Estos son los tres mejores roscones de Reyes del supermercado en 2025: la OCU suspende a la mitad por el uso de grasas vegetales

Cinco de los roscones analizados, entre ellos el de Aldi y el de Mercadona, sustituyen toda o parte de la nata por mezclas de grasas de palma, coco o nabina

Roscón de Reyes relleno de nata
Roscón de Reyes relleno de nata (Adobe Stock)

Cada año, los españoles consumimos cerca de 30 millones de roscones de Reyes, un postre icónico con el que despedimos las fiestas navideñas con ilusión y algunos regalos. Con una larga tradición a sus espaldas, este esponjoso y dulce bollo navideño se puede encontrar hoy en todas sus versiones, desde recetas tradicionales elaboradas por obradores artesanos hasta creaciones llenas de innovación y originalidad.

Por supuesto, los roscones también han conquistado los supermercados, llenando los congeladores de opciones con y sin relleno, en todos los tamaños y formatos. Su triunfo se entiende por su accesibilidad, pues se trata de una alternativa más barata y accesible. Aunque, eso sí, no siempre de buena calidad.

Para orientarnos en nuestra búsqueda, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha celebrado su ya tradicional análisis, una evaluación en la que su panel de expertos ha puesto a prueba una docena de roscones rellenos de nata a la venta en supermercados. Y los resultados no muestran, en absoluto, buenas señales.

Para encontrar los mejores roscones del supermercado, los expertos de la OCU han tenido en cuenta factores como la valoración nutricional, la calidad de los ingredientes, la presencia de aditivos, el grado de procesado y la información del etiquetado, además de las calificaciones de degustación de un panel de expertos pasteleros.

Uno de los mayores problemas encontrados en esta investigación tiene que ver con el uso de grasas vegetales innecesarias. Un año más, poco más de la mitad de los roscones seleccionados incluyen un relleno elaborado exclusivamente con nata. En los otros cinco productos analizados, la nata se sustituye total o parcialmente por grasas vegetales más económicas, como palma, coco, nabina o palmiste. Ocurre en los roscones comercializados por Aldi, HiperUsera, BM, Froiz y Mercadona.

Otro de los grandes problemas detectados, en este caso común a todos los roscones de supermercado, es el abuso de aditivos: de media, se leen unos 12 aditivos en las listas de ingredientes analizadas, llegando hasta 19 en el producto de AhorraMás. Predominan los colorantes (especialmente en la fruta escarchada), además de conservantes, emulsionantes y agentes de textura, ingredientes frecuentes en productos sometidos a congelación y posterior descongelación. Este proceso también explicaría la falta de crujido de la almendra, que aparece blanda en numerosos casos.

Cinco postres del mundo que endulzan el día de Reyes más allá del roscón.

En términos organolépticos, los roscones de supermercado tampoco consiguen, por norma general, el aprobado. Según los pasteleros que han participado en la cata de la OCU, la mayoría de los bollos se alejan de los aromas y texturas propios de una elaboración artesana. La fruta escarchada suele ser uno de los elementos más criticados: en algunos roscones es en realidad calabaza teñida con colores intensos. La propia masa también presenta deficiencias, más cercana a un brioche industrial, a veces con textura ligeramente chiclosa o con una fermentación excesiva.

Los únicos roscones que pasan el filtro

En esta Navidad de 2025, solo tres roscones de nata de supermercado han superado la barreta de los 60 sobre 100 puntos y son considerados, por lo tanto, de buena calidad. Son los siguientes:

  • Roscón relleno de nata 100% Carrefour Extra. 9,49 €/750 g (12,65 €/kg). Calificación global: 63 puntos sobre 100. Degustación: bollo bien fermentado, con alveolado adecuado, buen tamaño, abundante azúcar en grano y textura jugosa. Buen olor a bollería, abundante presencia de nata de dulzor equilibrada, el bollo es sabroso, se aprecia la mantequilla y un sabor a azahar equilibrado.
  • Roscón de nata 100% El Obrador de El Corte Inglés. 17,75 €/850g (20,88 €/kg). Calificación global: 62 puntos sobre 100. Degustación: Bollo bien fermentado con azúcar perlado, textura típica de roscón, tierno. Buen olor a bollería. Nata de buen sabor, aromas equilibrados.
  • Roscón de Reyes nata 100% Lidl. 9,49 €/750g (12,65 €/kg). Calificación global: 60 puntos sobre 100. Degustación: bollo bien fermentado de buen tamaño, con abundante azúcar perlado y de textura correcta. Buen olor a bollería, nata de dulzor equilibrada y agradable sabor, el bollo es sabroso, con un sabor a azahar subido.

