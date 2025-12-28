La tragedia golpea a una familia de València: todo lo que se sabe del naufragio en Indonesia de un padre y sus tres hijos

Miembros del equipo de rescate de los pasajeros españoles desaparecidos desde el viernes en la isla de Padar, Indonesia. / Indonesia's National Search and Rescue Agency (BASARNAS) - Handout via Reuters

Unas vacaciones en familia acaban en tragedia con la desaparición de un hombre y tres de sus hijos al naufragar la embarcación en la que navegaban. Las labores de rescate se han reanudado este sábado por la noche (domingo de madrugada en el horario local del país asiático) para tratar de localizar a la familia a la que se le perdió la pista el viernes en aguas de la isla de Padar. Según se ha lamentado el abuelo y suegro de los desaparecidos, Enrique Ortuño, y que ha recogido la Agencia EFE, las probabilidades de que se encuentren con vida son escasas.

Las autoridades asiáticas trabajan en la localización del casco del barco hundido, tras el testimonio del capitán que ubicó a los cuatro españoles en su camarote, por última vez. La búsqueda continúa durante los tres días posteriores, por tanto, en las aguas próximas a la isla al este de Bali, donde ocurrió el accidente. Así lo ha confirmado Fathur Rahman, director del equipo de rescate en Maumere, a la Agencia EFE. La embarcación turística KM Putri Sakinah se hundió hacia las 20:30 del viernes, lo que desencadenó una operación con lanchas y equipos de buceo en la zona.

Ortuño ha querido destacar el papel de las autoridades por la inmediatez con que se han puesto a su disposición tanto desde la Generalitat como desde la Delegación de Gobierno para informarle de la situación y de los trámites. También agradece la labor de la Guardia Civil, que le habría facilitado contactos locales para que pudiese mantenerse al tanto de los trabajos de búsqueda.

Un naufragio en un turístico enclave cerca de Bali

La embarcación en la que viajaba la familia española se hundió por el temporal, aunque la autoridad portuaria de Labuan Bajo no descarta que hubiese alguna falla en el motor durante el viaje. El enclave, una de las 17.000 islas que tiene Indonesia, aproximadamente, es recurrente para turistas internacionales y se encuentra a 700 kilómetros de Bali. El lugar exacto del accidente es el estrecho cercano a la isla de Padar, en los alrededores del puerto.

La isla se ubica en el Parque Nacional de Komodo, Patrimonio Mundial de la UNESCO, especialmente conocido por sus paisajes, sus playas y su fauna, entre la que destaca el dragón de Komodo, el que era el destino final del viaje. Cada año, miles de visitantes acuden al lugar para practicar buceo y senderismo. Según Hosteltur, un medio especializado en turismo, Indonesia recibe más de 200.000 viajeros españoles cada año, atraídos por sus hábitats naturales donde practicar distintos deportes y relajarse.

El viernes pasado desparecieron cuatro integrantes de una familia española en aguas de la isla de Labuan Bajo, en Indonesia. / Creación propia con Datawrapper

En esta época del año, el tiempo en el país asiático se caracteriza por ser época de monzones, durante lo que se conoce como la estación húmeda (de noviembre a abril). Estos meses no siempre son recomendables para viajar hacia Indonesia, como sí son los meses comprendidos entre mayo y septiembre. Este momento, conocido como estación seca, coincide con los meses más calurosos. Sin embargo, el país suele caracterizarse por mantener temperaturas medias de entre 21 y 33 grados centígrados.

A día de hoy, y según recogió Europa Press, el Ministerio de Asuntos Exteriores está en contacto con las autoridades indonesias. Por su parte, el consulado de Yakarta ha accedido a prestar atención a las dos españolas rescatadas. Las labores de búsqueda de los desaparecidos se han retomado este domingo de madrugada en horario de la isla (el equivalente español a las 22:30 horas de este sábado) por parte de las autoridades de la zona.

Tras lo sucedido, la isla de Padar permaneció cerrada a los visitantes durante el sábado, debido a las condiciones meteorológicas. “Esto nos dificultó llevar a cabo la búsqueda inicial”, declaró el jefe de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto, a la Agencia EFE, al referirse al impacto que tuvieron las olas de hasta tres metros en la zona. Los accidentes suelen ser recurrentes en la zona por el mal tiempo, aunque las escasas normas de seguridad también propician algunos de ellos.

Esta imagen proporcionada y difundida el 27 de diciembre de 2025 por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia de Labuan Bajo (BASARNAS Labuan Bajo) muestra a miembros de los equipos de búsqueda y rescate evacuando a turistas extranjeros en las aguas de la isla Padar, en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, después de que una embarcación turística sufriera una falla en el motor y se hundiera. / AFP PHOTO - BASARNAS Labuan Bajo"

Mientras que en los que se refiere a otras embarcaciones de gran calado, como son los cruceros, están vetados en la isla por el momento desde el viernes por la noche. Según ha informado la agencia de noticias Antara, la decisión se toma por la previsión de condiciones meteorológicas extremas y para facilitar las operaciones de rescate de los cuatro pasajeros desaparecidos.

El entrenador del Valencia CF femenino y tres de sus hijos son los desaparecidos

La familia desaparecida, residente en València, es conocida en la ciudad porque el padre de familia, Fernando Martín, es el entrenador del Valencia Club de Fútbol B femenino desde este año. No obstante, según ha publicado el Levante-EMV, Martín lleva más de una década con distintas responsabilidades dentro del club y en la Academia VCF. El abuelo materno, Enrique Ortuño, también es una figura relevante en el mundo de la hostelería al ser dueño de El Coso del Mar, restaurante en primera línea de playa en la Malvarrosa.

Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B. El Valencia se ha mostrado "consternado" por el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, en el naufragio de una embarcación en Indonesia en la que viajaba junto al resto de su familia, un accidente en el que también han muerto tres de sus hijos, todos menores de edad. / Valencia Club de Fútbol

Los desaparecidos son Fernando, de 44 años, el padre de la familia; Elia, de 12; Kike, de 10; y Mateo, de 9 años de edad. “Los cuerpos deben estar en el fondo del mar”, posiblemente, dentro de la embarcación con la que se ahogaron, ha admitido Ortuño a la Agencia EFE. Los cuatro miembros de la familia “estaban atrapados en el camarote” cuando el barco se partió y la sección en la que se encontraban empezó a hundirse.

Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a cuatro españoles, dos adultos y dos niños, que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de la turística Bali. El servicio de emergencia indonesio SAR explicó en un comunicado que los desaparecidos (una pareja y sus dos hijos) son procedentes de España, igual que otras dos personas que ya fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

No obstante, en la embarcación naufragada también viajaba la madre y esposa de los desaparecidos y otra de las hijas. La embarcación, de madera y con unos 20 metros de eslora, camarotes y cocina, se partió antes de empezar a hundirse, pero al encontrarse ellas “en la parte más alta” del barco “salieron despedidas” al agua. El padre de Andrea, Ortuño, se encuentra en contacto con su hija, según admitió a EFE. Los cuatro tripulantes y un guía turístico se encuentran a salvo tras ser rescatados y atendidos por la oficina del puerto. En un principio, las autoridades de Labuan Bajo adelantaron que los desaparecidos correspondían a una pareja y sus dos hijos. No obstante, durante la mañana del sábado, informaron con un comunicado que se trataba de un hombre y sus tres hijos (una niña y dos niños).