Acaban los avisos en Málaga, pero se mantiene la alerta naranja este domingo por fuertes lluvias en Almería y Granada

En la mañana del domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantenía activada la alerta naranja en Almería y en la costa granadina, previendo acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas acompañadas de tormentas ocasionales. Esta situación se produce tras la desactivación de los avisos meteorológicos en la provincia de Málaga, después de una noche con precipitaciones intensas que derivaron en un aviso rojo en la comarca de Sol y Guadalhorce desde las 21:16 horas del sábado. Según publicó Europa Press, la Aemet activó los avisos desde el inicio de la jornada hasta las 15:00 en la costa granadina y en áreas de Almería como Valle del Almanzora, Los Vélez y el levante almeriense, donde la alerta naranja persistirá hasta las 21:00 horas.

El mismo organismo meteorológico reportó que, en las comarcas almerienses de Nacimiento y Campo de Tabernas, así como en Poniente y Almería Capital, se mantiene el nivel amarillo, dada la posibilidad de precipitaciones que alcanzarían los 20 litros por metro cuadrado en apenas una hora, en un aviso vigente hasta las 21:00. De acuerdo con los datos de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), existen 339 incidencias relacionadas con los efectos del temporal, concentrándose la mayoría (304) en la provincia de Málaga. El Centro de Coordinación de Emergencias 112, que depende de la EMA, gestionó la mayoría de los avisos desde esta provincia.

En respuesta al volumen de incidencias y a la evolución de las condiciones meteorológicas adversas, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, declaró la situación operativa 1 del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, elevando el nivel de respuesta para afrontar posibles complicaciones derivadas de nuevas lluvias intensas o inundaciones. Según detalló Europa Press, esta medida se adoptó como consecuencia tanto de las previsiones como de los incidentes ya registrados en algunos enclaves del territorio andaluz.

Durante la tarde-noche del sábado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, difundió recomendaciones a la población, sugiriendo cautela ante el aviso rojo que se mantenía entonces en Málaga. Moreno hizo especial mención a varios municipios de la Costa del Sol y del Valle del Guadalhorce, como Cártama, Alhaurín el Grande y Coín, indicando que las lluvias eran especialmente intensas en esas zonas. “Mucha agua en municipios de la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, como Cártama, Alhaurín el Grande, Coín…”, expresó Moreno en un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press, en el que apeló al “mucho cuidado, sentido común, responsabilidad y cabeza” y pidió a la ciudadanía evitar situaciones de riesgo.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, entre las medidas de prevención adoptadas, figuró la recomendación generalizada para que los habitantes de los municipios más afectados permanecieran atentos a la evolución de los avisos y siguieran las indicaciones de los servicios de emergencia y de la Aemet. Aunque el grueso de los avisos ha quedado en la provincia de Málaga, las previsiones para el domingo mantenían el foco de atención en Almería y la costa granadina, donde podían concentrarse las tormentas y las lluvias torrenciales hasta la tarde y primeras horas de la noche.

La secuencia del temporal ha puesto a prueba los recursos de emergencia de la región. Según lo detallado por la Agencia de Emergencias de Andalucía, la gran mayoría de las 339 incidencias se concentraron en puntos donde las precipitaciones fueron especialmente persistentes, generando problemas de acumulación de agua, anegamientos locales y afectaciones en infraestructuras. Las actuaciones coordinadas del 112 permitieron atender estos avisos y canalizar recursos hacia las zonas de mayor impacto.

Las previsiones para el resto del domingo, según el portal oficial de la Aemet consultado por Europa Press, contemplan todavía episodios de precipitaciones intensas y posibilidad de tormentas eléctricas en las áreas costeras de Granada y distintas comarcas de Almería. Los avisos de nivel naranja y amarillo emanan de la cuantía prevista de lluvia y de la posibilidad de que se produzcan fenómenos tormentosos que puedan agravar la situación en algunos puntos.

En este contexto, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones operativizado por Antonio Sanz actúa como marco para la movilización de medios y la coordinación interinstitucional durante el episodio de lluvias generalizadas. El seguimiento de los fenómenos meteorológicos y la gestión de las incidencias vinculadas depende, en última instancia, de la cooperación entre los organismos meteorológicos, los sistemas de alerta temprana y los servicios de emergencia autonómicos y locales.

Las autoridades han reiterado que la población debe seguir las recomendaciones de las fuentes oficiales y extremar la prudencia, especialmente en áreas catalogadas como de riesgo por la Aemet. Muchos municipios que estuvieron bajo alerta roja en Málaga han comenzado a normalizar la situación con la disminución de la intensidad de las lluvias, aunque persiste la vigilancia ante posibles nuevos frentes que puedan afectar a otras provincias andaluzas a lo largo del día.

Las lluvias que han afectado desde la jornada previa a la publicación del informe han dejado un saldo considerable de actuaciones de emergencia, particularmente en el entorno de Málaga, donde la acumulación de precipitaciones y su persistencia propiciaron la activación de los protocolos de máximo nivel. Europa Press reportó cómo las autoridades regionales han subrayado la necesidad de mantener la precaución aunque los avisos se hayan rebajado en algunas demarcaciones, dado que la situación podría cambiar por la llegada de nuevos episodios intensos.

La Agencia Estatal de Meteorología actualiza de forma periódica sus pronósticos y recomendaciones, información que determina las acciones de los cuerpos de emergencia y la toma de decisiones de la administración autonómica y local. Así, la evolución de los avisos meteorológicos y el balance de incidencias gestionadas por el 112 siguen marcando la agenda regional hasta la estabilización completa frente al temporal.