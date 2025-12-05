La Policía Nacional advierte de una nueva estafa: “Te dicen que lo hacen por un fallo de seguridad y te solicitan compartir la pantalla en WhatsApp”

(Reuters)

Los fraudes digitales son a menudo una prática habitual que llevan a cabo los ciberdelincuentes con el objetivo de obtener datos personales, contraseñas o dinero mediante engaños. Con los avances en tecnología los métodos van evolucionando, y ya están muy presentes en correos electrónicos, mensajes de texto o aplicaciones populares como Instagram o WhatsApp.

Las estafas telemáticas son las más populares e incluso se pueden realizar desde el extranjero. Es por ello que la propia Policía Nacional se ha hecho eco de ello, y ha compartido un vídeo en sus redes sociales explicando el nuevo tipo de fraude que está entrando en escena.

En este caso se trata de una en la que se quiere llegar a los usuarios por medio de WhatsApp, una aplicación de las más comunes en los teléfonos móviles y que, en cierta parte, genera confianza. Sobre ello ya ha advertido la Policía Nacional en el pasado. Sin embargo, ahora ha surgido una nueva estrategia para llevar los timos tradicionales un paso más allá.

Solicitan compartir pantalla

La Policía explica en su vídeo que el estafador se hace pasar por un operario del banco o de comercio online, mientras que una vez iniciada la llamada en WhatsApp solicitan compartir pantalla. “Cuidado, estás a solo un click de que te vacíen la cuenta”, destaca la agente.

Para ello los estafadores se valen de lo que se conoce como vishing. El engaño comienza con esa llamada o videollamada a través de la aplicación de chat, realizada desde un número que no pertenece a la entidad bancaria. Sin embargo, puede ir acompañada del logo de un banco, dando así la apariencia de que realmente se trata de una comunicación oficial en toda regla.

Información sobre el vishing (Agencias de gobierno)

La excusa de la llamada será por un supuesto motivo de seguridad, y argumentarán que lo hacen para asegurar el dinero del cliente. A continuación, solicitarán que la víctima comparta la pantalla para que así una vez introduzca las claves de la aplicación, estos puedan robar sus datos con facilidad.

Una vez los estafadores tengan las claves de acceso de la banca electrónica, tendrán vía libre para poder manejar el dinero a su disposición, y hacer transferencias, Bizums o lo que deseen hasta que el usuario se dé cuenta del engaño.

Cómo evitarlo

Desde la Policía Nacional recomiendan desconfiar de estas llamadas en primera instancia, ya que no suelen ser habituales por parte de las entidades bancarias oficiales. Del mismo modo destacan la importancia de interrumpir la comunicación con los estafadores y confirmar la veracidad de esa llamada con el propio banco.

Esta práctica también se puede realizar a través de mensajes de texto o correo electrónico, denominada entonces como phishing. De igual forma se hacen pasar por correos legítimos y envían enlaces a páginas que solicitan información personal como contraseñas o registros. De este modo roban los datos necesarios para poder acceder a todas las cuentas.

La Policía Nacional difunde un nuevo vídeo con consejos para el ciudadano, esta vez frente a las estafas.

Para cualquiera de estos dos casos siempre es importante desconfiar y evitar acceder a posibles enlaces o documentos que se compartan. Del mismo modo, es fundamental no compartir información confidencial, ni la pantalla en el caso de la llamada salvo sitiacuones en las que esté completamente verificado y sea seguro.

A su vez, la Policía recomienda que si hay sospechas de haber sido víctima de una estafa digital, hay que ponerse en contacto con ellos lo antes posible para efectuar la denuncia pertinente y llamar al banco para evitar males mayores.