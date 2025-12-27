España

Mitad roscón, mitad hamburguesa: así es la ‘Roscón Burger’ que se sirve en Madrid en una mítica cadena de restaurantes americanos

La inventiva de los restaurantes continúa sorprendiendo una Navidad más, con opciones tan alocadas como unas gyozas dulces con sabor a roscón

Hamburguesa de roscón de TGI
Hamburguesa de roscón de TGI Fridays (Cedida)

La Navidad es la época de las tradiciones, de los sabores de siempre, esos que nos recuerdan al hogar familiar, a épocas pasadas. Pero la creatividad también tiene su hueco en estas fechas, aprovechando muchas veces esos sabores tan tradicionales para darles un giro inesperado, a veces, incluso polémico. Clásicos dulces como los polvorones, el Roscón de Reyes, el turrón o los mantecados sirven de inspiración para originales conceptos, que suman sabores alocados a la mezcla o, incluso, que añaden un toque salado para cambiar la receta en un vuelco de 180 grados.

Esto es lo que ha querido hacer precisamente la cadena de restaurantes TGI Friday’s que, por tiempo limitado, ha preparado una propuesta gastronómica muy navideña que no dejará a nadie indiferente. Hablamos de su nuevo lanzamiento, la 'Roscón Burger‘, un plato que busca fusionar la tradición festiva con un carácter innovador, inspirado en el emblemático Roscón de Reyes.

Esta edición especial, que ya pudimos probar en las Navidades del pasado 2024, combina elementos típicos del roscón con ingredientes propios de una hamburguesa gourmet. Según ha detallado la propia cadena, el plato se compone de pan de roscón decorado con frutas escarchadas, crema de turrón, carne de vacuno, bacon caramelizado en salsa Whiskey-Glaze, queso Cheddar, salsa mayo-limón, cebolla morada y pepinillos. El acompañamiento de patatas fritas completa la propuesta. Además, la experiencia se amplía con el lanzamiento del Snow Margarita, una bebida pensada para brindar con un aire navideño.

Un restaurante vasco crea una tortilla en forma de roscón de reyes y arrasa en redes sociales

Pero la originalidad de la ‘Roscón Burger’ no se limita solo a su composición. Cada hamburguesa esconde una sorpresa oculta, que implica desde premios hasta la tradicional haba, manteniendo así el espíritu del auténtico Roscón de Reyes. Esta edición especial está disponible tanto en los ocho restaurantes que TGI Friday’s tiene repartidos por España como a domicilio, y podrá disfrutarse hasta el 11 de enero.

Gyozas, también de roscón

No solo encontramos innovación en el tan viral mundo de las hamburguesas. La creatividad navideña también ha llegado a la cocina asiática de la mano del restaurante GOZAS, que celebra su primera Navidad tras abrir su primera sede en Madrid este 2025.

Desde esta nueva marca, basada en las famosas empanadillas asiáticas, han decidido rendir homenaje al Roscón de Reyes con una gyoza que reproduce los sabores y aromas característicos de este bollo tradicional.

Gyozas de roscón de Reyes
Gyozas de roscón de Reyes de Gozas (Cedida)

La gyoza de roscón se suma así a su carta de opciones dulces, una receta que incorpora crema pastelera aromatizada con naranja, limón y azahar, textura de almendra, azúcar perlado y una decoración de fruta escarchada, evocando en cada bocado la esencia de la Navidad española.

El ritual de degustación se completa con un pack especial que incluye salsa de chocolate, el haba y la sorpresa, elementos que refuerzan la conexión con la costumbre original del roscón. Estas nuevas gyozas de roscón ya están disponibles en el nuevo local de GOZAS en Joaquín María López, 10 (Chamberí), además de poder seguir disfrutándose a domicilio gracias a su servicio de delivery.

