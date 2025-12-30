España

Alfredo Molina, veterinario: “Un perro no es un peluche, un gato no es un mueble. Tus mascotas no están para decorar tu casa”

Es importante estar muy concienciado antes de tomar la decisión de tener una mascota

Guardar
Fragmento de TikTok en el
Fragmento de TikTok en el que Alfredo Molina habla sobre el cuidado de perros y gatos. (@alfredomolinavet)

Tener una mascota es algo muy común; de hecho, millones de personas alrededor del mundo conviven con un animal en sus hogares y los consideran parte de su familia. Estos brindan compañía, afecto y, en muchos casos, apoyo emocional. Sin embargo, no todo el mundo está preparado para asumir la responsabilidad que implica cuidar de una mascota.

Alfredo Molina, un veterinario que publica contenido en redes sociales, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@alfredomolinavet) mandando un mensaje a las personas que tienen mascotas en casa. “Un perro no es un peluche. Un gato no es un mueble más. Ellos no están para decorar tu casa, para lucirlos en redes sociales o para entretenerte cuando te apetece”, comienza explicando.

La importancia de cuidar bien a tus mascotas

El mensaje del veterinario va más allá de una simple reflexión y pone el foco en un problema cada vez más visible: la tenencia irresponsable de animales. En muchos casos, las mascotas son adquiridas por impulso, por moda o por la imagen idealizada que se proyecta en redes sociales, sin tener en cuenta sus necesidades reales.

Un perro o un gato no son objetos ni elementos decorativos, sino seres vivos con rutinas y emociones que deben ser respetadas. Alimentarlos, sacarlos a pasear, educarlos y atender su salud no son tareas opcionales, sino obligaciones básicas para garantizar su bienestar.

Además, el veterinario insiste en la importancia del compromiso a largo plazo. Tener una mascota supone aceptar que habrá momentos incómodos, gastos imprevistos, cambios en la rutina y sacrificios personales. Los animales no dejan de necesitar atención cuando envejecen o enferman.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Abandonarlos o desatenderlos en esas situaciones refleja una falta de responsabilidad y empatía. Cuidar de un animal implica paciencia, constancia y la capacidad de poner sus necesidades por encima de nuestras preferencias.

Antes de decidir convivir con un animal, es fundamental reflexionar si se dispone del tiempo, los recursos y la voluntad necesarios para cuidarlo adecuadamente durante todo el tiempo que esté en nuestra vida.

Las consecuencias de una mala educación

La falta de responsabilidad en el cuidado de animales no solo afecta a las propias mascotas, sino que también tiene un impacto directo en la sociedad. El abandono, la falta de socialización o una educación deficiente pueden derivar en problemas de conducta, accidentes y situaciones de estrés tanto para los animales como para las personas que los rodean.

Además, descuidar a una mascota puede tener consecuencias legales. En muchos países, incluido España, el bienestar animal está regulado por leyes que contemplan sanciones por maltrato, negligencia o abandono. No garantizar atención veterinaria, una alimentación adecuada o unas condiciones de vida dignas puede conllevar multas e incluso la pérdida de la custodia del animal.

Por todo ello, los expertos insisten en la adopción responsable como alternativa consciente. Informarse, prepararse y asumir desde el principio que un animal depende por completo de quien lo cuida es clave para evitar situaciones de sufrimiento y construir una convivencia sana.

Temas Relacionados

MascotasAnimalesPerrosPerros y gatosGatosTikTokTikTok EspañaVirales EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

¿Por qué en Italia sirven un vaso de agua con el café? La explicación detrás de una tradición que deberíamos copiar

Al contrario de lo que muchos piensan, este vaso no está destinado a limpiar el paladar después de un trago de café, sino a beberse antes de degustarlo

¿Por qué en Italia sirven

Spotify España: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Las producciones de terror y de ficción, como Caso 63, se han posicionado entre los favoritos del público español en Spotify

Spotify España: Estos son los

El chef José Andrés enseña su receta más fácil para celebrar Nochevieja: “Si te ha sobrado queso, marínalo para darle una nueva vida”

Para aprovechar las sobras de queso, el cocinero asturiano nos recomienda una receta de lo más original que quedará de maravilla como entrante en una cena especial

El chef José Andrés enseña

El episodio de la temporada 5 de Stranger Things que ha conseguido la peor valoración de la historia de la serie en IMDb

Sustituye a ‘La hermana perdida’, el séptimo episodio de la segunda temporada, como el peor valorado hasta la fecha

El episodio de la temporada

Cómo es la ayuda por hijo a cargo en 2026: el BOE detalla todos los requisitos necesarios

La actualización automática de estas ayudas garantiza que quienes ya tenían reconocido este derecho lo conservarán, siempre que sigan cumpliendo las condiciones

Cómo es la ayuda por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo sistema de entrenamiento

El nuevo sistema de entrenamiento de combate del Ejército con aviones turcos y gestionado por Airbus

El PP cita a Ábalos en el Senado el 8 de enero: “No es un actor secundario, es el hombre para todo de Sánchez”

El Gobierno escoge a Indra para desarrollar 49 nuevos drones para el Ejército al considerarla la “única empresa capacitada”

Muere a los 79 años el exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán

El PSOE da carpetazo a la financiación irregular tras las conclusiones de su auditoría: “Ese era el sueño de la derecha, no hay empate”

ECONOMÍA

Cómo es la ayuda por

Cómo es la ayuda por hijo a cargo en 2026: el BOE detalla todos los requisitos necesarios

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este miércoles

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Números ganadores del Super Once del 30 diciembre

DEPORTES

El infierno que vive Mathieu

El infierno que vive Mathieu Van der Poel en el mundo del ciclismo por culpa de los aficionados: cerveza, orina o botellazos

El FBI descubre que un exatleta olímpico tenía guardadas motos de Márquez, Lorenzo o Rossi valoradas en 34 millones de euros

El deporte español se despide de 2025 bajo un aura de éxito: de Alcaraz y María Pérez a Aitana Bonmatí, Paula Ostiz o Ilia Topuria

La leyenda del tenis Tom Woodbridge habla sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: “Va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”

Toni Kroos habla sobre la crisis de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Las críticas vienen muy rápido, tienes muy poco tiempo como entrenador para crear algo”