El Supremo rechaza la petición de la Comunidad de Madrid y Vox de suspender la regularización de migrantes tras recibir más de medio millón de solicitudes

Varias personas hacen cola en una oficina Servicios Sociales, a 21 de abril de 2026, en Madrid. (Carlos Luján / Europa Press)

El Tribunal Supremo ha decidido mantener en vigor la regularización extraordinaria de personas migrantes, una medida que se puso en marcha el pasado mes de abril y que, hasta la fecha, ha sido solicitada por más de medio millón de migrantes. Esta decisión representa un rechazo a la petición de suspensión cautelar presentada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y Vox, por un lado, y de las organizaciones Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia.

Respecto a éstas últimas, el tribunal ha inadmitido sus recursos por “falta de legitimación activa”. No obstante, sí que ha admitido la legitimación activa de Vox y de la Comunidad de Madrid, pero ha rechazado su petición de suspensión cautelar del real decreto y ha indicado que en los próximos días serán notificados los autos.

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El proceso de regularización, impulsado por el Gobierno central, permite a todas las personas extranjeras sin papeles que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026, que puedan demostrar una estancia continuada de al menos cinco meses y carezcan de antecedentes penales, solicitar la residencia legal. Además, también incluye a los solicitantes de asilo cuya petición de protección internacional estuviese registrada antes de esa fecha. El decreto que regula esta medida surgió a raíz de una iniciativa ciudadana respaldada por más de 700.000 firmas.

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