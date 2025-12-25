España

Los beneficios de criar a dos gatos juntos: estar unidos les ayuda a adaptarse al nuevo hogar más rápidamente

Los gatos son animales sociables en la cuestión familiar y en pareja se ayudan mutuamente a llevar el cambio de casa más fácil

Adoptar dos gatitos le ofrece
Adoptar dos gatitos le ofrece al dueño el doble de momentos de ternura (Montaje Infobae)

Adoptar dos gatos a la vez tiene múltiples beneficios para los animales en la cuestión de adaptarse al nuevo hogar. Mientras que uno solo puede tener muchos más problemas a la hora de orientarse y duda más ante lo nuevo y encuentra menos receptivo a la hora de jugar, hacerlo en pareja les hace que sea mucho más sencillo el cambio.

Compartir el nuevo hogar significa explorar, jugar o descansar y hacerlo acompañado de otro minino marca la diferencia en hacerles más fácil la adaptación. También en lo que respecta a conocer al dueño y al ambiente doméstico de la nueva casa. Una recomendación que marcan los lugares de adopción de felinos es que deberían de tener la misma edad para que la motivación sea parecida.

Así, se demuestra que los gatos son animales sociables que disfrutan de la compañía de otros como él rompiendo el mito de su soledad. Finalmente, adoptarlos en pareja enriquece el doble el nuevo hogar y les ayuda a ellos a tener más predisposición al cambio.

¿Cómo les ayuda a los gatos ser dos en la adaptación al nuevo hogar?

Recibir a dos gatos nuevos a la vez tiene muchas ventajas para ellos porque se animan mutuamente a dar nuevos pasos. Además, les ayuda a evitar ciertos comportamientos como el aburrimiento o la falta de estimulación, sobre todo cuando el dueño falta por largos tiempos ya que estos animales pueden echarle de menos. Así, pueden hacer juegos para dos, acicalarse o descansar juntos. Por otra parte, los dos felinos se educarán entre sí marcándose límites que un humano no puede.

El miedo que sufre el animal ante el cambio se ve disminuido cuando lo pasan en dúo. Asimismo, cuando estos animales pasan largos ratos encerrados en casa, la compañía es vital para su equilibrio emocional y reducción de la ansiedad que es notoria en cambios de comportamiento o de estar.

Los primeros pasos son claves para el equilibrio y la armonía, no solo de los gatos, sino también del hogar, para que no se vuelva un caos por la presencia de dos nuevos animales juguetones. Entre los preparativos previos a la llegada habría que tener listo habitaciones separadas, intercambiar olores gradualmente y encuentros cortos y supervisados.

Los pros y contras para el criador de adoptar dos gatitos a la vez

Los dueños también se van a ver favorecidos de tener dos gatos en casa, ya que ofrecen el doble de momentos de ternura e intensificados al pasarlos en pareja. Además, su crianza también puede verse reforzada y facilitada por ayudarse. Asimismo, aportan apoyo emocional al criador. A su vez, en caso de ser una casa con niños pequeños, les puede ser de utilidad para aprender y observarlos, además del entretenimiento que aportan.

Tras ser recién adoptados, dos gatitos se sintieron en confianza en su nuevo hogar y jugaron pingpong en la bañera que servía como "parque de diversiones" improvisado. (Reuters)

Teniendo, por un lado todos, los efectos positivos, no cabe olvidar que también es el doble de responsabilidad, lo cual aumenta las tareas y gastos (sobre todo al principio por las vacunas, esterilización o microchip), que conlleva el cuidado de los felinos. Además, tener un piso pequeño no les afecta siempre que tengan espacio para jugar.

