Cómo hacer roscón de hojaldre​, la versión más fácil y rápida para celebrar el día de Reyes

Roscón de hojaldre (Adobe Stock)

Crujiente, vistoso y extremadamente fácil de preparar. El roscón de hojaldre se ha convertido en una de las alternativas más populares para quienes buscan una versión exprés y diferente del clásico roscón de Reyes. Con chocolate caliente, es la receta ideal para compartir en meriendas o desayunos durante la Navidad, una alternativa fácil que no requiere de más de 45 minutos de esfuerzo.

La ligereza y el brillo del hojaldre aportan una textura dorada y un sabor especial a este delicioso postre, que gusta tanto a niños como a adultos. Como relleno, las opciones que más nos gusten, desde nata montada hasta crema pastelera o trufa, ingredientes habituales en la versión más clásica de este postre, pero que también queda de maravilla con esta versión.

Receta de roscón de hojaldre

La receta del roscón de hojaldre se basa en dos láminas de hojaldre ya preparadas y un relleno suave, normalmente nata montada. La decoración respeta la tradición con frutas confitadas o almendras, y el resultado es un pastel dorado por fuera, crujiente y ligero, listo en menos tiempo que el roscón clásico.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Montaje: 5 minutos

Horneado: 20-25 minutos

Montar y rellenar: 5-10 minutos

Tiempo total aproximado: 45 minutos

Ingredientes

2 láminas de hojaldre (rectangulares o redondas)

1 huevo (para pintar)

200 ml de nata para montar (mínimo 35% MG)

2 cucharadas de azúcar glas

Frutas confitadas al gusto

Almendras laminadas o azúcar perlado (opcional)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Cómo hacer roscón de hojaldre, paso a paso

Precalienta el horno a 200 ℃. Extiende una lámina de hojaldre sobre papel de horno. Si es rectangular, recorta dos círculos (uno grande y otro más pequeño dentro) para formar un aro. Repite el corte con la segunda lámina de hojaldre. Coloca una lámina en la bandeja de horno. Sitúa la segunda lámina de hojaldre encima y presiona ligeramente alrededor de los bordes para sellar ambas partes. Bate el huevo y pinta toda la superficie del roscón con ayuda de una brocha. Decora con frutas confitadas cortadas y, si deseas, espolvorea con almendras laminadas o azúcar perlado mezclado con unas gotas de agua. Hornea durante 20-25 minutos, hasta que el roscón esté muy dorado y crujiente. No abras el horno en los primeros 15 minutos para garantizar que suba correctamente. Deja enfriar completamente sobre una rejilla antes de rellenar. Monta la nata con el azúcar glas y la esencia de vainilla, batiendo hasta que esté firme. Cuando el roscón esté frío, ábrelo por la mitad de manera horizontal y rellena con la nata montada usando una manga pastelera o cuchara. Coloca la parte superior del roscón sobre la nata y espolvorea con azúcar glas antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de 8 a 10 porciones generosas, dependiendo del tamaño de las láminas de hojaldre utilizadas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: 310 kcal

Grasas: 21 g

Grasas saturadas: 13 g

Carbohidratos: 23 g

Azúcares: 9 g

Proteínas: 4 g

Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El roscón sin rellenar se puede guardar hasta 2 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Si se rellena con nata o crema, debe conservarse en la nevera y consumirse en un máximo de 24 horas para asegurar la frescura y la seguridad alimentaria.