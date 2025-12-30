Alfredo Molina, veterinario: “Un perro no es un peluche, un gato no es un mueble. Tus mascotas no están para decorar tu casa”

Fragmento de TikTok en el que Alfredo Molina habla sobre el cuidado de perros y gatos. (@alfredomolinavet)

Tener una mascota es algo muy común; de hecho, millones de personas alrededor del mundo conviven con un animal en sus hogares y los consideran parte de su familia. Estos brindan compañía, afecto y, en muchos casos, apoyo emocional. Sin embargo, no todo el mundo está preparado para asumir la responsabilidad que implica cuidar de una mascota.

Alfredo Molina, un veterinario que publica contenido en redes sociales, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@alfredomolinavet) mandando un mensaje a las personas que tienen mascotas en casa. “Un perro no es un peluche. Un gato no es un mueble más. Ellos no están para decorar tu casa, para lucirlos en redes sociales o para entretenerte cuando te apetece”, comienza explicando.

La importancia de cuidar bien a tus mascotas

El mensaje del veterinario va más allá de una simple reflexión y pone el foco en un problema cada vez más visible: la tenencia irresponsable de animales. En muchos casos, las mascotas son adquiridas por impulso, por moda o por la imagen idealizada que se proyecta en redes sociales, sin tener en cuenta sus necesidades reales.

Un perro o un gato no son objetos ni elementos decorativos, sino seres vivos con rutinas y emociones que deben ser respetadas. Alimentarlos, sacarlos a pasear, educarlos y atender su salud no son tareas opcionales, sino obligaciones básicas para garantizar su bienestar.

Además, el veterinario insiste en la importancia del compromiso a largo plazo. Tener una mascota supone aceptar que habrá momentos incómodos, gastos imprevistos, cambios en la rutina y sacrificios personales. Los animales no dejan de necesitar atención cuando envejecen o enferman.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Abandonarlos o desatenderlos en esas situaciones refleja una falta de responsabilidad y empatía. Cuidar de un animal implica paciencia, constancia y la capacidad de poner sus necesidades por encima de nuestras preferencias.

Antes de decidir convivir con un animal, es fundamental reflexionar si se dispone del tiempo, los recursos y la voluntad necesarios para cuidarlo adecuadamente durante todo el tiempo que esté en nuestra vida.

Las consecuencias de una mala educación

La falta de responsabilidad en el cuidado de animales no solo afecta a las propias mascotas, sino que también tiene un impacto directo en la sociedad. El abandono, la falta de socialización o una educación deficiente pueden derivar en problemas de conducta, accidentes y situaciones de estrés tanto para los animales como para las personas que los rodean.

Además, descuidar a una mascota puede tener consecuencias legales. En muchos países, incluido España, el bienestar animal está regulado por leyes que contemplan sanciones por maltrato, negligencia o abandono. No garantizar atención veterinaria, una alimentación adecuada o unas condiciones de vida dignas puede conllevar multas e incluso la pérdida de la custodia del animal.

Por todo ello, los expertos insisten en la adopción responsable como alternativa consciente. Informarse, prepararse y asumir desde el principio que un animal depende por completo de quien lo cuida es clave para evitar situaciones de sufrimiento y construir una convivencia sana.