda la superficie con huevo batido y, si deseas, espolvorea semillas de sésamo o amapola.
  9. Hornea durante 20-25 minutos, hasta que el hojaldre esté dorado y crujiente.
  10. Deja templar unos minutos antes de servir para facilitar la manipulación y que los sabores se asienten.

Consejo crucial: Manipula el hojaldre frío para que conserve su forma y evitar que se deforme durante el horneado. Consejo crucial: Sella bien los bordes antes de cortar y girar para que el relleno no se escape durante la cocción.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta tarta rinde entre ocho y 12 porciones, dependiendo del tamaño de los segmentos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: aproximadamente 260 kcal
  • Proteínas: 6 g
  • Grasas: 17 g
  • Carbohidratos: 20 g
  • Fibra: 1 g
  • Azúcares: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puedes conservar la tarta en un recipiente hermético en el frigorífico durante 2-3 días. Para recuperar su textura crujiente, calienta brevemente en horno antes de servir.

Temas Relacionados

Recetas Navidad EspañaRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Aemet prevé frío, lluvia y nieve para la entrada de 2026: estas son las regiones en las que nevará a final de semana

La borrasca Francis y la entrada de una masa de aire frío continental marcarán los primeros días del próximo año

La Aemet prevé frío, lluvia

El ruido de los petardos en Nochevieja se convierte en una amenaza para las mascotas: “Sienten que van a morir, no saben cuándo va a parar”

Los expertos recomiendan vigilar señales como temblores, salivación o intentos de huida en los animales, pues son comportamientos que indican un sufrimiento real

El ruido de los petardos

La compra de Hispasat por parte de Indra consolida a la compañía española en el sector de los satélites

El cierre de la compraventa se formalizó tras la aprobación del Consejo de Ministros del 16 de diciembre

La compra de Hispasat por

Kiko Rivera presenta a su nueva pareja y despide 2025 ilusionado: “Hoy camino con el corazón en paz”

El hijo de Isabel Pantoja ha presentado a su nueva novia, una joven sevillana, a través de las redes sociales

Kiko Rivera presenta a su

“¿Desde cuándo tenemos que ser perfectos?" El psicólogo Juan Rescalvo reflexiona sobre los riesgos del monopolio del “autocuidado”

El experto sostiene que privilegiar una sola dimensión, como los hábitos de salud o la apariencia, no garantiza una vida plena, y aconseja distribuir atención en amor, familia, desarrollo personal y relaciones sociales

“¿Desde cuándo tenemos que ser
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La compra de Hispasat por

La compra de Hispasat por parte de Indra consolida a la compañía española en el sector de los satélites

Un padre pide la manutención y el reparto de gastos médicos a la madre porque uno de los hijos se muda a su casa: el juez dice que el seguro “es un gasto voluntario”

La semana más intensa de controles de alcohol y drogas de la DGT termina con 500 positivos al día y 233 detenidos

Radiografía de un fin de año marcado por el ‘Me Too’ en la política española: 11 denuncias, 3 acusados y 2 condenas

España 2025 en 25 imágenes

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina este 31 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 31 de diciembre

Cuántos euros me dan por un dólar este 31 de diciembre

Los precios de los huevos, la carne y el café siguen al alza: los alimentos que más se han encarecido en el último año

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

El FC Barcelona cierra el

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”

El alpinista Simone Moro sufre un robo en Italia cuando se encontraba en el hospital para una revisión tras sufrir un infarto

El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”