Habla el abuelo de la familia desaparecida en Indonesia: “Mis tres nietos y mi yerno posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente”

Según Enrique Ortuño, el abuelo de los desaparecidos, “los cuerpos deben estar en el fondo del mar”, en la mitad del barco que las autoridades no han localizado todavía

Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a cuatro españoles, dos adultos y dos niños, que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de la turística Bali. El servicio de emergencia indonesio SAR explicó en un comunicado que los desaparecidos (una pareja y sus dos hijos) son procedentes de España, igual que otras dos personas que ya fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

Enrique Ortuño, propietario del conocido restaurante valenciano El Coso del Mar y abuelo de los tres menores desaparecidos en Indonesia tras el naufragio del Putri Sakinah, un barco turístico que navegaba por el estrecho de Padar, cerca de Labuan Bajo, ha sido contactado por Las Provincias mientras espera a conocer más información sobre la situación de sus familiares.

Fernando (44), Elia (12), Kike (10) y Mateo (9) “estaban atrapados en el camarote” cuando el barco se partió y la sección en la que se encontraban empezó a hundirse. “Los cuerpos deben estar en el fondo del mar”, en la mitad del barco que las autoridades no han localizado todavía. Será “difícil recuperar los cuerpos si no hay un milagro”, y la búsqueda, según Enrique, se mantendrá por tres días antes de dar a los desaparecidos por muertos, aunque según Enrique todo apunta a que no puede haber otro desenlace.

Las autoridades continuarán buscando

En declaraciones a EFE, Ortuño cuenta estar en contacto con su hija Andrea. Únicamente pudieron ponerse a salvo ella y su hija más pequeña. La embarcación, de madera y con unos 20 metros de eslora, camarotes y cocina, se partió antes de empezar a hundirse, pero al encontrarse ellas “en la parte más alta” del barco “salieron despedidas” al agua. Se encuentran ya a salvo tras haber sido rescatadas por las autoridades, al igual que los cuatro miembros de la tripulación y el guía turístico.

Fernando Martín Carreras se encontraba
Fernando Martín Carreras se encontraba con sus hijos a bordo del KM Putri Sakinah cuando este se hundió en el estrecho de Padar (Imagen de archivo de la embarcación)

“Pero mis tres nietos y mi yerno posiblemente quedaron atrapados en el barco”, explica Enrique. Francisco era entrenador de fútbol, concretamente del Valencia C.F. femenino, club que ha trasladado ya su consternación, apoyo y condolencias por el fallecimiento del padre de familia y tres de sus seis hijos. Los otros dos se habían quedado en la Pobla al cuidado de sus abuelos maternos. La tragedia tuvo lugar ayer viernes, en torno a las 13 de Indonesia (sobre las 06 en España) cuando la familia se dirigía a la isla de Komodo, un destino turístico muy conocido por los famosos lagartos llamados dragones.

Enrique cuenta que su familia se encontraba realizando “un viaje de placer”, vacacional, y que lo afrontaban “como una aventura más... A veces, no se mira el riesgo de estas cosas”, se lamenta, aunque “el mar estaba muy mal, con olas muy graves”, según recuerda Enrique que le ha transmitido su hija.

De las once personas que se encontraban a bordo, la mar brava con olas de hasta tres metros, siete fueron rescatadas durante la madrugada con otra embarcación turística y un buque de la Misión de Búsqueda y Rescate de la región de Maumere. Este mismo equipo ha retomado la búsqueda de Fernando, Elia, Kike y Mateo; con la colaboración de otra unidad de rescate de la región de West Manggarai, un buque de rescate y un bote inflable, además de varios equipos de buceo.

Enrique ha querido destacar el papel de las autoridades por la inmediatez con que se han puesto a su disposición tanto desde la Generalitat como desde la Delegación de Gobierno para informarle de la situación y de los trámites. También agradece la labor de la Guardia Civil, que le habría facilitado contactos locales para que pudiese mantenerse al tanto de los trabajos de búsqueda.

