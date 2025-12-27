España

Una familia española, desaparecida tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia: una pareja y sus dos hijos

La autoridad portuaria de Labuan Bajo atribuyó el naufragio a condiciones marítimas adversas

Esta imagen proporcionada y difundida
Esta imagen proporcionada y difundida el 27 de diciembre de 2025 por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia de Labuan Bajo (BASARNAS Labuan Bajo) muestra a miembros de los equipos de búsqueda y rescate evacuando a turistas extranjeros en las aguas de la isla Padar, en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, después de que una embarcación turística sufriera una falla en el motor y se hundiera. (AFP PHOTO / BASARNAS Labuan Bajo")

Las labores de búsqueda de cuatro miembros de una familia originaria de España continúan en Indonesia tras el naufragio de un barco turístico, según la información recogida por AFP a través de la agencia estatal de noticias Antara. El incidente ocurrió el viernes, cuando una embarcación con once personas a bordo se hundió en el estrecho cercano a la isla de Padar, en las inmediaciones de Labuan Bajo, un destino turístico muy frecuentado en la región.

El equipo de búsqueda y rescate de Labuan Bajo confirmó que los desaparecidos corresponden a una pareja y sus dos hijos. La operación de rescate permitió salvar a siete personas, entre ellas dos turistas españoles, cuatro tripulantes y un guía turístico.

La autoridad portuaria de Labuan Bajo atribuyó el naufragio a condiciones marítimas adversas, lo que llevó a que la isla de Padar permaneciera cerrada a los visitantes el sábado, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas extremas. “Esto nos dificultó llevar a cabo la búsqueda inicial”, declaró el jefe de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto, a la misma agencia, al referirse al impacto que tuvieron las altas olas de hasta tres metros en la zona.

Los accidentes marítimos no son inusuales en Indonesia, país constituido por aproximadamente 17.000 islas en el sudeste asiático; los factores que suelen propiciar estos sucesos incluyen tanto el mal tiempo como las laxas normas de seguridad.

Suspendidos los cruceros a las islas

Tras el naufragio del barco turístico ocurrido este viernes por la noche, las autoridades portuarias locales han emitido una orden de cerrar temporalmente los cruceros a las islas de Padar y Komodo. Según ha informado la agencia de noticias Antara, la decisión se toma por la previsión de condiciones meteorológicas extremas y para facilitar las operaciones de búsqueda y rescate de los cuatro pasajeros que todavía permanecen desaparecidos.

Con información de AFP

