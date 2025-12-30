La Policía Nacional detiene en Málaga a un grupo criminal que robó hasta 200.000 euros recorriendo la Costa del Sol en autocaravana

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal itinerante formado por cuatro personas que recorría España en una autocaravana para cometer robos y hurtos en zonas turísticas y de alto poder adquisitivo

Habían llegado desde Niza Francia a Málaga en su caravana. Se dedicaban al robo y al hurto en zonas turísticas y de alto poder adquisitivo, implicados en al menos 25 delitos contra el patrimonio que habrían provocado pérdidas cercanas a los 200.000 euros. Hoy martes, 30 de diciembre, la Policía Nacional ha detenido a los cuatro integrantes de un grupo criminal itinerante, quienes ya han ingresado en prisión tras una investigación que permitió esclarecer su ruta por el territorio español y la forma de operar que los mantenía en movimiento constante.

El golpe final llegó en la Costa del Sol. De acuerdo con la información facilitada por la Dirección General de la Policía, los agentes interceptaron la autocaravana en Benalmádena, donde localizaron varios compartimentos ocultos. Allí encontraron 24.000 euros en efectivo, dinero en moneda extranjera, una moneda de oro, joyas y dispositivos electrónicos de alto valor, todos procedentes de los robos cometidos en diferentes regiones.

Casi 200.000 euros robados en tour en caravana

Según detallaron fuentes policiales a Europa Press, la investigación comenzó en septiembre, tras el robo de una caja fuerte en un centro comercial de Elche (Alicante). En ese primer golpe, los sospechosos se llevaron 8.800 euros en efectivo. Las pesquisas permitieron vincular a la banda con una serie de delitos similares en zonas turísticas y residenciales con alto nivel económico. El patrón se repetía: la autocaravana servía de base de operaciones y de refugio itinerante, mientras los integrantes se desplazaban por toda España.

El seguimiento policial permitió identificar que el grupo actuaba de manera coordinada. La Policía Nacional explicó que los sospechosos realizaban vigilancias previas y seguimientos a sus víctimas antes de actuar. El objetivo era siempre el mismo: obtener efectivo, joyas y aparatos electrónicos, que posteriormente se introducían en el mercado negro.

La Policía Nacional detiene en Málaga a un grupo criminal que robó hasta 200.000 euros recorriendo la Costa del Sol en autocaravana (Adobe Stock).

En el registro de la autocaravana, los agentes hallaron multitud de documentos de identidad falsos. Uno de los arrestados llegó a disponer de hasta 24 identidades diferentes, según confirmaron fuentes policiales. Este detalle fue clave para dificultar la labor de los investigadores y prolongó durante meses la identificación y localización final de los implicados.

Las pesquisas permitieron atribuir al grupo la autoría de otros diez delitos contra el patrimonio, entre ellos el robo en un furgón blindado en Ibiza, donde obtuvieron 60.000 euros en efectivo. La Dirección General de la Policía indicó que los cuatro detenidos carecían de residencia en España y que la movilidad era su principal herramienta: transitaban desde Niza por todo el país, con especial preferencia por la Costa del Sol, pero también actuaron en localidades de Alicante, Islas Baleares y la Comunidad de Madrid.

La suma total de los efectos sustraídos asciende a unos 200.000 euros, según los cálculos de los investigadores. Todos los objetos recuperados, desde el efectivo hasta la moneda de oro y los dispositivos electrónicos, estaban ocultos en diferentes compartimentos dentro del vehículo. La Policía Nacional destacó la dificultad añadida que supuso la ausencia de domicilio conocido de los sospechosos y el uso de documentación falsa para desplazarse y cometer los delitos. Los cuatro arrestados ya han ingresado en prisión mientras continúa la investigación para determinar si existen más implicados o si la banda pudo operar también en otros países antes de iniciar su actividad en España.