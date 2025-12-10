Educación

Las cuatro “A” del derecho a la educación

En el día internacional de los derechos humanos, reflexionar sobre la importancia del aprendizaje es clave para evaluar su impacto en el presente y el futuro de la humanidad

El derecho a la educación
El derecho a la educación está incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dictó la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 10 de diciembre de 1948 se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la educación también tuvo su lugar especial, en el artículo 26, como foco clave del desarrollo y bienestar de las personas.

Fue la Doctora en Derecho, Katarina Tomasevski - primera relatora especial de la ONU- quien planteó que para que la educación sea un derecho significativo deben considerarse cuatro aspectos claves. Esto quedó asentado en la Observación General número 13 sobre el derecho a la educación y que fue adoptada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

“Los derechos que solo se otorgaban antes a los hombres blancos, adultos y con una posición acomodada se han ido extendiendo gradualmente a las mujeres, luego a los adultos no blancos y posteriormente también a los niños. El derecho a la educación no tiene una historia muy larga ni goza, por ahora, de un reconocimiento universal como derecho humano”, escribía Tomasevski en 2002 y planteaba la importancia de respetar la declaración de 1948.

Y agregaba -hace más de dos décadas- que: “La definición de la educación como derecho humano no guía muchas de las estrategias educativas internacionales o nacionales”. Una guía que gradualmente ha ido modificándose al comprender que la educación no solo transforma vidas sino también naciones.

La educación debe ser asequibible,
La educación debe ser asequibible, accesible, aceptable y adaptable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Aes de la educación

Para Tomasevski un aspecto clave es la Asequibilidad; esto es la posibilidad de los Gobiernos de ofrecer una educación gratuita y de calidad con la infraestructura adecuada y equipos docentes preparados para la enseñanza respetando las particularidades y diversidades de cada nación.

A partir de un principio de no discriminación, la educación debe ser Accesible e incluir a los marginados y segreados. La especialista en Derecho Educativo además planteaba que la educación debe ser Aceptable a partir de la enseñanza de saberes relevantes y culturalmente apropiados en ambientes seguros.

La cuarta A adquiere una nueva dimensión en la actualidad con el impacto de la inteligencia artificial. Tomasevski planteaba que la educación debe ser Adaptable y evolucionar a medida que cambian las necesidades de la sociedad siendo clave siempre el principio de superar cualquier tipo de desigualdad de oportunidades.

La educación es una herramienta
La educación es una herramienta clave para erradicar la pobreza, promover la igualdad de género y el crecimiento económico internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inclusiva, equitativa y de calidad

De acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para la Agenda 2030, la educación vuelve a ocupar un lugar clave no solo como objetivo en sí; sino también como una forma de erradicar la pobreza, promover la igualdad de género y el crecimiento económico internacional; además de empoderar a las personas con los saberes y habilidades necesarias para el presente y el futuro.

Entre los ODS se plantea lograr un acceso internacional de educación primaria y secundaria universal, gratuita y de calidad, con un gran foco también en la primera infancia a través de la educación preescolar.

Otro de los focos es la retroalimentación entre educación y mundo laboral donde se vuelve urgente el aprendizaje de habilidades técnicas y vocacionales donde la educación técnica y superior sigue siendo una herramienta eficaz.

La universalización de saberes como la comprensión lectora, la alfabetización y la aritmética deben estar en la agenda de todos las naciones que busquen un futuro mejor. Como así también los docentes cumplen un rol clave en los ODS al requerir no solo una capacitación permanente sino también trabajar en la cooperación internacional para su formación y actualización.

Niños primero

“Desde la perspectiva de los derechos del niño, la educación constituye la clave para la percepción por parte del niño de los derechos humanos”, escribió Tomasevski en “Educación en Derechos Humanos” (2002).

Y subrayó: “Una importante experiencia educativa de todo niño de tres a cinco años es la de enseñarle a percibir un punto de vista diferente del suyo propio, porque los niños pequeños sólo ven un lado de cada cosa: el suyo.” Además, la especialista en derecho educativo internacional planteó: “ Un cínico podría discernir una disminución de la ambición en la transición del desarrollo a la erradicación de la pobreza, de la educación a la educación básica y de la educación como bien común a la educación como instrumento para la erradicación de la pobreza.”

“La definición de la educación en la normativa internacional de los derechos humanos es por consiguiente una salvaguardia necesaria: abarca el derecho a la educación, los derechos humanos en la educación y la enseñanza de los derechos humanos.”, enfatizó Tomasevski resaltando el círculo virtuoso de poner a la educación en un lugar clave para el desarrollo no solo personal sino también ético y económico de las naciones.

Silvia Uranga: “Ser una mujer en tecnología hoy es sinónimo de crear, impulsar y abrir puertas”

La Directora General de Fundación Pescar conversó con Ticmas a partir del exitoso proyecto “Women in Technology”, que junto al Fondo de la Mujer de la Fundación L’Oréal, permite romper techos de cristal a través de la educación

Silvia Uranga: “Ser una mujer

Jorge Cámpora: “La tragedia educativa es también una tragedia familiar”

El director de posgrados en Coaching Organizacional de la Universidad del Salvador fue distinguido por la Legislatura porteña como “Personalidad Destacada en el ámbito de la Educación”. En diálogo con Ticmas, repasa su trayectoria de más de dos décadas transformando organizaciones y reflexiona sobre liderazgo, responsabilidad y el futuro de la educación en Argentina

Jorge Cámpora: “La tragedia educativa

Alan Ramírez Rodríguez: “El clima emocional del docente es el primer currículo invisible que llega al aula”

Ticmas conversó con el Doctor en Pedagogía que se especializa en la formación de profesionales en el ámbito educativo y organizacional, donde la gestión de las emociones es clave, como lo indica su último libro “Monstruos bajo la cama”

Alan Ramírez Rodríguez: “El clima

Ausentismo crónico: uno de cada tres estudiantes de secundaria falta a más del 10% de las clases

Un nuevo estudio de la Secretaría de Educación analizó el fenómeno a partir de los registros diarios de asistencia de las escuelas. El ausentismo es más alto en las escuelas estatales, y aumenta progresivamente a lo largo del año. Especialistas y docentes analizan estrategias para abordar el problema

Ausentismo crónico: uno de cada

Ticmas presenta “A leer en vivo” en la FIL de Guadalajara: “El desafío no es cuánto leemos, sino cómo leemos”

Irma Ibarra, especialista en contenido educativo, reflexiona sobre el futuro de la lectura, la inteligencia artificial y el programa “A leer en vivo” en la 39° edición de la feria del libro más grande del mundo

Ticmas presenta “A leer en
